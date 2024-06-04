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Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали ситуацію на фронті, РЕБ, ППО, резерви

Володимир Зеленський провів засідання Ставки

4 червня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках", - зазначив президент.

Крім того доповідали міністр оборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

"Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом", - розповів президент.

Читайте: У Китаї прокоментували слова Зеленського про спробу зриву Глобального саміту миру: Ми ніколи не роздмухували вогонь

Автор: 
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Топ коментарі
+20
До слова про ухилянтів та мобілізацію
Зеленський - відомо. 4-разовий ухилянт
Єрмак - не служив
Шмигаль - не служив
Стефанчук - не служив
Умеров- не служив
Арахамія - не служив
Гетманцев - не служив
І ці потвори щось кажуть про ухилянтів? Чья б корова мичала, а сіпатого мовчала
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04.06.2024 19:38
+14
Треба ж щось фсбешникам на стіл покласти.
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04.06.2024 19:32
+8
А як же ж русня буде діяти без наших планів? Треба відзвітувати, щоб ті добре підготувалися. Оман зобов'язує!
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04.06.2024 19:38
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Треба ж щось фсбешникам на стіл покласти.
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04.06.2024 19:32 Відповісти
А як же ж русня буде діяти без наших планів? Треба відзвітувати, щоб ті добре підготувалися. Оман зобов'язує!
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04.06.2024 19:38 Відповісти
Юрій Швець розповів, що за його даними з двох джерел, повинні відправити у відставку Сирського.
На його місце, швидше за все, призначать генерала Мойсюка.
У ОПі гризуться, як павуки в банці...
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04.06.2024 19:35 Відповісти
...та поточний стан забезпечення людей світлом", - розповів президент.

Утром мажу бутерброд, сразу мысль: ... (с)
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04.06.2024 19:35 Відповісти
Про яке світло при цьому президенту може йти мова? Потрібно знову повертатися у 60-ті роки минулого століття і закупляти гасові лампи. Знову біля кожної сільської крамниці поствлять якусь бочку з керосином і вперед. Ще хто пам'ятає, були примуси на керосіні для готування їжі і газу не потрібно буде. А якщо не буде керосину, то кожен мешканець держави, яка покінчила з епохою бідності ще у 2019 році, може зібрти хмизу, соломи чи сухого зілля і опалювати свою будівлю з допомогою грубки чи плити.
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04.06.2024 20:08 Відповісти
У степових посушливих районах раніше топили кізяками. А дехто їх ще й курив.

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04.06.2024 20:48 Відповісти
Голова Чернігівської ОВА звітував про будівництво доріг.
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04.06.2024 19:35 Відповісти
До слова про ухилянтів та мобілізацію
Зеленський - відомо. 4-разовий ухилянт
Єрмак - не служив
Шмигаль - не служив
Стефанчук - не служив
Умеров- не служив
Арахамія - не служив
Гетманцев - не служив
І ці потвори щось кажуть про ухилянтів? Чья б корова мичала, а сіпатого мовчала
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04.06.2024 19:38 Відповісти
вони служать народу
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04.06.2024 19:58 Відповісти
Якому народу...??? Що не закон то ЩАСТЯ ! І людям стає "легше" жити.. Поки ніяк від тарифів не оговтатись.. НА ЩО будуть використані нові надходження від подвоєного тарифу? Держава ж НЕ ОПРИЛЮДНИЛА ні плану, ні механізму відновлення зруйнованої генерації. Тарифи смердам - подвоїла ( і тіштеся ))).
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04.06.2024 20:23 Відповісти
З попередніх..Кравчук служив, Кучма не служив, Ющенко служив, Янукович сидів, Порошенко служив...
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04.06.2024 20:07 Відповісти
Серед тих зелених супер-менеджерів, котрі рулять Україною, ні одного українця... Отакоєот...
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04.06.2024 20:21 Відповісти
після повернення одразу телемост з ****** організував?
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04.06.2024 19:43 Відповісти
Зе-влада знов прокололася на брехні:
Волають "перерозхід, аварійні відключення, катастрофа, ... Потрібно піднімати тарифи"...
А ось гаряча вода в країні як УКРІП! Коли електрику відключають! Такої температури вже багато років НЕ БУЛО.
Дівати нікуди електрику? Зливають на підігрів!
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04.06.2024 19:43 Відповісти
Везе Вам, хоч окроп з кранів тече. В мене - літня така..бойлер постійно ввімкнений.
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04.06.2024 19:53 Відповісти
Small, ти чого євреїв цькуєш?!
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04.06.2024 20:23 Відповісти
А що, - в крані вже нема води?
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04.06.2024 20:51 Відповісти
И опять Зеленский с Ермаком не причем...



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https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0C3LfrWj8ZtozNLr3Jnetu7W8EuGxLyS65z2QeFavRNM6tHQDdF7PnB9FZguhdgs6l?__cft__[0]=AZVwUlFOuZzAsTgQhaXihlanA_A62dKsNtfpVoiru_J3O8Nwez6V3Jam1Zm6r6TsM-NDHDLH1aBDw07J3yHFhC2byOQv1WJdEZv3Zy9Av5bes_kpav7d-pzuIo_arKVAj0te8PiUNgOm7ihGlYEVV8oHpw9Ru5YEFguBz0NBu7dEge5xWst9UmD8eOK0YV4J3DcMxWoKA6f74-eYfp4QnGPH&__tn__=%2CO%2CP-R 44 мин. ·

Ще раз, Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine знову створюють ще НОВІ бригади, щоб загнати мобілізованих недонавчених людей туди і пристроїти офіцерів у штаби! Це значить, що досвідчені бригади на полі бою практично НЕ ВІДЧУЮТЬ покращення мобілізації!

Десантно-штурмові війська (Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, ДШВ) ПРИБРАЛИ з пріоритету поповнення!

Спецназу Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України ЗАБЛОКУВАЛИ переведення людей!

Всіх у піхоту.

Абсурд!

Вже не кажу, що гроші ВЗАГАЛІ не рахуються.

Скільки коштує створення нової бригади?

В робочій групі щодо законопроєкту про мобілізацію в 2023 підрахували, що створення нової піхотної бригади - це не менше 20 млрд грн, але в Генштабі досі такі розрахунки системно не проводяться! А для чого? У генералітету все добре.

"Підлога, палець, стеля" - наше все.

Що ви робите??

Таке ж було в 2023! Писала і боролась.

Припиніть «граблі»!

Фактично, єдиний вихід для громадян, готових захищати свою країну в цій ситуації, не чекайте, поки вас кудись запхають - шукайте якісний підрозділ і призивайтесь туди, конкретно.
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04.06.2024 19:46 Відповісти
На світлині верхголовком виглядає відпочившим, після світового вояжу.
Нескінченна мудрість випромінюють його очі, він вчасно з'явився на нашій грішній землі, він всіх розсудить і все виправить. І нічого тут додати, така він людина!
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04.06.2024 19:55 Відповісти
А що ,на Ставці можна обговорювати розмір жіночих трусів в баби полі? Дивні заголовки
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04.06.2024 20:08 Відповісти
Дивні люди, голосувли за Володю "какая разница" і " я вам нічего не должен", а вимагають щоб було все по справедливості, по Конституції. А навіщо тоді була "какая разница", щоб сьогодні поржти?
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04.06.2024 20:14 Відповісти
Це, як заключне слово голови колгоспу, після прослуховування у прокуреному клубі місцевого лабуха "Слухали балалайку - ухвалили грати".
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04.06.2024 21:57 Відповісти
Отец Солдата

@uspenovka19632

Знаєте,чому підори просунулися до межі села Сокіл та до Карлівки лишилися 1 км?!-Бо Єрмак "регулює"постачання снарядів,мін,ракет, особисто.І на цей напрямок Недодає, регулярно.Виконавець цієї зради ,безпосередньо ,Сирський. Де там ДБР ?
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04.06.2024 22:19 Відповісти
а де відосик? Пісюном на чому грав на цей раз?
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04.06.2024 23:18 Відповісти
... після чого запланували похід до цирку і зоопарку та оновлення програмного забезпечення для іграшки найпотужнішого.
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05.06.2024 07:21 Відповісти
 
 