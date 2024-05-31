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Оккупант снимает сожженный украинским дроном грузовик армии РФ и кучку останков ее водителя: "Это все, что осталось от "Кувалды". ВИДЕО 18+

Украинский дрон сжег вражеский грузовик ГАЗ-66, который использовался для перевозки мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результат атаки снял один из уцелевших оккупантов. На записи, опубликованной в соцсетях, захватчик рассказывает, что грузовик горел, а мины взрывались не менее 12 часов. Также видно и небольшую кучку останков водителя грузовика - оккупанта с кличкой "Кувалда".

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое оккупантов в Запорожской области сидят круглосуточно в блиндаже рядом с трупами россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+29
Якусь спалену ганчірочку називали кувалдою? ))))
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31.05.2024 12:42
+28
не може від кувалди залишитись купа шмаття...не може!
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31.05.2024 12:41
+28
во-во. піди застрілись к куям. і до братішкі приєднаєшся. тільки не факт, що у Царстві. набагато вірогідніше, що у пеклі...
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31.05.2024 12:43
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не може від кувалди залишитись купа шмаття...не може!
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31.05.2024 12:41 Ответить
Яке страшне самогубство
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31.05.2024 13:23 Ответить
Сімейні обставини. Мабуть, викрутка пішла
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31.05.2024 13:31 Ответить
Невже вони, курви кацапські, не дивляться ось такі відео перед тим як підписувати контракт і пертись в Україну ? 👿
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31.05.2024 14:25 Ответить
Та їм спочатку "локшину вішають", що вони в ремонтних та тилових підрозділах службу тягнути будуть далеко від передової, на це русня, в силу свого обмеженого розуму ведеться, а в реалії все навпаки..
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31.05.2024 16:39 Ответить
Якшо термобаром - може.
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31.05.2024 17:26 Ответить
От Кувалды осталась только лда.
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31.05.2024 18:13 Ответить
Назвати цю купу гімна браааатішкой, це аж стрррашно уявити який вміст у нього в його дурноголівці🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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01.06.2024 09:19 Ответить
Якусь спалену ганчірочку називали кувалдою? ))))
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31.05.2024 12:42 Ответить
во-во. піди застрілись к куям. і до братішкі приєднаєшся. тільки не факт, що у Царстві. набагато вірогідніше, що у пеклі...
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31.05.2024 12:43 Ответить
та то биточек отбитый кувалдой лежит,смакота)
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31.05.2024 12:43 Ответить
Оце якраз зараз обідаю Смакові відчуття абсолютно не змінилися!
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31.05.2024 13:41 Ответить
"как оно фсьо заіпало" - саме що???
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31.05.2024 12:43 Ответить
Мимохідь на дискредитацію кацапської армії двадцяточку заробив)
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31.05.2024 13:23 Ответить
короткометражка:
шишига і кувалда.
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31.05.2024 12:43 Ответить
Швабри не вистачає...
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31.05.2024 13:10 Ответить
Тююю оце кувалда? Піндюрка якась смердюча а не кувалда. А пафосу то було скільки, пафосу - кувалда.
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31.05.2024 12:43 Ответить
Ото крукам свято - смаженина, з димком
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31.05.2024 12:44 Ответить
З огляду на вміст алкоголю в тілі пересічного "кувалди" не дивно, що він так підгорів
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31.05.2024 12:45 Ответить
вертайся додому, терпіла, воно тобі треба?..., це не твоя війна, виродок, це війна, щоб якийсь там збочений дід ще років 20-30 крутив вас на своєму самі знаєте чому...
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31.05.2024 12:46 Ответить
ЗачЬОтное подведение итогов... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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31.05.2024 12:48 Ответить
А хоробрості назвати того ,хто вам придумав цей "заїмбас" не хватило?
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31.05.2024 12:48 Ответить
А як ви вже всіх заїб"ли(
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31.05.2024 12:48 Ответить
кувалда героически пагибла за руский мир
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31.05.2024 12:48 Ответить
мог бы кувалду в спичечный коробок засунуть и похоронить
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31.05.2024 12:50 Ответить
А щодо Кувалди))то Кувалда ще з кимось одним ,а може й двома в один пакет поміститься)економіка аднака)Звичайно,якщо ви не надумаєте його зарити десь в українському грунті)
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31.05.2024 12:50 Ответить
Гадаю те що від нього залишилося, швидше доїсть якась собака і потім десь висре - ось і вся історія кацапа )))
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31.05.2024 12:59 Ответить
Там собаці і на раз поср@ти не вистачить.
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31.05.2024 13:15 Ответить
каже, що його все за...ло, то взяв би і до кувалди приєднався, що автомата немає, куля в голову.
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31.05.2024 12:53 Ответить
Ну как - кувалда?Так-баловство одно.
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31.05.2024 12:58 Ответить
ручка підозріла
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31.05.2024 15:43 Ответить
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31.05.2024 17:23 Ответить
А якого ж ти хера сюди приперся?
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31.05.2024 12:59 Ответить
Так його "в ваєнкаматє ****@лі: ґаварілі на блокпасту будєш стаять, склади ахранять!"
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31.05.2024 15:41 Ответить
це вже хрящі та кістчне борошно? готовий експортний продукт
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31.05.2024 13:00 Ответить
так виглядає скрепа
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31.05.2024 13:05 Ответить
******* все, говорит!
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31.05.2024 13:05 Ответить
Пусть подмоется, хотя оно россиянен, они не подмываются
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31.05.2024 13:17 Ответить
А чого той під@р того кувалду за 12 "часов" в пакет не запхав? Мордва своїх брасаєт?
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31.05.2024 13:06 Ответить
Дурні. Закінчиться війна, закінчаться і виплати військовим росіянам. А привели б нормальну владу, то і жили б, як нормальні люди.
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31.05.2024 13:08 Ответить
"А привели б нормальну владу, то і жили б, як нормальні люди."
Який ви, Ваня, розумник, аж страшно...
То, мабуть, не ви 5 років тому за нашого ******* топили...
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31.05.2024 13:22 Ответить
Зауважте. Осіню буде 5 років, як я, на відміну від всіх вас, вимагаю йому відставку і дострокові. І вже місяць, як строкові. А у всіх вас чомусь неначасі
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31.05.2024 13:49 Ответить
"Дострокові, їмпічмєнт"... Десь колись я вже це чув...
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31.05.2024 17:17 Ответить
основне, що не пищить вже:"ТЮля! ТЮля!"... Пацієнт порозумнішав, що аж страшно.
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31.05.2024 17:28 Ответить
Ванько! А кого на його місце? "Газову принцесу"? Вона ж з "дубайських фронтів" не вилазить І днює й ночує в окопах та волонтерить день і ніч!
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01.06.2024 09:25 Ответить
а чому такий потужний чувачина,як ти,вимагає відставки Буби не злазячи з дивану в тилу,а не йде з фото Жулі Капітельман до ОПи? мовляв,Жулька вернеться з Дубаю і врятує Україну...чи ти просто боягузлива інтернетна шавочка?
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01.06.2024 10:19 Ответить
А до цього юлькин пердун лизав..
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31.05.2024 13:51 Ответить
ну, чого ви?
юлька була молода, огого....
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31.05.2024 14:16 Ответить
Ванька суліма-збоченець..Він зализував вже старій курві ..
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31.05.2024 14:23 Ответить
Для тролів продажних тут правила не діють. Смердіть собі на здоров'я
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31.05.2024 15:57 Ответить
Смердить сідало(дупа) в твоєї багіні-жульки..
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31.05.2024 16:49 Ответить
А виженуть з тролів, куди підеш? Совість твоя буде нікому не потрібна
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31.05.2024 19:36 Ответить
Ванько! Ти не помітив цікаву деталь? Тебе тут уже не сприймають за рівного собі? Тебе просто відкрито зневажають! Ти думаєш що ми "все забули"? І не помітили що ти перший рік повномасштабної агресії "сидів як миш під віником" і вичікував - "чья возьмёт?" А зараз нам тут розказуєш як ти геройськи п"ять років "вимагав імпічменту"
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01.06.2024 09:29 Ответить
Шухрич знає...
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31.05.2024 14:37 Ответить
Ти за своєю жінкою слідкуй, "мораліст"
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31.05.2024 19:41 Ответить
Простой народ не хочет войны, их заставили. - говорят мамки пленных оккупантов на интервью.
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31.05.2024 13:13 Ответить
А вас не з..бало переобирати х..ла ?
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31.05.2024 13:15 Ответить
осталось одно обосраноє галіфе
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31.05.2024 13:15 Ответить
Даже кувалду ушатали!
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31.05.2024 13:19 Ответить
Тепер кувалду в холодильник, і 2025 року на 80 років пабєди одягти на швабру..і на червону площу
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31.05.2024 13:21 Ответить
Кувалда больше похожа на кучку растоптанного говна
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31.05.2024 13:24 Ответить
Кувалду собрать в ведро и отправить на рашку показывать в школах маленьким рашистам которые весело с песней маршируют в форме что война ето не только праздник, самогон и конфеты. Именно поетому у реальных дидов девятое мая небыло праздником и они говорили *чтобы больше небыло войны*, а не как сейчас ряженные путинские полицаи кричат *можем повторить*.

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31.05.2024 13:30 Ответить
Лучше его засушить и носить на демонстрации путлерюгенда вместо дедов на палках. Теперь у них будут "папики на палках" - чучела спецоператоров.
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31.05.2024 18:10 Ответить
ЗиП для шишиги? Шота от кувалды многовато осталось...
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31.05.2024 13:25 Ответить
ЗА ЧЬТО?
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31.05.2024 13:30 Ответить
Як це за що?А нащо так багато мін віз?Взяв би одну-вернувся б додому тільки без голови,а так- пропала кувалда-свиноматка поверне...
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31.05.2024 23:36 Ответить
Щось багато від кувалди залишилось🤣🤣🤣.
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31.05.2024 13:30 Ответить
Братан , а не ......уй пхатися до України і все буде нормально на болотах😏
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31.05.2024 13:32 Ответить
Висновок: кацапам розвозить міни по території України смертельно небезпечно!
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31.05.2024 13:44 Ответить
та нормально осталось. Тваринам шашлик. І остання фраза теж по делу.
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31.05.2024 13:50 Ответить
там на перших кадрах ще ручка від кувалди залишилась, на якій він був насажений )
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31.05.2024 14:01 Ответить
По трохи починає до них доходити сенс "сво". Це як в армії казали колись офіцери до солдатів: мені не треба аби ви зробили,мені треба,аби ви за..балися.
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31.05.2024 14:03 Ответить
ніхэра до кацапів не доходить.
а дошло б, то пішов би взяв автомат і застрелив командира і весь заград отряд.
а так, прийде залізе в іншу шишигу і поїде за кувалдою.
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31.05.2024 14:19 Ответить
Як вони " прозрівають " , одразу і за Царство небесне згадав ... Правда звучить це з вуст вбивць дуже лицемірно.
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31.05.2024 14:13 Ответить
Та там дофига чего ещё осталось - тонны две металла от газона и килограмм шесть от кувалды....
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31.05.2024 14:20 Ответить
Якось кидається в очі що "шишандоса" йому шкода більше, ніж кувалду. Хоча перший виглядає все-таки краще, погодьтеся.
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31.05.2024 15:18 Ответить
к врачу вези, машина еще заведется, не бзди
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31.05.2024 16:02 Ответить
Піди стрельни свого командира роти або батальйону, якщо тебе "заіпало".
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31.05.2024 17:17 Ответить
Пригожин: Шойгу!! Где наши кувалды!!!???
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31.05.2024 17:21 Ответить
Поки теплий шашлик з "братішки" можеш похавати його!
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31.05.2024 17:48 Ответить
"Как оно все зае..ло". Еще не зае..ало, кацап. Если бы зае.ало, ты бы развернул оружие на 180 грд и грохнул своего командира. А еще лучше - собрал таких же, как ты и пошел на москву. Значит, нравится вам все это.
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31.05.2024 18:09 Ответить
Надеюсь, Кувалда подумает над своим поведением и в следующий раз не пойдет на СВО.
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31.05.2024 18:11 Ответить
о, кувалда подзаработал нормас.

"кусок говна" он при жизни был, и в смерти куском говна на дороге остался.
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31.05.2024 19:43 Ответить
Тема кувалды не раскрыта, успел помучаться или быстро сдох? Чем спалили газ 66 ? В общем видео малоинформативное. Но автору не унывать, снимай ещё сожженную технику и личный состав . Нам приятно на это смотреть.
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31.05.2024 21:42 Ответить
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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31.05.2024 22:08 Ответить
Какая ж эту кувалда ? Язмазня ! (Для тех кто помнит анекдот про Дзержинского)
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31.05.2024 22:21 Ответить
Интересно, если из єтой кувалды сделать пельмени и отдать кувалдиной вдове как компенсацию, она что то заподозрит?
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31.05.2024 23:00 Ответить
🤣
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02.06.2024 00:39 Ответить
 
 