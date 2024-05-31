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Новини Відео Війна
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Семеро ліквідованих окупантів лежать на стежці поблизу приватного будинку у Вовчанську. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена ворожа штурмова група на вулиці Вовчанська на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вздовж стежки лежать тіла щонайменше семи окупантів.

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Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) Вовчанськ (417)


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Топ коментарі
+15
Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Их было восемь....
П.С.
Лишенцы, куда спрятали восьмого ?
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31.05.2024 16:53
+9
Гарно накабздон виспівує
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31.05.2024 16:32
+8
Лежааааать, пуза вже понадували... На сонечку загорають....
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31.05.2024 17:20
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Гарно накабздон виспівує
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31.05.2024 16:32 Відповісти
Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Их было восемь....
П.С.
Лишенцы, куда спрятали восьмого ?
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31.05.2024 16:53 Відповісти
А у Вас гарна пам'ять! ("...стояли...")
Невже Висоцького ще хтось слухає?
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31.05.2024 17:15 Відповісти
Кто под него вырос, тот слушает.
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31.05.2024 17:32 Відповісти
Ані лєжалі тіхо в ряд
семеро дохлєнькіх )(уйлят.
(remix)
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31.05.2024 20:22 Відповісти
Такі добротні садиби кацапня руйнує! А самі в своїх мухосранськах живуть, існують вірніше, в перекошених бараках без газу, води і каналізації. Та що яка там каналізація - подекуди навіть сортири не сподобляться поставити. Рускій мір, коротше, щоб він провалився в пекло.
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31.05.2024 16:55 Відповісти
Зайняли собі ділянку в Україні 2х2
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31.05.2024 16:55 Відповісти
В засаде. Хотят "индезит" окружить и похитить
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31.05.2024 16:57 Відповісти
"мальчікі" прилягли відпочити!
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31.05.2024 17:00 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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31.05.2024 17:07 Відповісти
Ссссуки. Не могли в себе вдома нажертися та здохнуть. Треба було за тисячу верст пертися за цим в Україну.
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31.05.2024 17:10 Відповісти
Лежааааать, пуза вже понадували... На сонечку загорають....
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31.05.2024 17:20 Відповісти
На вечірньому мудозвоні один з пацієнтів солов"їного посліду ще десь так в числах 19-20 травня так собі пихато заявляв що ось-ось "мі ваз'мьом Валчанск" . Пройшло півтора тиждня - можливо воно там мало на увязі ось цей гурт "лисячий сніданок" ? Ось вони вже назавжди "взялі ВААалчанск" - тільтик вони беруть міста й села в якості сніданку для українських бродячих котів , собак и диких свинєй .
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31.05.2024 17:23 Відповісти
Санитарные потери путьки.
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31.05.2024 17:30 Відповісти
Прийшов,побачив - здох!
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31.05.2024 17:46 Відповісти
хорошо же лежат, как в очереди к врачу
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31.05.2024 17:58 Відповісти
Разложились и разлагаются!
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31.05.2024 18:46 Відповісти
Притомились. Смертельно.
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31.05.2024 18:55 Відповісти
Атріцательно продвінулісь
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31.05.2024 20:13 Відповісти
Км так 700 недошли до квартири на Печерське,а ще ж на Берлін потім
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01.06.2024 06:25 Відповісти
трохи не дійшли до Рейк'явіка..
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01.06.2024 09:14 Відповісти
Де ж той піп- чудотворець?! Хай підіймає....
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01.06.2024 09:38 Відповісти
 
 