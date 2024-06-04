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Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали ситуацию на фронте, РЭБ, ПВО, резервы

Володимир Зеленський провів засідання Ставки

4 июня Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По возвращении в Киев в первую очередь провел Ставку, чтобы получить все обновления по изменениям на поле боя. Заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях", - отметил президент.

Кроме того докладывали министр обороны Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БпЛА и РЭБ. Мы также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.

"Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов. Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций - о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом", - рассказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Китае прокомментировали слова Зеленского о попытке срыва Глобального саммита мира: Мы никогда не раздували огонь

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Александр Сырский (589) Камышин Александр (82) Ставка (126) Умеров Рустем (525) Баргилевич Анатолий (14)


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Топ комментарии
+20
До слова про ухилянтів та мобілізацію
Зеленський - відомо. 4-разовий ухилянт
Єрмак - не служив
Шмигаль - не служив
Стефанчук - не служив
Умеров- не служив
Арахамія - не служив
Гетманцев - не служив
І ці потвори щось кажуть про ухилянтів? Чья б корова мичала, а сіпатого мовчала
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04.06.2024 19:38
+14
Треба ж щось фсбешникам на стіл покласти.
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04.06.2024 19:32
+8
А як же ж русня буде діяти без наших планів? Треба відзвітувати, щоб ті добре підготувалися. Оман зобов'язує!
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04.06.2024 19:38
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Правила форума Совет форумчан
Треба ж щось фсбешникам на стіл покласти.
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04.06.2024 19:32 Ответить
А як же ж русня буде діяти без наших планів? Треба відзвітувати, щоб ті добре підготувалися. Оман зобов'язує!
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04.06.2024 19:38 Ответить
Юрій Швець розповів, що за його даними з двох джерел, повинні відправити у відставку Сирського.
На його місце, швидше за все, призначать генерала Мойсюка.
У ОПі гризуться, як павуки в банці...
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04.06.2024 19:35 Ответить
...та поточний стан забезпечення людей світлом", - розповів президент.

Утром мажу бутерброд, сразу мысль: ... (с)
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04.06.2024 19:35 Ответить
Про яке світло при цьому президенту може йти мова? Потрібно знову повертатися у 60-ті роки минулого століття і закупляти гасові лампи. Знову біля кожної сільської крамниці поствлять якусь бочку з керосином і вперед. Ще хто пам'ятає, були примуси на керосіні для готування їжі і газу не потрібно буде. А якщо не буде керосину, то кожен мешканець держави, яка покінчила з епохою бідності ще у 2019 році, може зібрти хмизу, соломи чи сухого зілля і опалювати свою будівлю з допомогою грубки чи плити.
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04.06.2024 20:08 Ответить
У степових посушливих районах раніше топили кізяками. А дехто їх ще й курив.

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04.06.2024 20:48 Ответить
Голова Чернігівської ОВА звітував про будівництво доріг.
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04.06.2024 19:35 Ответить
До слова про ухилянтів та мобілізацію
Зеленський - відомо. 4-разовий ухилянт
Єрмак - не служив
Шмигаль - не служив
Стефанчук - не служив
Умеров- не служив
Арахамія - не служив
Гетманцев - не служив
І ці потвори щось кажуть про ухилянтів? Чья б корова мичала, а сіпатого мовчала
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04.06.2024 19:38 Ответить
вони служать народу
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04.06.2024 19:58 Ответить
Якому народу...??? Що не закон то ЩАСТЯ ! І людям стає "легше" жити.. Поки ніяк від тарифів не оговтатись.. НА ЩО будуть використані нові надходження від подвоєного тарифу? Держава ж НЕ ОПРИЛЮДНИЛА ні плану, ні механізму відновлення зруйнованої генерації. Тарифи смердам - подвоїла ( і тіштеся ))).
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04.06.2024 20:23 Ответить
З попередніх..Кравчук служив, Кучма не служив, Ющенко служив, Янукович сидів, Порошенко служив...
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04.06.2024 20:07 Ответить
Серед тих зелених супер-менеджерів, котрі рулять Україною, ні одного українця... Отакоєот...
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04.06.2024 20:21 Ответить
після повернення одразу телемост з ****** організував?
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04.06.2024 19:43 Ответить
Зе-влада знов прокололася на брехні:
Волають "перерозхід, аварійні відключення, катастрофа, ... Потрібно піднімати тарифи"...
А ось гаряча вода в країні як УКРІП! Коли електрику відключають! Такої температури вже багато років НЕ БУЛО.
Дівати нікуди електрику? Зливають на підігрів!
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04.06.2024 19:43 Ответить
Везе Вам, хоч окроп з кранів тече. В мене - літня така..бойлер постійно ввімкнений.
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04.06.2024 19:53 Ответить
Small, ти чого євреїв цькуєш?!
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04.06.2024 20:23 Ответить
А що, - в крані вже нема води?
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04.06.2024 20:51 Ответить
И опять Зеленский с Ермаком не причем...



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https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0C3LfrWj8ZtozNLr3Jnetu7W8EuGxLyS65z2QeFavRNM6tHQDdF7PnB9FZguhdgs6l?__cft__[0]=AZVwUlFOuZzAsTgQhaXihlanA_A62dKsNtfpVoiru_J3O8Nwez6V3Jam1Zm6r6TsM-NDHDLH1aBDw07J3yHFhC2byOQv1WJdEZv3Zy9Av5bes_kpav7d-pzuIo_arKVAj0te8PiUNgOm7ihGlYEVV8oHpw9Ru5YEFguBz0NBu7dEge5xWst9UmD8eOK0YV4J3DcMxWoKA6f74-eYfp4QnGPH&__tn__=%2CO%2CP-R 44 мин. ·

Ще раз, Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine знову створюють ще НОВІ бригади, щоб загнати мобілізованих недонавчених людей туди і пристроїти офіцерів у штаби! Це значить, що досвідчені бригади на полі бою практично НЕ ВІДЧУЮТЬ покращення мобілізації!

Десантно-штурмові війська (Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, ДШВ) ПРИБРАЛИ з пріоритету поповнення!

Спецназу Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України ЗАБЛОКУВАЛИ переведення людей!

Всіх у піхоту.

Абсурд!

Вже не кажу, що гроші ВЗАГАЛІ не рахуються.

Скільки коштує створення нової бригади?

В робочій групі щодо законопроєкту про мобілізацію в 2023 підрахували, що створення нової піхотної бригади - це не менше 20 млрд грн, але в Генштабі досі такі розрахунки системно не проводяться! А для чого? У генералітету все добре.

"Підлога, палець, стеля" - наше все.

Що ви робите??

Таке ж було в 2023! Писала і боролась.

Припиніть «граблі»!

Фактично, єдиний вихід для громадян, готових захищати свою країну в цій ситуації, не чекайте, поки вас кудись запхають - шукайте якісний підрозділ і призивайтесь туди, конкретно.
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04.06.2024 19:46 Ответить
На світлині верхголовком виглядає відпочившим, після світового вояжу.
Нескінченна мудрість випромінюють його очі, він вчасно з'явився на нашій грішній землі, він всіх розсудить і все виправить. І нічого тут додати, така він людина!
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04.06.2024 19:55 Ответить
А що ,на Ставці можна обговорювати розмір жіночих трусів в баби полі? Дивні заголовки
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04.06.2024 20:08 Ответить
Дивні люди, голосувли за Володю "какая разница" і " я вам нічего не должен", а вимагають щоб було все по справедливості, по Конституції. А навіщо тоді була "какая разница", щоб сьогодні поржти?
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04.06.2024 20:14 Ответить
Це, як заключне слово голови колгоспу, після прослуховування у прокуреному клубі місцевого лабуха "Слухали балалайку - ухвалили грати".
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04.06.2024 21:57 Ответить
Отец Солдата

@uspenovka19632

Знаєте,чому підори просунулися до межі села Сокіл та до Карлівки лишилися 1 км?!-Бо Єрмак "регулює"постачання снарядів,мін,ракет, особисто.І на цей напрямок Недодає, регулярно.Виконавець цієї зради ,безпосередньо ,Сирський. Де там ДБР ?
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04.06.2024 22:19 Ответить
а де відосик? Пісюном на чому грав на цей раз?
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04.06.2024 23:18 Ответить
... після чого запланували похід до цирку і зоопарку та оновлення програмного забезпечення для іграшки найпотужнішого.
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05.06.2024 07:21 Ответить
 
 