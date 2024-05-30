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Евакуація з Вовчанська: поліція майже не заїжджає у місто, за добу вдалося вивезти понад 10 людей

Евакуація з Вовчанська

Евакуація з Вовчанська зараз практично неможлива, але попри все за минулу добу вдалося евакуювати понад 10 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок") заявив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Він зазначив, що поліцейські наразі працюють у передмісті Вовчанська, доступу в місто немає.  Деяким людям вдається вибратися з міста самотужки, деяким – допомагають військові.

"Місто Вовчанськ – це фактично зона бойових дій. Все місто Вовчанськ небезпечне для роботи поліцейських. В місті працюють військові, вони відбивають наступи ворога і проводять бойові операції. Поліцейські, станом на тепер, заїжджають у Вовчанськ дуже рідко, а люди евакуюються, і нами евакуація проводиться і дотепер. За останню добу понад 10 людей евакуювалося з Вовчанська, і так щодня. Деякі люди виходять самотужки, а деяких вивозять військові на захищеній броньованій техніці", – сказав поліцейський.

Болвінов нагадав, що 22 травня під час евакуації цивільних ворожий дрон влучив в автомобіль поліцейських. Внаслідок удару один правоохоронець загинув, ще одного поранено.

"По-різному буває, однак враховуючи ситуацію – у Вовчанськ заїжджати й перебувати там небезпечно. Була трагічна подія, коли поліцейські автомобілі їхали вивозити людей, які просили про допомогу, і вони були атаковані FPV-дронами. Ми маємо загиблого поліцейського і поранених", - зазначив поліцейський.

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Та додав, що до правоохоронців також звертаються родичі й близькі людей, які нині перебувають у місті Вовчанськ. Однак через проблеми зі зв’язком, процес пошуку ускладнюється.

"Наразі є понад 10 заяв від людей, які кажуть що там перебувають родичі та близькі, і є прохання їх евакуювати. Ми ці заяви обліковуємо, ми порушуємо кримінальні провадження і шукаємо цих людей. Треба розуміти, що у місті Вовчанськ зараз є великі проблеми зі зв’язком. Люди не можуть зв’язатися зі своїми близькими й родичами, окрім того, їхня доля невідома на тепер", – заявив начальник управління.

Напередодні речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російська армія обстрілює Вовчанськ з важких вогнеметних систем ТОС2 "Солнцепек" термобаричними боєприпасами

Автор: 

Нацполіція (15163) евакуація (2311) Вовчанськ (416)


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Вибачте, а чим поліцейські відрізняються від військових? Чому їх на постійній основі не має в місті? Люди навчені, володіють зброєю і наразі по посаді за територією району? Диковина
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30.05.2024 12:11 Відповісти
Всім відрізняються, навіть озброїнням, підпрядкуванням, завданнями , унформою. Немає в них зводів, рот, батальонів, танків, арти і літаківа. Їх там ДВА.
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30.05.2024 12:58 Відповісти
Звісно
Там же небезпечно
Може вбити
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30.05.2024 12:26 Відповісти
Поліціонери - не комбатанти. Вони - ухилянти зі зброєю.
От цікаво, а "понад 10 людей" це скільки?
Це 10 1/2, 10 3/4, 10 1/8?
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30.05.2024 12:30 Відповісти
 
 