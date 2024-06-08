УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9679 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 042 49

Зеленський: Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено.

Була доповідь і щодо донецьких напрямків, де найбільш важко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються перегрупуватися для подальшого просування вглиб Харківщини та застосовують тактику випаленої землі, - Синєгубов

Працюємо і над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії. Зараз завдяки перемовинам і зустрічам у Франції ми маємо нові рішення для української оборони – від Франції та Сполучених Штатів. Дякую, друзі! ... Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ. Дякую Франції та Еммануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів і забезпечення бригад. Разом ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії.

Я хочу також зараз відзначити наші підрозділи, які за цей тиждень проявили себе найкраще в боях. Харківський напрямок – 36-та окрема бригада морської піхоти і 92-га окрема штурмова бригада. Дякую вам! На Донеччині дякую всім солдатам і командирам 55-ї окремої артилерійської бригади. Незмінно ефективні! І ще за результатами цього тижня є за що особливо відзначити воїнів ГУР, а саме підрозділ "Група 13" та спецпідрозділ "Шаман". Молодці! І наші воїни Служби безпеки України – Центр спеціальних операцій "А", департаменти контррозвідки та військової контррозвідки. Дякую! Кожна одиниця знищеної російської техніки, кожна російська втрата – це плюс до гарантій нашої української незалежності", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
08.06.2024 21:35
+22
Але, скільки життів нам це коштувало?!
Повня відсутність фортифікацій, мінування, забезпечення.
Хронічне розкрадання всього та вся.
Свари та нерозуміння зі союзниками.
показати весь коментар
08.06.2024 21:22
+21
Куйлу і "зе" не вдалося зреалізувати в Україні "оманську операцію"
показати весь коментар
08.06.2024 21:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Початок фрази "презЕдента" загубили.

Насправді було так: "дуже шкода, що..." а далі по тексту.
показати весь коментар
08.06.2024 21:12 Відповісти
Чергова патріотична хрєнь із загальним посилом до зевиборців : "за секунду до нашої перемоги". Не взяли Харків за декілька днів? Це перемога? Хто відповів за те, що в обороні виявилась просто діра? Правильно-- відповіли ЗСУ тисячами життів.
показати весь коментар
08.06.2024 23:10 Відповісти
нетряпкаякась не забула в про 50 тыс протесту ЧЕРВОНІ ЛИНІЇ- більша частина були з АТО ... Тому йому ніяк не потрібні життя воїнів
показати весь коментар
08.06.2024 23:17 Відповісти
Иди игрушки пособирай в комнате
показати весь коментар
08.06.2024 21:12 Відповісти
Можливо зараз провести вибори? Ні. Нафіга звіздіти. Маємо що маємо.
показати весь коментар
08.06.2024 21:15 Відповісти
Нельзя провести выборы...
Это нарратив типа "конфликт на Донбассе не имеет военного решения".
А оказалось что имеет.
Просто тогда так было им удобно и выгодно, и сейчас тоже. Легче всего сказать - выборы нельзя провести. Потому что им так удобно и выгодно.
Задумайтесь над этим все, а то хуже не будет, мы катимся в пропасть...
показати весь коментар
08.06.2024 23:35 Відповісти
МамаРіма вже не встигає...
показати весь коментар
08.06.2024 21:31 Відповісти
Куйлу і "зе" не вдалося зреалізувати в Україні "оманську операцію"
показати весь коментар
08.06.2024 21:13 Відповісти
Але вони все одно намагатимуться, поки будуть живі... така їхня злочинна "міссія"...
показати весь коментар
08.06.2024 22:05 Відповісти
У них все попереду !
показати весь коментар
08.06.2024 22:12 Відповісти
знову все пішло не по плану
показати весь коментар
08.06.2024 21:14 Відповісти
Повідомляють, що рашистські війська витісняють з Вовчанська (

@"Ukraine kicked the Russian army out of Vovchansk"):

показати весь коментар
08.06.2024 21:15 Відповісти
На жаль, не усе так хайпово, як здається журналюгам...
показати весь коментар
08.06.2024 21:37 Відповісти
Просування ЗСУ у Вовчанску підтверджує аналітик німецької газети BILD Юліан Репке.
За його даними, окупанти вже вибиті з центру і на півночі міста, частина російських сил "оточена і відрізана".

https://www.dialog.ua/images/content/bb31808d60dc70215596d0973386e940.jpg

https://www.dialog.ua/images/content/79c426fee6595d9c907960d023a45fb3.jpg

https://www.dialog.ua/images/content/94385d307728a91b2eed34ea6dd3d49a.jpg
показати весь коментар
09.06.2024 00:08 Відповісти
У відповідь на твій відосик є звернення від твоєї безумної…. хтось з вас явно киздить і за це все ******** повинна бути відповідальність…
показати весь коментар
08.06.2024 21:20 Відповісти
Не спіши,бо з такими керівниками оборони та такою потужною лінією оборони як були ще донедавна там,може бути ще сюрприз(((
показати весь коментар
08.06.2024 21:20 Відповісти
Але, скільки життів нам це коштувало?!
Повня відсутність фортифікацій, мінування, забезпечення.
Хронічне розкрадання всього та вся.
Свари та нерозуміння зі союзниками.
показати весь коментар
08.06.2024 21:22 Відповісти
Невже непомітно, життя гоїв для нього другорядне.
показати весь коментар
08.06.2024 21:31 Відповісти
Грьобаний кізяк, це твій кіношний бліндаж, мабуть, кацапів стримав...
показати весь коментар
08.06.2024 21:34 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2024 21:35 Відповісти
че ты несешь ? *******.
показати весь коментар
10.06.2024 13:23 Відповісти
Саме тому д'єрмак і спустив безмоглу з ланцюга щоб вона вереск здійняла.
показати весь коментар
08.06.2024 21:41 Відповісти
Сам же казав, що ціллю кацапні було відтягнути сили на цей напрямок, а тепер каже, що сили відтягує і посилює.
показати весь коментар
08.06.2024 21:45 Відповісти
Знов Їрмак буде бубочку офіцерською портупеєю шмагати по центру принятія рішенія.
показати весь коментар
08.06.2024 21:46 Відповісти
Нууу.... Це Патужно і епохально ! Щоправда нещодавно хвалилися, а чванилися, а розказували, а звітували, а заспокоювали, а рапортували - що вжито безпрецедентні заходи з оборони енергетичних обєктів! А скільки було мільярдів на це освоєно!!!
Результат НАЯВНИЙ.. "Кінець епохи світла" від Зеленського.
показати весь коментар
08.06.2024 21:46 Відповісти
Кінчений на всю голову пришелепкуватий ДЕБІЛ!!!!!!!!
показати весь коментар
08.06.2024 21:46 Відповісти
А у тебе не дебіла був вибір?
показати весь коментар
09.06.2024 08:29 Відповісти
У другому турі у мене вибора не було. Вірніше, вибір був - не йти на вибори або ж голосувати за Порошенка. Тому, що у другому турі був фактично лише один кандидат. Не вважати ж кандидатом у президенти України обдовбаного українофоба, який ніде в житті не працював, не має ніякї освіти, не має розуму, обсирав Україну і українців і заявляв, що йому нічого не варто віддати половину з того, що хоче путін. За такого "кандидата " міг проголосувати або ворог України, або повний дебіл. А не йти на вибори - віддати голос за блазня, та й взагалі моя громадянська позиція завжди була активною, а не "там вже усе вирішили".
показати весь коментар
09.06.2024 13:44 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2024 21:47 Відповісти
примітивізм
показати весь коментар
08.06.2024 21:54 Відповісти
не вдалося, но ти з своїми вилупками допомогав як міг ворогу.
показати весь коментар
08.06.2024 21:56 Відповісти
Бла-бла-бла...
Що і ким було зроблено для цього?
Звісно, на першому місці героїзм і жертовність воїнів, які ціною свого життя зупинили рашистів.
І як завжди, робота простих волонтерів і фондів, які кинулись забезпечувати бійців найнеобхіднішим.
показати весь коментар
08.06.2024 21:57 Відповісти
"клятий барига" Порошенко:

"Коли почався наступ ворога на Вовчанськ - ми зреагували миттєво. Привезли дрони - точніше, багато дронів, щоб прикрити позиції артилеристів.
Ми знову на Харківщині. Потреби в забезпеченні тут сильно не змінилися. 36 окрема бригада морської піхоти має позиції під Вовчанськом, і Валерій Прозапас попросив для своїх хлопців 100 Мольфарів та 5 Мавіків. Тримайте!"
показати весь коментар
08.06.2024 21:58 Відповісти
А ти ж з дєрьмаком так старався ган дон.
показати весь коментар
08.06.2024 22:04 Відповісти
Зато за 3 дня им удалось захватить весь юг Украины.
показати весь коментар
08.06.2024 22:10 Відповісти
Не можу ані слузати ані дивитися на цю хрипату жабу, яка живиться людськими стражданнями, як її кумир - хло...
показати весь коментар
08.06.2024 22:16 Відповісти
єрмак промахнувся на цей раз.
показати весь коментар
08.06.2024 22:30 Відповісти
Не вдалося? Все відновлено і вийшли на кордон?
показати весь коментар
08.06.2024 22:39 Відповісти
Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - бідкається Зеленський після ляпаса від Єрмака та гнівного дзвінка товариша майора з ФСБ. Ми старалися - гундів Зеленський товаришу майору з фсб.
показати весь коментар
08.06.2024 22:48 Відповісти
Поки дерьмаку усе вдається.
показати весь коментар
08.06.2024 22:57 Відповісти
Зеленський: Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію.

ЗС РФ захопили 163 кв. км і оточують Вовчанськ. Таким чином вони створили плацдарм з якого будуть перетворювати Харків на купу битої цегли. Головне завдання - створення буферної прикордонної зони вони виконали, поки ти ляпав язиком про "форуми миру", а Сирський "особисто перевіряв стан" військ на позиціях.
показати весь коментар
08.06.2024 23:03 Відповісти
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?__cft__[0]=AZWkeGn7CxaL6zOeHvQxfLXrjYBBkS6UQL54Av81XFSf_h1aGSxj3H-6WOl-iXvl-0_ZSdM0tdMA7NgfUamSZsGj_UY4ky9p3LVS8fNRQ0IslC-iK3vR4DCMOGS2pVTDiHSm7Psvg8_yFyO0IUpeh6vnc2P_5TV1vGaRM_afuYi3ufM1LjwBg6qwvIJLniKXDWdAAoJMTMQ75HqyrwhQW-ce&__tn__=-UC%2CP-R Марьяна Безуглая

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02GNXPSqZDRJnb5iGP98jUqjGJRLjegj2xnLrpWRFQpmKqnusa2iQDDXTtmHT5EBSFl?__cft__[0]=AZWkeGn7CxaL6zOeHvQxfLXrjYBBkS6UQL54Av81XFSf_h1aGSxj3H-6WOl-iXvl-0_ZSdM0tdMA7NgfUamSZsGj_UY4ky9p3LVS8fNRQ0IslC-iK3vR4DCMOGS2pVTDiHSm7Psvg8_yFyO0IUpeh6vnc2P_5TV1vGaRM_afuYi3ufM1LjwBg6qwvIJLniKXDWdAAoJMTMQ75HqyrwhQW-ce&__tn__=%2CO%2CP-R 47 мин. ·

Управління ракетних військ та артилерії Генштабу ЗСУ Сирським розформоване, керівник управління, молодий генерал Баранов, звільнений і зісланий в армійський корпус на посаду, яка не має відношення до його розвитку, тобто, в "утиль". Також розформовується управління БПЛА, в той час як дронові війська не створені, незважаючи на Указ Президента чотири місяці тому. Як раніше зазначала, заступник Сирського Сухаревський ізольований від виконання обов'язків та навіть не має змоги відвідувати наради Головкома. Він був нав'язаний Президентом як бойовий командир нового зразка та не належить до "своїх" чинного Головкома, яких той ультимативно просував. Так само, як і молодий генерал Драпатий, призначений заступником начальника Генштабу ЗСУ, і якого зіслали на Харківщину.

З розформуванням управління координація вогневого ураження передана ... сухопутним військам (!) під керівництвом генерала Маліновського. Це той генерал, який працював у Сирського весь час, "свій". І свідки пам'ятають, як розподілялись ********** "наближеним" бригадам та що було з роботою артилерії в Бахмуті.

Внаслідок такої диверсійної діяльності (інакше не назвеш), яка була проведена в середині травня, у нас вже постраждав ряд напрямків, взаємодія з партнерами, формування потреби, а також координація комплексних операцій з ураження росіян, яка проводиться із залученням інших відомств і якою займався Баранов у ЗСУ.

Позавчора начальник Генштабу Баргилевич під протокол на заслуховуванні у Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що в п'ятницю буде призначений командувач Сил безпілотних систем, але нічого не відбулося.

Ось таке коїться. І хтось думає, що мовчатиму, бачачи ці криваві "граблі" третій рік? Кругообіг "своїх" і фракційні "чистки"? Зась.

Наша перемога закодована в новійукраїнській армії, яка, попри те, що стікає кров'ю на полі бою, боронить Україну. Ця нова армія в абсолютній більшості взагалі цивільна.

Наша поразка закодована в застарілих корумпованих вищих штабах ЗСУ.

Ми не можемо далі існувати у двох вимірах.

P.S. Міністр це все йому погоджує: спільник чи не розбирається?
показати весь коментар
08.06.2024 23:23 Відповісти
Не понятно почему бурьяна скиглит?
Кто выбирал и назначал Сырского?
И самое главное, как в футболе например, когда выбирают тренера в команду, с ним обсуждают стратегию и тактику, принципы игры и т.д. То есть руководство полностью понимает что будет делать тренер и какие результаты ожидать.
Получается, что главной целью было спихнуть залужного, и на его место поставить любого по уже проверенному принципу "хуже не будет".
Значит, назначили Сырского и не обсуждали какие шаги он будет принимать на посаде, не согласовывали стратегии и планы.
показати весь коментар
08.06.2024 23:46 Відповісти
ЗС РФ захопили 163 кв. км і оточують Вовчанськ. Таким чином вони створили плацдарм з якого будуть перетворювати Харків на купу битої цегли.
Головне завдання - створення буферної прикордонної зони вони виконали, поки ти ляпав язиком про "форуми миру", а Сирський "особисто перевіряв стан" військ на позиціях. Чого тебе приперло?
Країною править Єрмак, про що урочисто заявило The Times

https://x.com/tZEinform/status/1799512113422938445
показати весь коментар
08.06.2024 23:46 Відповісти
Так, це боляче. Давай с тобою про це поговоримо.
показати весь коментар
09.06.2024 00:00 Відповісти
Bradley і БТР окупантів їдуть назустріч одне одному дорогою й українські захисники підбивають бронетехніку РФ кількома пострілами. Водночас БТР втрачає групу піхоти, яка їхала на броні, й, імовірно, постраждала від влучань. Задимлений бронетранспортер після цього намагається використовувати будинки на краю дороги як укриття.
показати весь коментар
09.06.2024 07:31 Відповісти
зеленый клоун наркоман. мне просто смешно с тех, кто ему верит. вы ДАУНЫ.
показати весь коментар
10.06.2024 13:21 Відповісти
 
 