Из Казачьей Лопани на Харьковщине эвакуировали 12 гражданских. ФОТОрепортаж
Во вторник, 28 мая, сотрудники полиции эвакуировали 12 гражданских из поселка городского типа Казачья Лопань, что на Харьковщине.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что эвакуационные мероприятия проводили полицейские офицеры Дергачевской территориальной громады.
Эвакуированных жителей Казачьей Лопани доставили в более безопасные места. Им также оказали необходимую помощь.
Ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что 7500 гражданских Купянской громады на Харьковщине отказались от обязательной эвакуации.
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