Оккупант снимает сожженный украинским дроном грузовик армии РФ и кучку останков ее водителя: "Это все, что осталось от "Кувалды". ВИДЕО 18+

Украинский дрон сжег вражеский грузовик ГАЗ-66, который использовался для перевозки мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результат атаки снял один из уцелевших оккупантов. На записи, опубликованной в соцсетях, захватчик рассказывает, что грузовик горел, а мины взрывались не менее 12 часов. Также видно и небольшую кучку останков водителя грузовика - оккупанта с кличкой "Кувалда".

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