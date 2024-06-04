Наращивание объемов производства и закупки дронов - персональная ответственность руководителей Минобороны и Минстратегпрома, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 832 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня министр обороны и Минстратегпром дали отчеты по нашему производству и закупке дронов. Это то, в чем постоянно должно ощущаться наращивание объемов. На этой войне - и именно нашими воинами - было доказано, что дроны способны давать преимущество и возвращать инициативу.

Во время, когда мы ожидали поставки артиллерии от наших партнеров, FPV-дроны фактически уберегли фронт. Наши дальнобойные дроны доказали, что Украина способна ограничивать внутреннюю силу государства-террориста. Должны это продолжать. Будем продолжать.

Я благодарю каждого и каждую, кто работает ради именно этой украинской силы - чтобы у наших воинов на фронте были необходимые дроны и чтобы наши Силы обороны и безопасности Украины меняли ситуацию и в дальнейшем, применяя дроны. И это вопрос персональной ответственности руководителей", - сказал Зеленский.

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