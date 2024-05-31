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Окупант фільмує спалену українським дроном вантажівку армії РФ та купку рештків її водія: "Это все, что осталось от "Кувалды". ВIДЕО 18+

Український дрон спалив ворожу вантажівку ГАЗ-66, яка використовувалася для перевезення мін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат атаки зафільмував один із уцілілих окупантів. На записі, який опублікований у соцмережах, загарбник розповідає, що вантажівка горіла, а міни вибухали щонайменше 12 годин. Також видно і невеличку купку рештків водія вантажівки - окупанта з кличкою "Кувалда".

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє окупантів в Запорізькій області сидять цілодобово у бліндажі поруч з трупами росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243)


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Топ коментарі
+29
Якусь спалену ганчірочку називали кувалдою? ))))
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31.05.2024 12:42
+28
не може від кувалди залишитись купа шмаття...не може!
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31.05.2024 12:41
+28
во-во. піди застрілись к куям. і до братішкі приєднаєшся. тільки не факт, що у Царстві. набагато вірогідніше, що у пеклі...
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31.05.2024 12:43
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не може від кувалди залишитись купа шмаття...не може!
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31.05.2024 12:41 Відповісти
Яке страшне самогубство
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31.05.2024 13:23 Відповісти
Сімейні обставини. Мабуть, викрутка пішла
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31.05.2024 13:31 Відповісти
Невже вони, курви кацапські, не дивляться ось такі відео перед тим як підписувати контракт і пертись в Україну ? 👿
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31.05.2024 14:25 Відповісти
Та їм спочатку "локшину вішають", що вони в ремонтних та тилових підрозділах службу тягнути будуть далеко від передової, на це русня, в силу свого обмеженого розуму ведеться, а в реалії все навпаки..
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31.05.2024 16:39 Відповісти
Якшо термобаром - може.
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31.05.2024 17:26 Відповісти
От Кувалды осталась только лда.
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31.05.2024 18:13 Відповісти
Назвати цю купу гімна браааатішкой, це аж стрррашно уявити який вміст у нього в його дурноголівці🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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01.06.2024 09:19 Відповісти
Якусь спалену ганчірочку називали кувалдою? ))))
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31.05.2024 12:42 Відповісти
во-во. піди застрілись к куям. і до братішкі приєднаєшся. тільки не факт, що у Царстві. набагато вірогідніше, що у пеклі...
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31.05.2024 12:43 Відповісти
та то биточек отбитый кувалдой лежит,смакота)
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31.05.2024 12:43 Відповісти
Оце якраз зараз обідаю Смакові відчуття абсолютно не змінилися!
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31.05.2024 13:41 Відповісти
"как оно фсьо заіпало" - саме що???
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31.05.2024 12:43 Відповісти
Мимохідь на дискредитацію кацапської армії двадцяточку заробив)
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31.05.2024 13:23 Відповісти
короткометражка:
шишига і кувалда.
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31.05.2024 12:43 Відповісти
Швабри не вистачає...
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31.05.2024 13:10 Відповісти
Тююю оце кувалда? Піндюрка якась смердюча а не кувалда. А пафосу то було скільки, пафосу - кувалда.
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31.05.2024 12:43 Відповісти
Ото крукам свято - смаженина, з димком
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31.05.2024 12:44 Відповісти
З огляду на вміст алкоголю в тілі пересічного "кувалди" не дивно, що він так підгорів
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31.05.2024 12:45 Відповісти
вертайся додому, терпіла, воно тобі треба?..., це не твоя війна, виродок, це війна, щоб якийсь там збочений дід ще років 20-30 крутив вас на своєму самі знаєте чому...
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31.05.2024 12:46 Відповісти
ЗачЬОтное подведение итогов... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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31.05.2024 12:48 Відповісти
А хоробрості назвати того ,хто вам придумав цей "заїмбас" не хватило?
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31.05.2024 12:48 Відповісти
А як ви вже всіх заїб"ли(
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31.05.2024 12:48 Відповісти
кувалда героически пагибла за руский мир
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31.05.2024 12:48 Відповісти
мог бы кувалду в спичечный коробок засунуть и похоронить
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31.05.2024 12:50 Відповісти
А щодо Кувалди))то Кувалда ще з кимось одним ,а може й двома в один пакет поміститься)економіка аднака)Звичайно,якщо ви не надумаєте його зарити десь в українському грунті)
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31.05.2024 12:50 Відповісти
Гадаю те що від нього залишилося, швидше доїсть якась собака і потім десь висре - ось і вся історія кацапа )))
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31.05.2024 12:59 Відповісти
Там собаці і на раз поср@ти не вистачить.
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31.05.2024 13:15 Відповісти
каже, що його все за...ло, то взяв би і до кувалди приєднався, що автомата немає, куля в голову.
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31.05.2024 12:53 Відповісти
Ну как - кувалда?Так-баловство одно.
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31.05.2024 12:58 Відповісти
ручка підозріла
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31.05.2024 15:43 Відповісти
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31.05.2024 17:23 Відповісти
А якого ж ти хера сюди приперся?
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31.05.2024 12:59 Відповісти
Так його "в ваєнкаматє ****@лі: ґаварілі на блокпасту будєш стаять, склади ахранять!"
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31.05.2024 15:41 Відповісти
це вже хрящі та кістчне борошно? готовий експортний продукт
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31.05.2024 13:00 Відповісти
так виглядає скрепа
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31.05.2024 13:05 Відповісти
******* все, говорит!
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31.05.2024 13:05 Відповісти
Пусть подмоется, хотя оно россиянен, они не подмываются
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31.05.2024 13:17 Відповісти
А чого той під@р того кувалду за 12 "часов" в пакет не запхав? Мордва своїх брасаєт?
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31.05.2024 13:06 Відповісти
Дурні. Закінчиться війна, закінчаться і виплати військовим росіянам. А привели б нормальну владу, то і жили б, як нормальні люди.
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31.05.2024 13:08 Відповісти
"А привели б нормальну владу, то і жили б, як нормальні люди."
Який ви, Ваня, розумник, аж страшно...
То, мабуть, не ви 5 років тому за нашого ******* топили...
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31.05.2024 13:22 Відповісти
Зауважте. Осіню буде 5 років, як я, на відміну від всіх вас, вимагаю йому відставку і дострокові. І вже місяць, як строкові. А у всіх вас чомусь неначасі
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31.05.2024 13:49 Відповісти
"Дострокові, їмпічмєнт"... Десь колись я вже це чув...
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31.05.2024 17:17 Відповісти
основне, що не пищить вже:"ТЮля! ТЮля!"... Пацієнт порозумнішав, що аж страшно.
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31.05.2024 17:28 Відповісти
Ванько! А кого на його місце? "Газову принцесу"? Вона ж з "дубайських фронтів" не вилазить І днює й ночує в окопах та волонтерить день і ніч!
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01.06.2024 09:25 Відповісти
а чому такий потужний чувачина,як ти,вимагає відставки Буби не злазячи з дивану в тилу,а не йде з фото Жулі Капітельман до ОПи? мовляв,Жулька вернеться з Дубаю і врятує Україну...чи ти просто боягузлива інтернетна шавочка?
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01.06.2024 10:19 Відповісти
А до цього юлькин пердун лизав..
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31.05.2024 13:51 Відповісти
ну, чого ви?
юлька була молода, огого....
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31.05.2024 14:16 Відповісти
Ванька суліма-збоченець..Він зализував вже старій курві ..
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31.05.2024 14:23 Відповісти
Для тролів продажних тут правила не діють. Смердіть собі на здоров'я
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31.05.2024 15:57 Відповісти
Смердить сідало(дупа) в твоєї багіні-жульки..
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31.05.2024 16:49 Відповісти
А виженуть з тролів, куди підеш? Совість твоя буде нікому не потрібна
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31.05.2024 19:36 Відповісти
Ванько! Ти не помітив цікаву деталь? Тебе тут уже не сприймають за рівного собі? Тебе просто відкрито зневажають! Ти думаєш що ми "все забули"? І не помітили що ти перший рік повномасштабної агресії "сидів як миш під віником" і вичікував - "чья возьмёт?" А зараз нам тут розказуєш як ти геройськи п"ять років "вимагав імпічменту"
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01.06.2024 09:29 Відповісти
Шухрич знає...
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31.05.2024 14:37 Відповісти
Ти за своєю жінкою слідкуй, "мораліст"
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31.05.2024 19:41 Відповісти
Простой народ не хочет войны, их заставили. - говорят мамки пленных оккупантов на интервью.
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31.05.2024 13:13 Відповісти
А вас не з..бало переобирати х..ла ?
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31.05.2024 13:15 Відповісти
осталось одно обосраноє галіфе
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31.05.2024 13:15 Відповісти
Даже кувалду ушатали!
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31.05.2024 13:19 Відповісти
Тепер кувалду в холодильник, і 2025 року на 80 років пабєди одягти на швабру..і на червону площу
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31.05.2024 13:21 Відповісти
Кувалда больше похожа на кучку растоптанного говна
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31.05.2024 13:24 Відповісти
Кувалду собрать в ведро и отправить на рашку показывать в школах маленьким рашистам которые весело с песней маршируют в форме что война ето не только праздник, самогон и конфеты. Именно поетому у реальных дидов девятое мая небыло праздником и они говорили *чтобы больше небыло войны*, а не как сейчас ряженные путинские полицаи кричат *можем повторить*.

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31.05.2024 13:30 Відповісти
Лучше его засушить и носить на демонстрации путлерюгенда вместо дедов на палках. Теперь у них будут "папики на палках" - чучела спецоператоров.
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31.05.2024 18:10 Відповісти
ЗиП для шишиги? Шота от кувалды многовато осталось...
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31.05.2024 13:25 Відповісти
ЗА ЧЬТО?
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31.05.2024 13:30 Відповісти
Як це за що?А нащо так багато мін віз?Взяв би одну-вернувся б додому тільки без голови,а так- пропала кувалда-свиноматка поверне...
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31.05.2024 23:36 Відповісти
Щось багато від кувалди залишилось🤣🤣🤣.
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31.05.2024 13:30 Відповісти
Братан , а не ......уй пхатися до України і все буде нормально на болотах😏
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31.05.2024 13:32 Відповісти
Висновок: кацапам розвозить міни по території України смертельно небезпечно!
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31.05.2024 13:44 Відповісти
та нормально осталось. Тваринам шашлик. І остання фраза теж по делу.
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31.05.2024 13:50 Відповісти
там на перших кадрах ще ручка від кувалди залишилась, на якій він був насажений )
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31.05.2024 14:01 Відповісти
По трохи починає до них доходити сенс "сво". Це як в армії казали колись офіцери до солдатів: мені не треба аби ви зробили,мені треба,аби ви за..балися.
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31.05.2024 14:03 Відповісти
ніхэра до кацапів не доходить.
а дошло б, то пішов би взяв автомат і застрелив командира і весь заград отряд.
а так, прийде залізе в іншу шишигу і поїде за кувалдою.
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31.05.2024 14:19 Відповісти
Як вони " прозрівають " , одразу і за Царство небесне згадав ... Правда звучить це з вуст вбивць дуже лицемірно.
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31.05.2024 14:13 Відповісти
Та там дофига чего ещё осталось - тонны две металла от газона и килограмм шесть от кувалды....
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31.05.2024 14:20 Відповісти
Якось кидається в очі що "шишандоса" йому шкода більше, ніж кувалду. Хоча перший виглядає все-таки краще, погодьтеся.
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31.05.2024 15:18 Відповісти
к врачу вези, машина еще заведется, не бзди
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31.05.2024 16:02 Відповісти
Піди стрельни свого командира роти або батальйону, якщо тебе "заіпало".
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31.05.2024 17:17 Відповісти
Пригожин: Шойгу!! Где наши кувалды!!!???
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31.05.2024 17:21 Відповісти
Поки теплий шашлик з "братішки" можеш похавати його!
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31.05.2024 17:48 Відповісти
"Как оно все зае..ло". Еще не зае..ало, кацап. Если бы зае.ало, ты бы развернул оружие на 180 грд и грохнул своего командира. А еще лучше - собрал таких же, как ты и пошел на москву. Значит, нравится вам все это.
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31.05.2024 18:09 Відповісти
Надеюсь, Кувалда подумает над своим поведением и в следующий раз не пойдет на СВО.
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31.05.2024 18:11 Відповісти
о, кувалда подзаработал нормас.

"кусок говна" он при жизни был, и в смерти куском говна на дороге остался.
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31.05.2024 19:43 Відповісти
Тема кувалды не раскрыта, успел помучаться или быстро сдох? Чем спалили газ 66 ? В общем видео малоинформативное. Но автору не унывать, снимай ещё сожженную технику и личный состав . Нам приятно на это смотреть.
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31.05.2024 21:42 Відповісти
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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31.05.2024 22:08 Відповісти
Какая ж эту кувалда ? Язмазня ! (Для тех кто помнит анекдот про Дзержинского)
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31.05.2024 22:21 Відповісти
Интересно, если из єтой кувалды сделать пельмени и отдать кувалдиной вдове как компенсацию, она что то заподозрит?
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31.05.2024 23:00 Відповісти
🤣
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02.06.2024 00:39 Відповісти
 
 