Наращивание объемов производства и закупки дронов - персональная ответственность руководителей Минобороны и Минстратегпрома, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 832 дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня министр обороны и Минстратегпром дали отчеты по нашему производству и закупке дронов. Это то, в чем постоянно должно ощущаться наращивание объемов. На этой войне - и именно нашими воинами - было доказано, что дроны способны давать преимущество и возвращать инициативу.
Во время, когда мы ожидали поставки артиллерии от наших партнеров, FPV-дроны фактически уберегли фронт. Наши дальнобойные дроны доказали, что Украина способна ограничивать внутреннюю силу государства-террориста. Должны это продолжать. Будем продолжать.
Я благодарю каждого и каждую, кто работает ради именно этой украинской силы - чтобы у наших воинов на фронте были необходимые дроны и чтобы наши Силы обороны и безопасности Украины меняли ситуацию и в дальнейшем, применяя дроны. И это вопрос персональной ответственности руководителей", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
можно совместить
https://novosti-n.org/ukraine/YAponyya-stroyt-pervij-v-myre-derevyannij-sputnyk-314452 Япония строит первый в мире деревянный спутник
Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував закупки "яєць по 17 грн", відповідає в МЗС за озброєння, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
Стоп, і тут не він, а режисер та "випускающій рєдактор".
Може нам такого безвідповідального зезедента... відправити на острів до канібалів.
Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, несе відповідальність хто завгодно, тільки не він.
Зацініть масштаб нікчемності Зеленського.
З Вашого дозволу візьму до свого лексикону.
І шо? А нічьо!
Тому, що через хвилину після того як він їх видає - він про них ЗАБУВАЄ!
Жодного контролю, жодної перевірки.
Ніяких наслідків, ніяких висновків, ніяких покарань.
то Порох, як бульдозер у свій час (та й тепер) "тягнув за десятьох", а Зєля Неповносправне тільки й може - https://www.youtube.com/watch?v=M12Hi1ZM-v4 прінять ванну випіть чашечку кофе - і усЬо
Хто напризначав все те зелене убозтво за єдиним принципом - щоби лизали тобі сраку???
Ти не бажаєш мати навколо себе розумних людей бо боїшся їх, тому набираєш невігласів та крадіїв, навроди себе, а потім кажеш, що невинуватий «панять і прастіть», як той неголений галустян, з яким ти так любив пореготати разом…
Гусєв Юрій Веніамінович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 , м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2 Коростишів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирська область ) - український політик, громадський діяч, дипломатhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] , Надзвичайний і Повноважний Посол України в Азербайджані з 22 лютого 2024 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] , ексзаступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра оборони України (2014-2016). Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Херсонської обласної державної адміністрації з 13 липня 2019 по 3 грудня 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . З 3 грудня 2020 до 27 червня 2023 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] - директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Укроборонпрому .
Дуже зручно...
СТРОЖАЙШЕ!!!