Зеленський: Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. ВIДЕО
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено.
Була доповідь і щодо донецьких напрямків, де найбільш важко.
Працюємо і над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії. Зараз завдяки перемовинам і зустрічам у Франції ми маємо нові рішення для української оборони – від Франції та Сполучених Штатів. Дякую, друзі! ... Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ. Дякую Франції та Еммануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів і забезпечення бригад. Разом ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії.
Я хочу також зараз відзначити наші підрозділи, які за цей тиждень проявили себе найкраще в боях. Харківський напрямок – 36-та окрема бригада морської піхоти і 92-га окрема штурмова бригада. Дякую вам! На Донеччині дякую всім солдатам і командирам 55-ї окремої артилерійської бригади. Незмінно ефективні! І ще за результатами цього тижня є за що особливо відзначити воїнів ГУР, а саме підрозділ "Група 13" та спецпідрозділ "Шаман". Молодці! І наші воїни Служби безпеки України – Центр спеціальних операцій "А", департаменти контррозвідки та військової контррозвідки. Дякую! Кожна одиниця знищеної російської техніки, кожна російська втрата – це плюс до гарантій нашої української незалежності", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Насправді було так: "дуже шкода, що..." а далі по тексту.
Это нарратив типа "конфликт на Донбассе не имеет военного решения".
А оказалось что имеет.
Просто тогда так было им удобно и выгодно, и сейчас тоже. Легче всего сказать - выборы нельзя провести. Потому что им так удобно и выгодно.
Задумайтесь над этим все, а то хуже
небудет, мы катимся в пропасть...
@"Ukraine kicked the Russian army out of Vovchansk"):
За його даними, окупанти вже вибиті з центру і на півночі міста, частина російських сил "оточена і відрізана".
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Повня відсутність фортифікацій, мінування, забезпечення.
Хронічне розкрадання всього та вся.
Свари та нерозуміння зі союзниками.
Результат НАЯВНИЙ.. "Кінець епохи світла" від Зеленського.
Що і ким було зроблено для цього?
Звісно, на першому місці героїзм і жертовність воїнів, які ціною свого життя зупинили рашистів.
І як завжди, робота простих волонтерів і фондів, які кинулись забезпечувати бійців найнеобхіднішим.
"Коли почався наступ ворога на Вовчанськ - ми зреагували миттєво. Привезли дрони - точніше, багато дронів, щоб прикрити позиції артилеристів.
Ми знову на Харківщині. Потреби в забезпеченні тут сильно не змінилися. 36 окрема бригада морської піхоти має позиції під Вовчанськом, і Валерій Прозапас попросив для своїх хлопців 100 Мольфарів та 5 Мавіків. Тримайте!"
ЗС РФ захопили 163 кв. км і оточують Вовчанськ. Таким чином вони створили плацдарм з якого будуть перетворювати Харків на купу битої цегли. Головне завдання - створення буферної прикордонної зони вони виконали, поки ти ляпав язиком про "форуми миру", а Сирський "особисто перевіряв стан" військ на позиціях.
https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02GNXPSqZDRJnb5iGP98jUqjGJRLjegj2xnLrpWRFQpmKqnusa2iQDDXTtmHT5EBSFl?__cft__[0]=AZWkeGn7CxaL6zOeHvQxfLXrjYBBkS6UQL54Av81XFSf_h1aGSxj3H-6WOl-iXvl-0_ZSdM0tdMA7NgfUamSZsGj_UY4ky9p3LVS8fNRQ0IslC-iK3vR4DCMOGS2pVTDiHSm7Psvg8_yFyO0IUpeh6vnc2P_5TV1vGaRM_afuYi3ufM1LjwBg6qwvIJLniKXDWdAAoJMTMQ75HqyrwhQW-ce&__tn__=%2CO%2CP-R 47 мин. ·
Управління ракетних військ та артилерії Генштабу ЗСУ Сирським розформоване, керівник управління, молодий генерал Баранов, звільнений і зісланий в армійський корпус на посаду, яка не має відношення до його розвитку, тобто, в "утиль". Також розформовується управління БПЛА, в той час як дронові війська не створені, незважаючи на Указ Президента чотири місяці тому. Як раніше зазначала, заступник Сирського Сухаревський ізольований від виконання обов'язків та навіть не має змоги відвідувати наради Головкома. Він був нав'язаний Президентом як бойовий командир нового зразка та не належить до "своїх" чинного Головкома, яких той ультимативно просував. Так само, як і молодий генерал Драпатий, призначений заступником начальника Генштабу ЗСУ, і якого зіслали на Харківщину.
З розформуванням управління координація вогневого ураження передана ... сухопутним військам (!) під керівництвом генерала Маліновського. Це той генерал, який працював у Сирського весь час, "свій". І свідки пам'ятають, як розподілялись ********** "наближеним" бригадам та що було з роботою артилерії в Бахмуті.
Внаслідок такої диверсійної діяльності (інакше не назвеш), яка була проведена в середині травня, у нас вже постраждав ряд напрямків, взаємодія з партнерами, формування потреби, а також координація комплексних операцій з ураження росіян, яка проводиться із залученням інших відомств і якою займався Баранов у ЗСУ.
Позавчора начальник Генштабу Баргилевич під протокол на заслуховуванні у Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що в п'ятницю буде призначений командувач Сил безпілотних систем, але нічого не відбулося.
Ось таке коїться. І хтось думає, що мовчатиму, бачачи ці криваві "граблі" третій рік? Кругообіг "своїх" і фракційні "чистки"? Зась.
Наша перемога закодована в новійукраїнській армії, яка, попри те, що стікає кров'ю на полі бою, боронить Україну. Ця нова армія в абсолютній більшості взагалі цивільна.
Наша поразка закодована в застарілих корумпованих вищих штабах ЗСУ.
Ми не можемо далі існувати у двох вимірах.
P.S. Міністр це все йому погоджує: спільник чи не розбирається?
Кто выбирал и назначал Сырского?
И самое главное, как в футболе например, когда выбирают тренера в команду, с ним обсуждают стратегию и тактику, принципы игры и т.д. То есть руководство полностью понимает что будет делать тренер и какие результаты ожидать.
Получается, что главной целью было спихнуть залужного, и на его место поставить любого по уже проверенному принципу "хуже не будет".
Значит, назначили Сырского и не обсуждали какие шаги он будет принимать на посаде, не согласовывали стратегии и планы.
Головне завдання - створення буферної прикордонної зони вони виконали, поки ти ляпав язиком про "форуми миру", а Сирський "особисто перевіряв стан" військ на позиціях. Чого тебе приперло?
Країною править Єрмак, про що урочисто заявило The Times
https://x.com/tZEinform/status/1799512113422938445