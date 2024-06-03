За неделю воины 3-й ОШБр ликвидировали более двух сотен оккупантов на Харьковщине, много "300" и уничтоженной вражеской техники. ИНФОГРАФИКА
В течение недели подразделения Третьей штурмовой бригады отражали новые атаки врага на Харьковщине, возвращали позиции и плотно минусовали живую силу оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Как отмечается, потери противника на участке фронта 3-й ОШБр эквивалентны вражескому батальону:
- 416 оккупантов - трехсотые;
- 226 оккупантов - двухсотые.
"Среди техники ликвидированы российские БМП-2, бэтээры, также ВАТ и баги. Сняли с неба разведывательные беспилотники ZALA и разведывательно-ударные "ланцеты". Уничтожили ряд вражеских средств РЭБ, в частности - очередной окопный РЭБ и Starlink", - говорится в сообщении.
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наше повітря 😡
Воїнам щедра подяка і доброго здоровʼя👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️