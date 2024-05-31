Оккупант снимает сожженный украинским дроном грузовик армии РФ и кучку останков ее водителя: "Это все, что осталось от "Кувалды". ВИДЕО 18+
Украинский дрон сжег вражеский грузовик ГАЗ-66, который использовался для перевозки мин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, результат атаки снял один из уцелевших оккупантов. На записи, опубликованной в соцсетях, захватчик рассказывает, что грузовик горел, а мины взрывались не менее 12 часов. Также видно и небольшую кучку останков водителя грузовика - оккупанта с кличкой "Кувалда".
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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шишига і кувалда.
Який ви, Ваня, розумник, аж страшно...
То, мабуть, не ви 5 років тому за нашого ******* топили...
юлька була молода, огого....
а дошло б, то пішов би взяв автомат і застрелив командира і весь заград отряд.
а так, прийде залізе в іншу шишигу і поїде за кувалдою.
"кусок говна" он при жизни был, и в смерти куском говна на дороге остался.