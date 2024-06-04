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Новости Видео Война
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Пограничники уничтожили российскую "Свет-КУ" вблизи границы с Украиной. ВИДЕО

Аэроразведка ГПСУ на северном направлении обнаружила попытку оккупантов развернуть возле украинской границы редкий комплекс РБ-636 "Свет-КУ".

Ранее он использовался для радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

На видео можно увидеть, что установка пряталась между деревьями посреди поля. Беспилотник Сил обороны сначала его облетел и осмотрел. Затем сделал второй круг и наконец врезался в аппаратуру на крыше кабины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разведчики обороняют Часов Яр: бойцы ведут ближний стрелковый бой с врагом и берут в плен оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6433) уничтожение (6938)


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Топ комментарии
+12
Осталось замочить Вань-Ку. Два раза, потому что желтые штаны.
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04.06.2024 20:02
+11
Пи@дец Светке.
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04.06.2024 19:58
+3
Тепер нета вже свєт-ка…!
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04.06.2024 19:59
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Пи@дец Светке.
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04.06.2024 19:58 Ответить
Осталось замочить Вань-Ку. Два раза, потому что желтые штаны.
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04.06.2024 20:02 Ответить
А чого вони жовті?...
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04.06.2024 20:08 Ответить
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.
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05.06.2024 00:24 Ответить
Там примірно 99% по масі все москальске.
А примірно по вартості все 99% американське.
І примірно 50% з цього ***** не цивільне.
Як вони це придбають питання до старця Байдена.
Ні Таджикістон, ні Арменія цього принципово використати не можуть.
А Туретчина чи Саудівська Аравия це купують аз есть.
В готових до використання комплексах. Не рассипуху.
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04.06.2024 20:08 Ответить
дещо промазав алеж все рівно посіче уламками
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04.06.2024 19:58 Ответить
Тепер нета вже свєт-ка…!
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04.06.2024 19:59 Ответить
хлопці не по іменах - жарять все кацапське, що бачять...
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04.06.2024 20:07 Ответить
десь на Борщягівці років з сорок тому
- в тебе так жарко тут, я зварилась!
- я тебе жарити сюди привів, а ти зварилась...
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04.06.2024 20:18 Ответить
ку 3 рази
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04.06.2024 20:27 Ответить
Ясно видно что дрон улетел в сторону. Зачем выдавать желаемое за действительное?
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05.06.2024 10:33 Ответить
 
 