РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10227 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
591 4
армия РФ (18042) ликвидация (3138) ОСГВ Хортица (199) уничтожение (6249)

За неделю на востоке ликвидировано 7449 оккупантов, уничтожен 101 танк и 4712 БпЛА, - ОСГВ "Хортица"

Ліквідація окупантів на сході

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" с 27 мая по 3 июня 2024 года ликвидировано 7449 военнослужащих РФ.

Об этом сообщили в ОСГВ "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Силы обороны продолжают наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Так, за неделю, с 27 мая по 3 июня, потери врага на востоке составляют:

  • личного состава - 7449;
  • танков - 101;
  • боевых бронемашин - 171;
  • пушек и минометов - 218;
  • реактивных систем залпового огня - 5;
  • тяжелых огнеметных систем - 2;
  • противотанковых средств - 17;

Читайте на "Цензор.НЕТ": На восточном направлении за сутки произошло 103 боевых столкновения, с начала текущих суток 20, - ОСГВ "Хортица"

  • средств ППО - 7;
  • средств РЭБ - 13;
  • автомобильной техники - 319;
  • специальной техники - 50;
  • БпЛА - 4712;
  • пунктов управления БпЛА - 1;
  • укрытий - 325;
  • складов боеприпасов - 58;
  • складов ГСМ - 10.

Также смотрите: Российский контрактник о наступлении на Волчанск: "Из ста человек осталось 12. Нас крошат пулеметы и дроны. Полное мясо. А генералам в Москве - пох#й". ВИДЕО

Напомним, в течение прошлой недели, с 20 по 27 мая 2024 года, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ликвидировано 7748 российских военных.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна за два роки угандошила збройні сили майже всього СССР. Тих яких сцялось півпланети...
показать весь комментарий
03.06.2024 16:26 Ответить
Не пишіть не знати шо - в совку на момент розпаду в армії було 64000 танків .
показать весь комментарий
03.06.2024 17:15 Ответить
🤣100500000 танков)))))у страха глаха велики с тех105000000 70% угандошенный металолом)
показать весь комментарий
03.06.2024 18:37 Ответить
По статистиці танків.Це саме те що казали багато розуміючих людей.ті хто казали що в орків багато техніки.Так але вся техніка вся реально закінчується і покрити потреби вони не можуть.Прості числа орки працюють на воєнних заводах 24,7 і виробляють в рік 300 танків з нуля плюс донорство зі складів і ремонт.Тобто річний обсяг ЗСУ вибиває в місячний термін.Тобто вони навіть 20% не перекривають своїх втрат в техніці.Те саме і з лекою бронею типу бмп ,бтр і інше.Вже очевидна їх нестача на полях.Все що було накопичено с 50х все вже повигрібали а нове це гроші і ліквідація.Тому 2024 стане основним роком в противажель.Саме 2024 орки мають самий вкликий бюджети вони роблять ставку на цей рік по всьому бо наступний вже буде велика просадка у всьому.
Те саме і по арті величезні втрати за сам травень ,одне із самих великих за всю цю війну по артам і іншим системам.А виробляти ату це проблема це стволиякі коштують дофіга а донорство не спасає бо ресурс пострілів вже вичерпаний.Все йде до якоїсь логічної розв'язки на полі бою,що буде загадувати не варто але як мінімум ми виходимо в паритет.По живій силі ні звісно але і втрати стали колосальні в травні якщо не помиляюсь почти 40 тис це самі великі цифри теж за всю війну.
показать весь комментарий
03.06.2024 18:51 Ответить
 
 