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Семь ликвидированных оккупантов лежат на тропинке возле частного дома в Волчанске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята уничтоженная вражеская штурмовая группа на улице Волчанска на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вдоль тропы лежат тела по меньшей мере семи оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант снимает сожженный украинским дроном грузовик армии РФ и кучку останков ее водителя: "Это все, что осталось от "Кувалды". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) Волчанск (389)


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Топ комментарии
+15
Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Их было восемь....
П.С.
Лишенцы, куда спрятали восьмого ?
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31.05.2024 16:53
+9
Гарно накабздон виспівує
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31.05.2024 16:32
+8
Лежааааать, пуза вже понадували... На сонечку загорають....
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31.05.2024 17:20
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Гарно накабздон виспівує
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31.05.2024 16:32 Ответить
Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Их было восемь....
П.С.
Лишенцы, куда спрятали восьмого ?
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31.05.2024 16:53 Ответить
А у Вас гарна пам'ять! ("...стояли...")
Невже Висоцького ще хтось слухає?
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31.05.2024 17:15 Ответить
Кто под него вырос, тот слушает.
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31.05.2024 17:32 Ответить
Ані лєжалі тіхо в ряд
семеро дохлєнькіх )(уйлят.
(remix)
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31.05.2024 20:22 Ответить
Такі добротні садиби кацапня руйнує! А самі в своїх мухосранськах живуть, існують вірніше, в перекошених бараках без газу, води і каналізації. Та що яка там каналізація - подекуди навіть сортири не сподобляться поставити. Рускій мір, коротше, щоб він провалився в пекло.
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31.05.2024 16:55 Ответить
Зайняли собі ділянку в Україні 2х2
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31.05.2024 16:55 Ответить
В засаде. Хотят "индезит" окружить и похитить
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31.05.2024 16:57 Ответить
"мальчікі" прилягли відпочити!
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31.05.2024 17:00 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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31.05.2024 17:07 Ответить
Ссссуки. Не могли в себе вдома нажертися та здохнуть. Треба було за тисячу верст пертися за цим в Україну.
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31.05.2024 17:10 Ответить
Лежааааать, пуза вже понадували... На сонечку загорають....
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31.05.2024 17:20 Ответить
На вечірньому мудозвоні один з пацієнтів солов"їного посліду ще десь так в числах 19-20 травня так собі пихато заявляв що ось-ось "мі ваз'мьом Валчанск" . Пройшло півтора тиждня - можливо воно там мало на увязі ось цей гурт "лисячий сніданок" ? Ось вони вже назавжди "взялі ВААалчанск" - тільтик вони беруть міста й села в якості сніданку для українських бродячих котів , собак и диких свинєй .
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31.05.2024 17:23 Ответить
Санитарные потери путьки.
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31.05.2024 17:30 Ответить
Прийшов,побачив - здох!
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31.05.2024 17:46 Ответить
хорошо же лежат, как в очереди к врачу
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31.05.2024 17:58 Ответить
Разложились и разлагаются!
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31.05.2024 18:46 Ответить
Притомились. Смертельно.
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31.05.2024 18:55 Ответить
Атріцательно продвінулісь
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31.05.2024 20:13 Ответить
Км так 700 недошли до квартири на Печерське,а ще ж на Берлін потім
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01.06.2024 06:25 Ответить
трохи не дійшли до Рейк'явіка..
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01.06.2024 09:14 Ответить
Де ж той піп- чудотворець?! Хай підіймає....
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01.06.2024 09:38 Ответить
 
 