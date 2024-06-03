За неделю на востоке ликвидировано 7449 оккупантов, уничтожен 101 танк и 4712 БпЛА, - ОСГВ "Хортица"

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" с 27 мая по 3 июня 2024 года ликвидировано 7449 военнослужащих РФ.

Об этом сообщили в ОСГВ "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Силы обороны продолжают наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Так, за неделю, с 27 мая по 3 июня, потери врага на востоке составляют:

личного состава - 7449;

танков - 101;

боевых бронемашин - 171;

пушек и минометов - 218;

реактивных систем залпового огня - 5;

тяжелых огнеметных систем - 2;

противотанковых средств - 17;

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средств ППО - 7;

средств РЭБ - 13;

автомобильной техники - 319;

специальной техники - 50;

БпЛА - 4712;

пунктов управления БпЛА - 1;

укрытий - 325;

складов боеприпасов - 58;

складов ГСМ - 10.

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Напомним, в течение прошлой недели, с 20 по 27 мая 2024 года, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ликвидировано 7748 российских военных.