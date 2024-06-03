Російський контрактник про наступ на Вовчанськ: "Из ста человек осталось 12. Нас крошат пулеметы и дроны. Полное мясо. А генералам в Москве - пох#й". ВIДЕО

Контрактник-окупант Антон Андрєєв із 5-ї роти 1009-го полку записав відео, у якому розповів про наступальну операцію російської армії на український Вовчанськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своїй розповіді окупант вказує на тактику м'ясних штурмів, розповідає про великі втрати російської армії та зазначає на низький рівень бойової підготовки підрозділів армії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%, - ОСУВ "Хортиця"

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Семеро ліквідованих окупантів лежать на стежці поблизу приватного будинку у Вовчанську. ВIДЕО