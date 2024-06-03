За неделю на востоке ликвидировано 7449 оккупантов, уничтожен 101 танк и 4712 БпЛА, - ОСГВ "Хортица"
В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" с 27 мая по 3 июня 2024 года ликвидировано 7449 военнослужащих РФ.
Об этом сообщили в ОСГВ "Хортица", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Силы обороны продолжают наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Так, за неделю, с 27 мая по 3 июня, потери врага на востоке составляют:
- личного состава - 7449;
- танков - 101;
- боевых бронемашин - 171;
- пушек и минометов - 218;
- реактивных систем залпового огня - 5;
- тяжелых огнеметных систем - 2;
- противотанковых средств - 17;
- средств ППО - 7;
- средств РЭБ - 13;
- автомобильной техники - 319;
- специальной техники - 50;
- БпЛА - 4712;
- пунктов управления БпЛА - 1;
- укрытий - 325;
- складов боеприпасов - 58;
- складов ГСМ - 10.
Напомним, в течение прошлой недели, с 20 по 27 мая 2024 года, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ликвидировано 7748 российских военных.
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Те саме і по арті величезні втрати за сам травень ,одне із самих великих за всю цю війну по артам і іншим системам.А виробляти ату це проблема це стволиякі коштують дофіга а донорство не спасає бо ресурс пострілів вже вичерпаний.Все йде до якоїсь логічної розв'язки на полі бою,що буде загадувати не варто але як мінімум ми виходимо в паритет.По живій силі ні звісно але і втрати стали колосальні в травні якщо не помиляюсь почти 40 тис це самі великі цифри теж за всю війну.