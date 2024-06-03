За тиждень воїни 3 ОШБр ліквідували понад 2 сотні окупантів на Харківщині, багато "300" та знищеної ворожої техніки. ІНФОГРАФІКА
Впродовж тижня підрозділи Третьої штурмової бригади відбивали нові атаки ворога на Харківщині, повертали позиції та щільно мінусували живу силу окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
Як зазначається, втрати противника на ділянці фронту 3 ОШБр, еквівалентні ворожому батальйону:
- 416 окупантів - трьохсоті;
- 226 окупантів - двохсоті.
"Серед техніки ліквідовано російські БМП-2, бетери, також ВАТ і багі. Зняли з неба розвідувальні безпілотники ZALA та розвідувально-ударні Ланцети. Знищили низку ворожих засобів РЕБ, зокрема черговий окопний РЕБ і Starlink", - йдеться у повідомленні.
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наше повітря 😡
Воїнам щедра подяка і доброго здоровʼя👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️