Воїни 3 ОШБр ліквідували понад дві сотні окупантів, бої за позицію "Ракета" в Авдіївці тривали 8 днів. ВIДЕО
Українські військові 2-го штурмового батальйону і розвідроти 3-ої окремої штурмової бригади в Авдіївці ліквідували понад 200 окупантів в боях за позицію "Ракета". Безперервні бої тривали 8 днів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, співвідношення втрат вражаюче - в українців жодного загиблого, у ворога тільки в одному з боїв 30 вбитих, а навколо позиції "Ракета" наші захисники нарахували 240 трупів росіян. Українські піхотинці показали повну перевагу над російською піхотою у цих боях.
Позиція "Ракета" – напрямок одного з головних ударів росіян, двоповерховий будинок, який перекривав підхід до залізничного переїзду, і яку наші бійці втримали після численних атак російських загарбників.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поговорив з українськими воїнами про деталі цього бою. Детальніше про це, - дивіться далі в ексклюзивному матеріалі.
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