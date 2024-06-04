УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11042 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
3 392 55

Нарощування обсягів виробництва та закупівлі дронів - персональна відповідальність керівників Міноборони та Мінстратегпрому, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 832 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні міністр оборони та Мінстратегпром дали звіти щодо нашого виробництва та закупівлі дронів. Це те, у чому постійно має відчуватися нарощування обсягів. На цій війні – і саме нашими воїнами – було доведено, що дрони здатні давати перевагу й повертати ініціативу.

У час, коли ми очікували постачання артилерії від наших партнерів, FPV-дрони фактично вберегли фронт. Наші далекобійні дрони довели, що Україна здатна обмежувати внутрішню силу держави-терориста. Маємо це продовжувати. Будемо продовжувати.

Я дякую кожному й кожній, хто працює заради саме цієї української сили – щоб у наших воїнів на фронті були необхідні дрони і щоб наші Сили оборони та безпеки України змінювали ситуацію й надалі, застосовуючи дрони. І це питання персональної відповідальності керівників", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали ситуацію на фронті, РЕБ, ППО, резерви

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Міноборони (7409) дрони (4762) Мінстратегпром (137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
О,клован знову стрілки перекинув. Ну прямо талант в цьому плані.)
показати весь коментар
04.06.2024 20:29
+19
Нарощувач ти наш потужний, будувальщик і розвивальщик
показати весь коментар
04.06.2024 20:34
+19
А за що Бубон відповідальний? От просто цікаво.
показати весь коментар
04.06.2024 20:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О,клован знову стрілки перекинув. Ну прямо талант в цьому плані.)
показати весь коментар
04.06.2024 20:29 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2024 20:33 Відповісти
Яке бридке мурло🤮
показати весь коментар
04.06.2024 23:09 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2024 23:48 Відповісти
Відповідальність усіх, ОКРІМ ВАС... НЕ треба впадати в ейфорійний транс від віртуальних звитяг ! Це вже було ( Дрони, Дерева, Споруди.. Усьо в кількості 000 000 ))).
показати весь коментар
04.06.2024 20:32 Відповісти
Дрони, Дерева, Споруди..

можно совместить

https://novosti-n.org/ukraine/YAponyya-stroyt-pervij-v-myre-derevyannij-sputnyk-314452 Япония строит первый в мире деревянный спутник
показати весь коментар
04.06.2024 20:47 Відповісти
А туди можна напхати слуг народу? навіть в вигляді попелу...А ще можна посадити ї у дерев'яний підводний човен в вигляді діжки і закупорити
показати весь коментар
04.06.2024 21:01 Відповісти
Нарощувач ти наш потужний, будувальщик і розвивальщик
показати весь коментар
04.06.2024 20:34 Відповісти
За яйця по 17грн, за закупівлю зимових курок, відповіли, тепер відповідатимуть за дрони...

Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував закупки "яєць по 17 грн", відповідає в МЗС за озброєння, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
показати весь коментар
04.06.2024 20:36 Відповісти
Немає в них ніякоі відповідальності - ні честі ні совісті - немає державників
показати весь коментар
04.06.2024 20:36 Відповісти
Короч Зеленський з себе відповідальність зняв.... як би ми не залишилися без дронів
показати весь коментар
04.06.2024 20:38 Відповісти
А за що Бубон відповідальний? От просто цікаво.
показати весь коментар
04.06.2024 20:39 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2024 20:45 Відповісти
Хіба що за щовечірній "потужний відосік"...
Стоп, і тут не він, а режисер та "випускающій рєдактор".
показати весь коментар
04.06.2024 20:59 Відповісти
"Я вам нічєво нє должен"(с)
показати весь коментар
05.06.2024 08:17 Відповісти
Головне рейтинг і жодної відповідальності ,де мільйон обіцяних дронів ? чому не збудовані фортефікаційні споруди у прифронтових районах ?чому ніхто не поніс відповідальність за здачу Півдня ?чому провалена мобілізація ? ітд.
показати весь коментар
04.06.2024 20:44 Відповісти
Кінець епохи бідності громадян і зарплата вчителів 4тис.$ - це персональна відповідальність громадян і вчителів, а не ВоЗеліна.
показати весь коментар
04.06.2024 20:44 Відповісти
Знайшов стрілочника.
Може нам такого безвідповідального зезедента... відправити на острів до канібалів.
показати весь коментар
04.06.2024 20:45 Відповісти
Висадка мільярду дерев - це персональний обовʼязок мільярду дерев.
показати весь коментар
04.06.2024 20:46 Відповісти
То вже умерову треба напрягтися, чи дозволять йому до різникова приєднатися?
показати весь коментар
04.06.2024 20:47 Відповісти
Мені цікаво, а чи є, взагалі, хоч якась, персональна відповідальність (в будь-якій сфері діяльності, що стосується ОБОВʼЯЗКІВ ПОСАДИ, ЩО ВОНО ЗАЙМАЄ) у цієї неголеної мордяки?
показати весь коментар
04.06.2024 20:49 Відповісти
А з цим як!?

Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
показати весь коментар
04.06.2024 20:49 Відповісти
А це вже зрада і такі речі не мають терміну давності, Зе!
показати весь коментар
04.06.2024 21:03 Відповісти
НЕ-ВИ-НА-ВА-ТА-Я-Я !!!!
показати весь коментар
04.06.2024 20:49 Відповісти
Знову продає нездійснені обіцянки.
показати весь коментар
04.06.2024 20:50 Відповісти
Найвеличнящий Стратег всіх часів та народі вийшов на себе . Вся ця вертикаль побудована за призначеннями зеленої шобли. Камишин , Резніков, Умеров були призначені може Порохом?
показати весь коментар
04.06.2024 20:52 Відповісти
ПДФО з силового блоку, що типу під лозунгом "Ні буківці, все на дрони!" було віджате у місцевих рад (громад) видно вже все спиз...ено. В ітозіг, ні бруківки ні дронів. Цікаво, а де ті хороводчки, що з піною у роті під міськими та сільськими радами виплясували цю тему? Відгукніться, імбіцили
показати весь коментар
04.06.2024 20:53 Відповісти
Також про це хотів нагадати, що ПДФО саме віджали з закликом, що воно піде на дрони
показати весь коментар
04.06.2024 21:12 Відповісти
Ох ти ж цикотуха зелена, мухайо* ки на тебе нема !
показати весь коментар
04.06.2024 21:04 Відповісти
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, ніс відповідальність особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі.

За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, несе відповідальність хто завгодно, тільки не він.

Зацініть масштаб нікчемності Зеленського.
показати весь коментар
04.06.2024 21:14 Відповісти
"Масштабність нікчемності"
З Вашого дозволу візьму до свого лексикону.
показати весь коментар
05.06.2024 08:29 Відповісти
зе-крысы жрут друг друга. хороший знак
показати весь коментар
04.06.2024 21:15 Відповісти
Це твоя команда ,зе, і за все відповідаєш ти
показати весь коментар
04.06.2024 21:16 Відповісти
То що тепер волонтери відповідальні за дрони ? Ти ЧМО обкурене де міліон дронів особисто від тебе ?
показати весь коментар
04.06.2024 21:18 Відповісти
За що, Зеклоун взагалі відповідає в цій країні?
показати весь коментар
04.06.2024 21:18 Відповісти
Шо ж ти фраєр здав назад? Обіцяв мільйон дронів впродовж року, а тепер стрілки перевів! Як завжди. Головне красиво вийти на сцену, оплески заробити, і ніякої відповідальності за те, що з рота вилетіло. Це вже в крові.
показати весь коментар
04.06.2024 21:20 Відповісти
Рєзьнік казав, шо іму етіх весільних дронів нінада. А час ішов... А кацапи весільними дронами убивали наших хлопців...
І шо? А нічьо!
показати весь коментар
04.06.2024 21:34 Відповісти
Всі його обіцянки, розпорядження, вказівки, "особисті контролі" - НІЧОГО НЕ ВАРТІ!
Тому, що через хвилину після того як він їх видає - він про них ЗАБУВАЄ!
Жодного контролю, жодної перевірки.
Ніяких наслідків, ніяких висновків, ніяких покарань.
показати весь коментар
04.06.2024 21:36 Відповісти
Добре хоч не сказав що відповідальні за дрони кухарки які мали їх збирати на кухнях.
показати весь коментар
04.06.2024 21:42 Відповісти
Аж соскучился,за потужным мародером.
показати весь коментар
04.06.2024 21:47 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2024 21:59 Відповісти
Мене персонально такі промови від Піз@абола насторожують, бо то означає що вони ніколи не здійсняться.
показати весь коментар
04.06.2024 22:01 Відповісти
..походу Верховне і Головне Зєля Підєрмачне ні за що в Україні не відповідає, ну, максимум - прогундосити вечірній гундосик...
то Порох, як бульдозер у свій час (та й тепер) "тягнув за десятьох", а Зєля Неповносправне тільки й може - https://www.youtube.com/watch?v=M12Hi1ZM-v4 прінять ванну випіть чашечку кофе - і усЬо
показати весь коментар
04.06.2024 22:01 Відповісти
Тобто бубочка знов невинуватая…
Хто напризначав все те зелене убозтво за єдиним принципом - щоби лизали тобі сраку???
Ти не бажаєш мати навколо себе розумних людей бо боїшся їх, тому набираєш невігласів та крадіїв, навроди себе, а потім кажеш, що невинуватий «панять і прастіть», як той неголений галустян, з яким ти так любив пореготати разом…
показати весь коментар
04.06.2024 22:13 Відповісти
То нахрін воно потрібне! Пора стерти!
показати весь коментар
04.06.2024 22:19 Відповісти
Що ми будемо робити, коли цей жлоб з'їбеться, скажемо, в Ізраїль? Як його дістати звідси і призвати до відповіді за все?
показати весь коментар
04.06.2024 23:16 Відповісти
Одного вже потужно призвали до відповідальності -

Гусєв Юрій Веніамінович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 , м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2 Коростишів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирська область ) - український політик, громадський діяч, дипломатhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] , Надзвичайний і Повноважний Посол України в Азербайджані з 22 лютого 2024 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] , ексзаступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра оборони України (2014-2016). Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Херсонської обласної державної адміністрації з 13 липня 2019 по 3 грудня 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . З 3 грудня 2020 до 27 червня 2023 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] - директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Укроборонпрому .
показати весь коментар
04.06.2024 23:23 Відповісти
Один лишь Бубон ни за что не отвечает!
показати весь коментар
04.06.2024 23:29 Відповісти
зелебубочка всіх назначає ні зашо не відповідає дивовижно
показати весь коментар
04.06.2024 23:46 Відповісти
Гімно ЗЕлене що ти там будеш нарощувати? Розкрадання бюджету? Це були волонтерські дрони, куплені за зарплати і пенсії простих людей, які вже ітак заплатили податки тобі на віллу в Італії
показати весь коментар
05.06.2024 01:51 Відповісти
Тобто, ******* про мільйон дронів ЗЄ, ******* грощі ОПЗЄ, а відповідає Міноборони.

Дуже зручно...
показати весь коментар
05.06.2024 07:37 Відповісти
Стрелочник ублюдок..
показати весь коментар
05.06.2024 09:37 Відповісти
строжайше!
СТРОЖАЙШЕ!!!
показати весь коментар
05.06.2024 10:36 Відповісти
 
 