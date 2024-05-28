Из Казачьей Лопани на Харьковщине эвакуировали 12 гражданских. ФОТОрепортаж

Во вторник, 28 мая, сотрудники полиции эвакуировали 12 гражданских из поселка городского типа Казачья Лопань, что на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эвакуационные мероприятия проводили полицейские офицеры Дергачевской территориальной громады.

Эвакуированных жителей Казачьей Лопани доставили в более безопасные места. Им также оказали необходимую помощь.

Ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что 7500 гражданских Купянской громады на Харьковщине отказались от обязательной эвакуации.