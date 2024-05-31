Окупант фільмує спалену українським дроном вантажівку армії РФ та купку рештків її водія: "Это все, что осталось от "Кувалды". ВIДЕО 18+
Український дрон спалив ворожу вантажівку ГАЗ-66, яка використовувалася для перевезення мін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат атаки зафільмував один із уцілілих окупантів. На записі, який опублікований у соцмережах, загарбник розповідає, що вантажівка горіла, а міни вибухали щонайменше 12 годин. Також видно і невеличку купку рештків водія вантажівки - окупанта з кличкою "Кувалда".
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+29 ДенКо
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+28 MrStepanovM
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шишига і кувалда.
Який ви, Ваня, розумник, аж страшно...
То, мабуть, не ви 5 років тому за нашого ******* топили...
юлька була молода, огого....
а дошло б, то пішов би взяв автомат і застрелив командира і весь заград отряд.
а так, прийде залізе в іншу шишигу і поїде за кувалдою.
"кусок говна" он при жизни был, и в смерти куском говна на дороге остался.