Пограничники уничтожили российскую "Свет-КУ" вблизи границы с Украиной. ВИДЕО
Аэроразведка ГПСУ на северном направлении обнаружила попытку оккупантов развернуть возле украинской границы редкий комплекс РБ-636 "Свет-КУ".
Ранее он использовался для радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
На видео можно увидеть, что установка пряталась между деревьями посреди поля. Беспилотник Сил обороны сначала его облетел и осмотрел. Затем сделал второй круг и наконец врезался в аппаратуру на крыше кабины.
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А примірно по вартості все 99% американське.
І примірно 50% з цього ***** не цивільне.
Як вони це придбають питання до старця Байдена.
Ні Таджикістон, ні Арменія цього принципово використати не можуть.
А Туретчина чи Саудівська Аравия це купують аз есть.
В готових до використання комплексах. Не рассипуху.
- в тебе так жарко тут, я зварилась!
- я тебе жарити сюди привів, а ти зварилась...