Російський контрактник про наступ на Вовчанськ: "Из ста человек осталось 12. Нас крошат пулеметы и дроны. Полное мясо. А генералам в Москве - пох#й". ВIДЕО
Контрактник-окупант Антон Андрєєв із 5-ї роти 1009-го полку записав відео, у якому розповів про наступальну операцію російської армії на український Вовчанськ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своїй розповіді окупант вказує на тактику м'ясних штурмів, розповідає про великі втрати російської армії та зазначає на низький рівень бойової підготовки підрозділів армії РФ.
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Топ коментарі
+41 Михаил Грушевский
показати весь коментар03.06.2024 12:19
+21 ZoV KobZona
показати весь коментар03.06.2024 12:11
+21 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар03.06.2024 12:14
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У них 100, невже статути змінили піцдори.?
- правильно не "в роте", а "во рту"." ))
А мокша - не генерал, мокша дебил и поэтому не понимает, что генералы экономят бабки = 12 из сотни осталось, значит 88-и не надо платить и эти гроши генералы положат себе в карман. Бизнес, ничего личного, мокша!