Семь ликвидированных оккупантов лежат на тропинке возле частного дома в Волчанске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята уничтоженная вражеская штурмовая группа на улице Волчанска на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вдоль тропы лежат тела по меньшей мере семи оккупантов.

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