Нарощування обсягів виробництва та закупівлі дронів - персональна відповідальність керівників Міноборони та Мінстратегпрому, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 832 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні міністр оборони та Мінстратегпром дали звіти щодо нашого виробництва та закупівлі дронів. Це те, у чому постійно має відчуватися нарощування обсягів. На цій війні – і саме нашими воїнами – було доведено, що дрони здатні давати перевагу й повертати ініціативу.

У час, коли ми очікували постачання артилерії від наших партнерів, FPV-дрони фактично вберегли фронт. Наші далекобійні дрони довели, що Україна здатна обмежувати внутрішню силу держави-терориста. Маємо це продовжувати. Будемо продовжувати.

Я дякую кожному й кожній, хто працює заради саме цієї української сили – щоб у наших воїнів на фронті були необхідні дрони і щоб наші Сили оборони та безпеки України змінювали ситуацію й надалі, застосовуючи дрони. І це питання персональної відповідальності керівників", - сказав Зеленський.

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