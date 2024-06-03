Под Волчанском ВСУ взяли в плен около 60 россиян. В городе продолжаются бои, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин
Под Волчанском на Харьковском направлении украинские защитники взяли в плен около 60 российских захватчиков.
Об этом в комментарии изданию LIGA.net рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отметил Волошин, российских пленных Силы обороны взяли в воскресенье, 2 июня.
По состоянию на понедельник, 3 июня, в городе Волчанск идут бои.
К слову, несколькими днями ранее Волошин рассказывал, что Силы обороны контролируют Волчанск примерно на 70%.
В понедельник, 3 июня, спикер ОСУВ "Хортица" рассказал об успехах ВСУ на Харьковском направлении. В частности, по его словам, за сутки Силы обороны уничтожили три склада с боеприпасами, один склад с горюче-смазочными материалами и 12 блиндажей оккупантов. Захватчики потеряли 130 человек, из них 59 - безвозвратные.
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хоча як варіант запхати в клітку одиночку з цілодобовим яскравим світлом, годувати як гуся, і жодних контактів з зовнішнім світом...так щоб хоч єдина надія була то це добровільно за письмовою згодою попасти в трудовий табір..де працюють за жрачку
@ "Я с самого начала ожидал, что новый Ленинградский ВО был создан для того, чтобы заманивать дегенератов "будете спокойно сидеть на границе с финкой, зарплату получать".
"3 июня 2024, 23:47
В российских регионах начали массово отправлять на фронт мобилизованных, которые ранее отказались воевать в Украине, пишут российские СМИ.
По данным издания, на фронт отправляют дезертиров, фигурантов дел, у которых есть подписка о невыезде, людей с ранениями и тех, кто отказался возвращаться на войну после того, как отправился домой в отпуск. Массовая отправка началась в мае.
Издание приводит рассказ мобилизованного Владимира Муронова. По специальности он механик-водитель, но после отправки на фронт его определили санитаром в медицинскую роту. По словам его родственников, его сразу отправили в боевые походы, после них он собирал тела убитых. Мужчина уехал в отпуск летом 2023 года и отказался возвращаться в часть.
По его словам, он, как и другие отказники, готов был отсидеть за свое решение. Минувшей осенью он был задержан полицией, которая отвезла его в военный город под Екатеринбургом, где его заперли с другими военными, отказавшимися возвращаться на фронт. Согласно документам, которые имеются в распоряжении «Верстки», в часть, где были заперты отказники, начали привозить мужчин, объявленных в розыск и значившихся в списке из 800 сбежавших с войны на момент января 2024 года в Свердловской области.
Родственники мобилизованных пояснили, что их близких плохо кормили и содержали в неприемлемых условиях. При этом никто из них не был официально задержан или арестован.
Командование предлагало вернуться на фронт с отменой уголовного дела и восстановлением довольствия либо ожидать суда. При новом командире в начале года мобилизованным запретили свидания с близкими, а самих их начали избивать, пытаясь склонить к возвращению на войну. Некоторые из мобилизованных сбежали, другие получили травмы при попытке побега.
Адвокаты мобилизованных уточнили изданию, что в начале мая в корпус, где держали отказников, вошли около 40 автоматчиков и бойцов с дубинками. Мужчин насильно загнали в автобус, оттуда их отправили на военный аэродром, где их посадили в самолеты и отправили в зону боевых действий.
Несмотря на то, что большинство из них были под следствием и ожидали приговора, группы военных начали отправлять на фронт каждую неделю. 13 мая мобилизованные писали обращение к уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, где жаловались на незаконное задержание и принудительную отправку на фронт.
Одной из родственниц мобилизованного сообщили, что приказ о принудительной отправке отказников на фронт пришел «из Москвы». О подобных высылках «Верстке» рассказали друзья и родственники мобилизованных из Красноярска, Москвы и Подмосковья. По их словам, мужчин, отказавшихся воевать, отправляют на штурмы в Харьковской области.
Ранее издание Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к руководству российских вооруженных сил, сообщило, что для превосходства армии РФ на поле боя в ближайшее время в стране придется провести мобилизацию."
всіх обміняють на наших полонених і буде все добре !!