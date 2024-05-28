З Козачої Лопані на Харківщині евакуювали 12 цивільних. ФОТОрепортаж
У вівторок, 28 травня, співробітники поліції евакуювали 12 цивільних громадян з селища міського типу Козача Лопань, що на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що евакуаційні заходи проводили поліцейські офіцери Дергачівської територіальної громади.
Евакуйованих мешканців Козачої Лопані доставили до більш безпечних місць. Їм також надали необхідну допомогу.
Раніше начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що 7500 цивільних Куп’янської громади на Харківщині відмовилися від обов’язкової евакуації.
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