Окупант фільмує спалену українським дроном вантажівку армії РФ та купку рештків її водія: "Это все, что осталось от "Кувалды". ВIДЕО 18+

Український дрон спалив ворожу вантажівку ГАЗ-66, яка використовувалася для перевезення мін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат атаки зафільмував один із уцілілих окупантів. На записі, який опублікований у соцмережах, загарбник розповідає, що вантажівка горіла, а міни вибухали щонайменше 12 годин. Також видно і невеличку купку рештків водія вантажівки - окупанта з кличкою "Кувалда".

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