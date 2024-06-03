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Новости Видео Война
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Российский контрактник о наступлении на Волчанск: "Из ста человек осталось 12. Нас крошат пулеметы и дроны. Полное мясо. А генералам в Москве - пох#й". ВИДЕО

Контрактник-оккупант Антон Андреев из 5-й роты 1009-го полка записал видео, в котором рассказал о наступательной операции российской армии на украинский Волчанск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем рассказе оккупант указывает на тактику мясных штурмов, рассказывает о больших потерях российской армии и отмечает низкий уровень боевой подготовки подразделений армии РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны контролируют Волчанск на 70%, - ОСГВ "Хортица"

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семеро ликвидированных оккупантов лежат на тропе вблизи частного дома в Волчанске. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) потери (4398) Волчанск (394)


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Топ комментарии
+41
Момент перший, цей мокша контрактник. Тобто 100% розумів на що підписується. Момент другий, воно навіть не задається питанням, якого хєра взагалі їм віддають наказ пертися в сусідню країну. Це створіння "вазмущаєт", що їх тупо кидають на забій. Я впевнений, що коли от ця гнида підписувала "кантракт", в думках мріяла як буде мородерити та безнаказано вбивати та гвалтувати "хахлов". Але реальність виявилась вмалость іншою. І після того, як воно побачило купу своїх "таваріщєй" без "рожек да ножек" почало здогадуватись, що от той воєнком в його мухасранську ярко ******** про "Кієв за пару днєй" та "Нармальна заработаєш". Тепер пісяє у портки і записує, маю надію, свій останній відосік як "рускіє сваіх нє брасают". бажаю цій помилці природи здохнути як найшвидше, бажано в муках.
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03.06.2024 12:19
+21
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03.06.2024 12:11
+21
Жаль, очень жаль что 12 ещё осталось
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03.06.2024 12:14
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03.06.2024 12:04 Ответить
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03.06.2024 12:11 Ответить
Самоє страшноє що живий лишився
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03.06.2024 12:22 Ответить
Тю, розстріляти гвалтівників й самому застрелитись.
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03.06.2024 12:22 Ответить
Додатково: розстріляти також і своїх командирів.
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03.06.2024 12:31 Ответить
Что делать, что делать? Расслабиться и принять это, как наслаждение....
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03.06.2024 12:41 Ответить
Что делать? Расслабиться и получить повторное удовольствие, или позвонить в Спортлото.
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03.06.2024 12:56 Ответить
А могли і з"їсти... Так що молись Вуду, що живий. А "очко" з часом привикне. Сам ще до них будеш приставати !...
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03.06.2024 13:47 Ответить
Війна до останнього російськомовного...
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03.06.2024 12:04 Ответить
Російськомовних воїнів ЗСУ коли розстрілювпти почнете? Чи ета другоє? Взагалі з розуму посходили.
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03.06.2024 12:09 Ответить
Отак виявляються агенти русскава міра.
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03.06.2024 12:16 Ответить
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03.06.2024 12:08 Ответить
От як у них це працює- вони розуміють шо злочинці сидять у кремлі, що звідти їх відправляють на забій в чужу країну, але вони все одно покірно виконують їхні накази?!
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03.06.2024 12:09 Ответить
Жаль, очень жаль что 12 ещё осталось
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03.06.2024 12:14 Ответить
Момент перший, цей мокша контрактник. Тобто 100% розумів на що підписується. Момент другий, воно навіть не задається питанням, якого хєра взагалі їм віддають наказ пертися в сусідню країну. Це створіння "вазмущаєт", що їх тупо кидають на забій. Я впевнений, що коли от ця гнида підписувала "кантракт", в думках мріяла як буде мородерити та безнаказано вбивати та гвалтувати "хахлов". Але реальність виявилась вмалость іншою. І після того, як воно побачило купу своїх "таваріщєй" без "рожек да ножек" почало здогадуватись, що от той воєнком в його мухасранську ярко ******** про "Кієв за пару днєй" та "Нармальна заработаєш". Тепер пісяє у портки і записує, маю надію, свій останній відосік як "рускіє сваіх нє брасают". бажаю цій помилці природи здохнути як найшвидше, бажано в муках.
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03.06.2024 12:19 Ответить
Воно мріяло про проікомівську путьовку на сахфарі?
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03.06.2024 12:24 Ответить
Цікаво чому ця істота вирішила, що генералам в москві до них якесь діло, "баби істчо наражают".
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03.06.2024 12:25 Ответить
Рота в них кастрована. Рота - 120 вс.
У них 100, невже статути змінили піцдори.?
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03.06.2024 12:25 Ответить
Стара пісєнька а главнам: "Камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил"
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03.06.2024 12:30 Ответить
"- было у меня в роте несколько муёв, которые все утилизировались,....
- правильно не "в роте", а "во рту"." ))
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03.06.2024 12:45 Ответить
Багато залишилось, треба було під 0
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03.06.2024 12:47 Ответить
з м"яса роблять фарш, це його призначення. Нє, ну бувають ще чалагач чи шашлики. А ви - справжнє гниле м"ясо. Що там, заробили кривавих срублів ваші двухсоті?
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03.06.2024 12:50 Ответить
Я піднімаю килих за тих московитьских генералів , яким усе покуй . Нехай й далі усім там буде покуй на м"ясо в яке вони перегортають московитських орків й мобіків .
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03.06.2024 13:05 Ответить
Дуже гарна розповідь , воно , скотиняка брудна та мерзотна сцить що не доживе до зарплати. Не доживе .
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03.06.2024 13:27 Ответить
так с обеих сторон
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03.06.2024 13:36 Ответить
Как в Зажопінскє пагодка, кацапа?
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03.06.2024 17:07 Ответить
Таким відео вірю найбільше)
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03.06.2024 13:46 Ответить
"А что делать... эх" (c)
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03.06.2024 14:06 Ответить
а само чого ще живе....побіг та хутко сдох за *****....виродку...
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03.06.2024 14:10 Ответить
"А генералам в Москве - пох#й".

А мокша - не генерал, мокша дебил и поэтому не понимает, что генералы экономят бабки = 12 из сотни осталось, значит 88-и не надо платить и эти гроши генералы положат себе в карман. Бизнес, ничего личного, мокша!
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03.06.2024 14:24 Ответить
А шо ты орк,думал конфетами и бутербродами будут стрелять.Не знаю,не знаю, пока Калашников бухал,Гуго Шмайсер не с шоколада и колбасы делал оружие...
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03.06.2024 18:38 Ответить
Плакаль два рази... Як у тилу страшно!
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03.06.2024 18:44 Ответить
 
 