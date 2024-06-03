Российский контрактник о наступлении на Волчанск: "Из ста человек осталось 12. Нас крошат пулеметы и дроны. Полное мясо. А генералам в Москве - пох#й". ВИДЕО
Контрактник-оккупант Антон Андреев из 5-й роты 1009-го полка записал видео, в котором рассказал о наступательной операции российской армии на украинский Волчанск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем рассказе оккупант указывает на тактику мясных штурмов, рассказывает о больших потерях российской армии и отмечает низкий уровень боевой подготовки подразделений армии РФ.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+41 Михаил Грушевский
показать весь комментарий03.06.2024 12:19
+21 ZoV KobZona
показать весь комментарий03.06.2024 12:11
+21 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий03.06.2024 12:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У них 100, невже статути змінили піцдори.?
- правильно не "в роте", а "во рту"." ))
А мокша - не генерал, мокша дебил и поэтому не понимает, что генералы экономят бабки = 12 из сотни осталось, значит 88-и не надо платить и эти гроши генералы положат себе в карман. Бизнес, ничего личного, мокша!