Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали ситуацію на фронті, РЕБ, ППО, резерви

4 червня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках", - зазначив президент.

Крім того доповідали міністр оборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

"Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом", - розповів президент.

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