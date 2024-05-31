Семеро ліквідованих окупантів лежать на стежці поблизу приватного будинку у Вовчанську. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена ворожа штурмова група на вулиці Вовчанська на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вздовж стежки лежать тіла щонайменше семи окупантів.
Топ коментарі
+15 AbOriginal_UA
показати весь коментар31.05.2024 16:53
+9 Владислав Сварчевський
показати весь коментар31.05.2024 16:32
+8 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар31.05.2024 17:20
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Они лежали молча в ряд
Их было восемь....
П.С.
Лишенцы, куда спрятали восьмого ?
Невже Висоцького ще хтось слухає?
семеро дохлєнькіх )(уйлят.
(remix)