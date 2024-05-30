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Більша частина Вовчанська під контролем Сил оборони, у росіян проблеми з логістикою, - ОСУВ "Хортиця"

Більша частина Вовчанська під контролем ЗСУ

Російські окупанти продовжують штурмувати Вовчанськ на Харківщині, рашисти намагаються закріпитися в місті.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російські окупанти мають проблеми з логістикою на харківському напрямку. Окупанти втрачають багато техніки, яку використовують для наступу", - сказав він.

Водночас росіяни намагаються продовжувати штурмувати Вовчанськ, намагаючись закріпитися в місті піхотними підрозділами для того, щоб це перевести у вуличні бої.

"Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами, щоб досягти успіху", - додав Волошин.

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Речник додав, що для ударів по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепьок", завдає ударів по місту термобаричними боєприпасами й реактивними системами залпового вогню.

Також противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча-Липці та в районі Вовчанська. Намагаючись підтримати активні штурмові дії, ворог намагається маневрувати резервами, зокрема переміщаючи свої підрозділи, що належать до 44 та 11 армійських корпусів.

"Підрозділи наших військ укріплюють оборону й тримають російських загарбників під вогневим контролем... Ворог намагався просунутися в напрямку населеного пункту Липці, але був відкинутий. Ворожа армія перейшла до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів", - підсумував він.

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Автор: 

Харківщина (6054) Вовчанськ (416) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+8
Більше публікуйте що в них негаразд щоб вони швидше виправляли сітуацію.
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30.05.2024 16:47
+6
Зеленський завжди потужно і чітко перемагає. А у кацапів завжди тільки часткові успіхи.
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30.05.2024 16:33
+6
"Солнцепьок" це звичайно страшна зброя, але вона має один суттєвий недолік -- порівняно дуже не далекий радіус дії (та й бронювання самої ПУ прямо скажемо не надто). Тобто її можна вразити багато чим, і саме цікаве (для москалів) почнеться, коли на ураженому "Солнцепьоку" почне детонувати його термобаричний боєкомплект...
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30.05.2024 16:40
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Зеленський завжди потужно і чітко перемагає. А у кацапів завжди тільки часткові успіхи.
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30.05.2024 16:33 Відповісти
Вовчанськ то гарно, але критичними для Харкова є Липці !!!
їх зайняття дозволить бити по Харкову "чугунієм" - артилерією....

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30.05.2024 16:39 Відповісти
"Солнцепьок" це звичайно страшна зброя, але вона має один суттєвий недолік -- порівняно дуже не далекий радіус дії (та й бронювання самої ПУ прямо скажемо не надто). Тобто її можна вразити багато чим, і саме цікаве (для москалів) почнеться, коли на ураженому "Солнцепьоку" почне детонувати його термобаричний боєкомплект...
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30.05.2024 16:40 Відповісти
Дальність до 6 км, любий дрон дістає, головне не провтикати і солнцепек піде на молекули😁
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30.05.2024 17:23 Відповісти
Більше публікуйте що в них негаразд щоб вони швидше виправляли сітуацію.
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30.05.2024 16:47 Відповісти
яка проблема з логистикою ? там до кордону 10 км а по кацапії бити не можно , щоб не було ескалації !
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30.05.2024 17:06 Відповісти
Генерал Сирський - геній! Заманив москалів у пастку у Вовчанську. Знищив їх найкращі резерви!
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30.05.2024 17:43 Відповісти
це шо *** зараз було?
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30.05.2024 20:35 Відповісти
тактична стратегія
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30.05.2024 22:11 Відповісти
проблеми з логістикою?можливо є.
а на півдні що? кажуть вже робить новозбудована гілка ростов-крим через окуповані території, так що виходить запізнилися з руйнацією мосту.
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30.05.2024 17:47 Відповісти
 
 