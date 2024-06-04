Прикордонники знищили російську "Свет-КУ" поблизу кордону з Україною. ВIДЕО

Аеророзвідка ДПСУ на північному напрямку виявила спробу окупантів розгорнути біля українського кордону рідкісний комплекс РБ-636 "Свет-КУ".

Раніше він використовувався для радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На відео можна побачити, що установка ховалась між деревами посеред поля. Безпілотник Сил оборони спершу його облетів і обдивився. Потім зробив друге коло і нарешті врізався в апаратуру на даху кабіни.

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