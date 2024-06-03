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Російський контрактник про наступ на Вовчанськ: "Из ста человек осталось 12. Нас крошат пулеметы и дроны. Полное мясо. А генералам в Москве - пох#й". ВIДЕО

Контрактник-окупант Антон Андрєєв із 5-ї роти 1009-го полку записав відео, у якому розповів про наступальну операцію російської армії на український Вовчанськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своїй розповіді окупант вказує на тактику м'ясних штурмів, розповідає про великі втрати російської армії та зазначає на низький рівень бойової підготовки підрозділів армії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%, - ОСУВ "Хортиця"

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Семеро ліквідованих окупантів лежать на стежці поблизу приватного будинку у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) втрати (4413) Вовчанськ (422)


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Топ коментарі
+41
Момент перший, цей мокша контрактник. Тобто 100% розумів на що підписується. Момент другий, воно навіть не задається питанням, якого хєра взагалі їм віддають наказ пертися в сусідню країну. Це створіння "вазмущаєт", що їх тупо кидають на забій. Я впевнений, що коли от ця гнида підписувала "кантракт", в думках мріяла як буде мородерити та безнаказано вбивати та гвалтувати "хахлов". Але реальність виявилась вмалость іншою. І після того, як воно побачило купу своїх "таваріщєй" без "рожек да ножек" почало здогадуватись, що от той воєнком в його мухасранську ярко ******** про "Кієв за пару днєй" та "Нармальна заработаєш". Тепер пісяє у портки і записує, маю надію, свій останній відосік як "рускіє сваіх нє брасают". бажаю цій помилці природи здохнути як найшвидше, бажано в муках.
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03.06.2024 12:19
+21
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03.06.2024 12:11
+21
Жаль, очень жаль что 12 ещё осталось
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03.06.2024 12:14
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03.06.2024 12:04 Відповісти
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03.06.2024 12:11 Відповісти
Самоє страшноє що живий лишився
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03.06.2024 12:22 Відповісти
Тю, розстріляти гвалтівників й самому застрелитись.
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03.06.2024 12:22 Відповісти
Додатково: розстріляти також і своїх командирів.
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03.06.2024 12:31 Відповісти
Что делать, что делать? Расслабиться и принять это, как наслаждение....
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03.06.2024 12:41 Відповісти
Что делать? Расслабиться и получить повторное удовольствие, или позвонить в Спортлото.
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03.06.2024 12:56 Відповісти
А могли і з"їсти... Так що молись Вуду, що живий. А "очко" з часом привикне. Сам ще до них будеш приставати !...
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03.06.2024 13:47 Відповісти
Війна до останнього російськомовного...
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03.06.2024 12:04 Відповісти
Російськомовних воїнів ЗСУ коли розстрілювпти почнете? Чи ета другоє? Взагалі з розуму посходили.
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03.06.2024 12:09 Відповісти
Отак виявляються агенти русскава міра.
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03.06.2024 12:16 Відповісти
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03.06.2024 12:08 Відповісти
От як у них це працює- вони розуміють шо злочинці сидять у кремлі, що звідти їх відправляють на забій в чужу країну, але вони все одно покірно виконують їхні накази?!
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03.06.2024 12:09 Відповісти
Жаль, очень жаль что 12 ещё осталось
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03.06.2024 12:14 Відповісти
Момент перший, цей мокша контрактник. Тобто 100% розумів на що підписується. Момент другий, воно навіть не задається питанням, якого хєра взагалі їм віддають наказ пертися в сусідню країну. Це створіння "вазмущаєт", що їх тупо кидають на забій. Я впевнений, що коли от ця гнида підписувала "кантракт", в думках мріяла як буде мородерити та безнаказано вбивати та гвалтувати "хахлов". Але реальність виявилась вмалость іншою. І після того, як воно побачило купу своїх "таваріщєй" без "рожек да ножек" почало здогадуватись, що от той воєнком в його мухасранську ярко ******** про "Кієв за пару днєй" та "Нармальна заработаєш". Тепер пісяє у портки і записує, маю надію, свій останній відосік як "рускіє сваіх нє брасают". бажаю цій помилці природи здохнути як найшвидше, бажано в муках.
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03.06.2024 12:19 Відповісти
Воно мріяло про проікомівську путьовку на сахфарі?
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03.06.2024 12:24 Відповісти
Цікаво чому ця істота вирішила, що генералам в москві до них якесь діло, "баби істчо наражают".
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03.06.2024 12:25 Відповісти
Рота в них кастрована. Рота - 120 вс.
У них 100, невже статути змінили піцдори.?
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03.06.2024 12:25 Відповісти
Стара пісєнька а главнам: "Камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил"
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03.06.2024 12:30 Відповісти
"- было у меня в роте несколько муёв, которые все утилизировались,....
- правильно не "в роте", а "во рту"." ))
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03.06.2024 12:45 Відповісти
Багато залишилось, треба було під 0
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03.06.2024 12:47 Відповісти
з м"яса роблять фарш, це його призначення. Нє, ну бувають ще чалагач чи шашлики. А ви - справжнє гниле м"ясо. Що там, заробили кривавих срублів ваші двухсоті?
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03.06.2024 12:50 Відповісти
Я піднімаю килих за тих московитьских генералів , яким усе покуй . Нехай й далі усім там буде покуй на м"ясо в яке вони перегортають московитських орків й мобіків .
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03.06.2024 13:05 Відповісти
Дуже гарна розповідь , воно , скотиняка брудна та мерзотна сцить що не доживе до зарплати. Не доживе .
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03.06.2024 13:27 Відповісти
так с обеих сторон
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03.06.2024 13:36 Відповісти
Как в Зажопінскє пагодка, кацапа?
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03.06.2024 17:07 Відповісти
Таким відео вірю найбільше)
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03.06.2024 13:46 Відповісти
"А что делать... эх" (c)
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03.06.2024 14:06 Відповісти
а само чого ще живе....побіг та хутко сдох за *****....виродку...
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03.06.2024 14:10 Відповісти
"А генералам в Москве - пох#й".

А мокша - не генерал, мокша дебил и поэтому не понимает, что генералы экономят бабки = 12 из сотни осталось, значит 88-и не надо платить и эти гроши генералы положат себе в карман. Бизнес, ничего личного, мокша!
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03.06.2024 14:24 Відповісти
А шо ты орк,думал конфетами и бутербродами будут стрелять.Не знаю,не знаю, пока Калашников бухал,Гуго Шмайсер не с шоколада и колбасы делал оружие...
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03.06.2024 18:38 Відповісти
Плакаль два рази... Як у тилу страшно!
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03.06.2024 18:44 Відповісти
 
 