Российский контрактник о наступлении на Волчанск: "Из ста человек осталось 12. Нас крошат пулеметы и дроны. Полное мясо. А генералам в Москве - пох#й". ВИДЕО

Контрактник-оккупант Антон Андреев из 5-й роты 1009-го полка записал видео, в котором рассказал о наступательной операции российской армии на украинский Волчанск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем рассказе оккупант указывает на тактику мясных штурмов, рассказывает о больших потерях российской армии и отмечает низкий уровень боевой подготовки подразделений армии РФ.

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