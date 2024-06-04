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Прикордонники знищили російську "Свет-КУ" поблизу кордону з Україною. ВIДЕО

Аеророзвідка ДПСУ на північному напрямку виявила спробу окупантів розгорнути біля українського кордону рідкісний комплекс РБ-636 "Свет-КУ".

Раніше він використовувався для радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На відео можна побачити, що установка ховалась між деревами посеред поля. Безпілотник Сил оборони спершу його облетів і обдивився. Потім зробив друге коло і нарешті врізався в апаратуру на даху кабіни.

Також дивіться: Розвідники обороняють Часів Яр: бійці ведуть ближній стрілецький бій з ворогом та берть у полон окупанта. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) знищення (7334)


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Топ коментарі
+12
Осталось замочить Вань-Ку. Два раза, потому что желтые штаны.
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04.06.2024 20:02
+11
Пи@дец Светке.
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04.06.2024 19:58
+3
Тепер нета вже свєт-ка…!
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04.06.2024 19:59
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Пи@дец Светке.
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04.06.2024 19:58 Відповісти
Осталось замочить Вань-Ку. Два раза, потому что желтые штаны.
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04.06.2024 20:02 Відповісти
А чого вони жовті?...
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04.06.2024 20:08 Відповісти
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.
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05.06.2024 00:24 Відповісти
Там примірно 99% по масі все москальске.
А примірно по вартості все 99% американське.
І примірно 50% з цього ***** не цивільне.
Як вони це придбають питання до старця Байдена.
Ні Таджикістон, ні Арменія цього принципово використати не можуть.
А Туретчина чи Саудівська Аравия це купують аз есть.
В готових до використання комплексах. Не рассипуху.
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04.06.2024 20:08 Відповісти
дещо промазав алеж все рівно посіче уламками
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04.06.2024 19:58 Відповісти
Тепер нета вже свєт-ка…!
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04.06.2024 19:59 Відповісти
хлопці не по іменах - жарять все кацапське, що бачять...
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04.06.2024 20:07 Відповісти
десь на Борщягівці років з сорок тому
- в тебе так жарко тут, я зварилась!
- я тебе жарити сюди привів, а ти зварилась...
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04.06.2024 20:18 Відповісти
ку 3 рази
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04.06.2024 20:27 Відповісти
Ясно видно что дрон улетел в сторону. Зачем выдавать желаемое за действительное?
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05.06.2024 10:33 Відповісти
 
 