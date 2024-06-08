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Новини Фото Війна
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Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину. Постраждав рятувальник, є руйнування. ФОТОрепортаж

Впродовж дня 8 червня російські війська здійснили близько десятка атак по Нікопольському району, що на Дніпропетровщині.

Про це розповів у Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, ворог бив з артилерії, а також атакував дронами-камікадзе. Під ворожим вогнем опинилися Мирівська, Червоногригорівська і дві Покровські громади – міська та сільська, а також Нікополь.

У Покровській громаді через ворожу атаку постраждав рятувальник, який прибув на гасіння автомобіля, в який також поцілили окупанти. У цей момент загарбники підступно вдарили. Лукашук зазначив, що постраждалий рятувальник перебуває у важкому стані.

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Через ворожі обстріли також зафіксовано пошкодження інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали 6 приватних будинків, мікроавтобус, гараж та один інфраструктурний об’єкт. Також знищено вантажний автомобіль.

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Посадовець показав фото наслідків ворожих обстрілів.

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Вночі 8 червня 2024 року оборонці неба збили над Дніпропетровською областю 2 шахеди, ворожі дрони знищили у Дніпровському та Синельниківському районах.

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обстріл (28648) Нікополь (1202) Дніпропетровська область (3763)


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