Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали ситуацію на фронті, РЕБ, ППО, резерви
4 червня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках", - зазначив президент.
Крім того доповідали міністр оборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.
"Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом", - розповів президент.
Будь ласка, зачекайте...
На його місце, швидше за все, призначать генерала Мойсюка.
У ОПі гризуться, як павуки в банці...
Утром мажу бутерброд, сразу мысль: ... (с)
Зеленський - відомо. 4-разовий ухилянт
Єрмак - не служив
Шмигаль - не служив
Стефанчук - не служив
Умеров- не служив
Арахамія - не служив
Гетманцев - не служив
І ці потвори щось кажуть про ухилянтів? Чья б корова мичала, а сіпатого мовчала
Волають "перерозхід, аварійні відключення, катастрофа, ... Потрібно піднімати тарифи"...
А ось гаряча вода в країні як УКРІП! Коли електрику відключають! Такої температури вже багато років НЕ БУЛО.
Дівати нікуди електрику? Зливають на підігрів!
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Ще раз, Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine знову створюють ще НОВІ бригади, щоб загнати мобілізованих недонавчених людей туди і пристроїти офіцерів у штаби! Це значить, що досвідчені бригади на полі бою практично НЕ ВІДЧУЮТЬ покращення мобілізації!
Десантно-штурмові війська (Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, ДШВ) ПРИБРАЛИ з пріоритету поповнення!
Спецназу Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України ЗАБЛОКУВАЛИ переведення людей!
Всіх у піхоту.
Абсурд!
Вже не кажу, що гроші ВЗАГАЛІ не рахуються.
Скільки коштує створення нової бригади?
В робочій групі щодо законопроєкту про мобілізацію в 2023 підрахували, що створення нової піхотної бригади - це не менше 20 млрд грн, але в Генштабі досі такі розрахунки системно не проводяться! А для чого? У генералітету все добре.
"Підлога, палець, стеля" - наше все.
Що ви робите??
Таке ж було в 2023! Писала і боролась.
Припиніть «граблі»!
Фактично, єдиний вихід для громадян, готових захищати свою країну в цій ситуації, не чекайте, поки вас кудись запхають - шукайте якісний підрозділ і призивайтесь туди, конкретно.
Нескінченна мудрість випромінюють його очі, він вчасно з'явився на нашій грішній землі, він всіх розсудить і все виправить. І нічого тут додати, така він людина!
@uspenovka19632
Знаєте,чому підори просунулися до межі села Сокіл та до Карлівки лишилися 1 км?!-Бо Єрмак "регулює"постачання снарядів,мін,ракет, особисто.І на цей напрямок Недодає, регулярно.Виконавець цієї зради ,безпосередньо ,Сирський. Де там ДБР ?