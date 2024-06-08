Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину. Постраждав рятувальник, є руйнування. ФОТОрепортаж
Впродовж дня 8 червня російські війська здійснили близько десятка атак по Нікопольському району, що на Дніпропетровщині.
Про це розповів у Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, ворог бив з артилерії, а також атакував дронами-камікадзе. Під ворожим вогнем опинилися Мирівська, Червоногригорівська і дві Покровські громади – міська та сільська, а також Нікополь.
У Покровській громаді через ворожу атаку постраждав рятувальник, який прибув на гасіння автомобіля, в який також поцілили окупанти. У цей момент загарбники підступно вдарили. Лукашук зазначив, що постраждалий рятувальник перебуває у важкому стані.
Через ворожі обстріли також зафіксовано пошкодження інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали 6 приватних будинків, мікроавтобус, гараж та один інфраструктурний об’єкт. Також знищено вантажний автомобіль.
Посадовець показав фото наслідків ворожих обстрілів.
Вночі 8 червня 2024 року оборонці неба збили над Дніпропетровською областю 2 шахеди, ворожі дрони знищили у Дніпровському та Синельниківському районах.
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