Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали ситуацию на фронте, РЭБ, ПВО, резервы
4 июня Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"По возвращении в Киев в первую очередь провел Ставку, чтобы получить все обновления по изменениям на поле боя. Заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях", - отметил президент.
Кроме того докладывали министр обороны Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БпЛА и РЭБ. Мы также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.
"Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов. Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций - о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом", - рассказал президент.
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На його місце, швидше за все, призначать генерала Мойсюка.
У ОПі гризуться, як павуки в банці...
Утром мажу бутерброд, сразу мысль: ... (с)
Зеленський - відомо. 4-разовий ухилянт
Єрмак - не служив
Шмигаль - не служив
Стефанчук - не служив
Умеров- не служив
Арахамія - не служив
Гетманцев - не служив
І ці потвори щось кажуть про ухилянтів? Чья б корова мичала, а сіпатого мовчала
Волають "перерозхід, аварійні відключення, катастрофа, ... Потрібно піднімати тарифи"...
А ось гаряча вода в країні як УКРІП! Коли електрику відключають! Такої температури вже багато років НЕ БУЛО.
Дівати нікуди електрику? Зливають на підігрів!
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Ще раз, Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine знову створюють ще НОВІ бригади, щоб загнати мобілізованих недонавчених людей туди і пристроїти офіцерів у штаби! Це значить, що досвідчені бригади на полі бою практично НЕ ВІДЧУЮТЬ покращення мобілізації!
Десантно-штурмові війська (Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, ДШВ) ПРИБРАЛИ з пріоритету поповнення!
Спецназу Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України ЗАБЛОКУВАЛИ переведення людей!
Всіх у піхоту.
Абсурд!
Вже не кажу, що гроші ВЗАГАЛІ не рахуються.
Скільки коштує створення нової бригади?
В робочій групі щодо законопроєкту про мобілізацію в 2023 підрахували, що створення нової піхотної бригади - це не менше 20 млрд грн, але в Генштабі досі такі розрахунки системно не проводяться! А для чого? У генералітету все добре.
"Підлога, палець, стеля" - наше все.
Що ви робите??
Таке ж було в 2023! Писала і боролась.
Припиніть «граблі»!
Фактично, єдиний вихід для громадян, готових захищати свою країну в цій ситуації, не чекайте, поки вас кудись запхають - шукайте якісний підрозділ і призивайтесь туди, конкретно.
Нескінченна мудрість випромінюють його очі, він вчасно з'явився на нашій грішній землі, він всіх розсудить і все виправить. І нічого тут додати, така він людина!
@uspenovka19632
Знаєте,чому підори просунулися до межі села Сокіл та до Карлівки лишилися 1 км?!-Бо Єрмак "регулює"постачання снарядів,мін,ракет, особисто.І на цей напрямок Недодає, регулярно.Виконавець цієї зради ,безпосередньо ,Сирський. Де там ДБР ?