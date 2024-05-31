Семь ликвидированных оккупантов лежат на тропинке возле частного дома в Волчанске. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята уничтоженная вражеская штурмовая группа на улице Волчанска на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вдоль тропы лежат тела по меньшей мере семи оккупантов.
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+15 AbOriginal_UA
показать весь комментарий31.05.2024 16:53
+9 Владислав Сварчевський
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+8 Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий31.05.2024 17:20
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Они лежали молча в ряд
Их было восемь....
П.С.
Лишенцы, куда спрятали восьмого ?
Невже Висоцького ще хтось слухає?
семеро дохлєнькіх )(уйлят.
(remix)