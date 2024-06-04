Прикордонники знищили російську "Свет-КУ" поблизу кордону з Україною. ВIДЕО
Аеророзвідка ДПСУ на північному напрямку виявила спробу окупантів розгорнути біля українського кордону рідкісний комплекс РБ-636 "Свет-КУ".
Раніше він використовувався для радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
На відео можна побачити, що установка ховалась між деревами посеред поля. Безпілотник Сил оборони спершу його облетів і обдивився. Потім зробив друге коло і нарешті врізався в апаратуру на даху кабіни.
Топ коментарі
+12 pacerhard melina
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А примірно по вартості все 99% американське.
І примірно 50% з цього ***** не цивільне.
Як вони це придбають питання до старця Байдена.
Ні Таджикістон, ні Арменія цього принципово використати не можуть.
А Туретчина чи Саудівська Аравия це купують аз есть.
В готових до використання комплексах. Не рассипуху.
- в тебе так жарко тут, я зварилась!
- я тебе жарити сюди привів, а ти зварилась...