Кількість боєзіткнень зросла до 80. Найбільше боїв на цей час доби відбулося на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 80. Найбільше боїв на цей час доби відбулося на Покровському напрямку. Водночас упродовж дня, російські загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону також на Куп’янському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 17:00.

Ситуація на півночі

Харківщина й надалі залишається під терористичними ударами ворожої авіації. Наразі на Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 13. П’ять атак наші воїни успішно відбили, ще вісім - тривають поблизу Синьківки, Новоселівки, Новоєгорівки та Стельмахівки.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку агресор атакує в районах Невського та Ямполя. Одне боєзіткнення закінчилось без успіху для противника, ще одне - триває.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 27 штурмових дій російських загарбників. Ще 10 боїв тривають. Ситуація контрольована.

Сім разів російські загарбники намагалися атакувати наші позиції на Курахівському напрямку. Три штурмові дії українські захисники відбили, ще чотири тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів.

На Оріхівському напрямку бої тривають поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Три завершено без успіху для противника, два - ще триває.

"На решті напрямків – без особливих змін", - додали в Генштабі.

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