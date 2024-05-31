Семеро ліквідованих окупантів лежать на стежці поблизу приватного будинку у Вовчанську. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена ворожа штурмова група на вулиці Вовчанська на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вздовж стежки лежать тіла щонайменше семи окупантів.

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