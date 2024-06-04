Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали ситуацию на фронте, РЭБ, ПВО, резервы

4 июня Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По возвращении в Киев в первую очередь провел Ставку, чтобы получить все обновления по изменениям на поле боя. Заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях", - отметил президент.

Кроме того докладывали министр обороны Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БпЛА и РЭБ. Мы также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.

"Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов. Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций - о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом", - рассказал президент.

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