Зеленський: Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. ВIДЕО

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено.

Була доповідь і щодо донецьких напрямків, де найбільш важко.

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Працюємо і над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії. Зараз завдяки перемовинам і зустрічам у Франції ми маємо нові рішення для української оборони – від Франції та Сполучених Штатів. Дякую, друзі! ... Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ. Дякую Франції та Еммануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів і забезпечення бригад. Разом ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії.

Я хочу також зараз відзначити наші підрозділи, які за цей тиждень проявили себе найкраще в боях. Харківський напрямок – 36-та окрема бригада морської піхоти і 92-га окрема штурмова бригада. Дякую вам! На Донеччині дякую всім солдатам і командирам 55-ї окремої артилерійської бригади. Незмінно ефективні! І ще за результатами цього тижня є за що особливо відзначити воїнів ГУР, а саме підрозділ "Група 13" та спецпідрозділ "Шаман". Молодці! І наші воїни Служби безпеки України – Центр спеціальних операцій "А", департаменти контррозвідки та військової контррозвідки. Дякую! Кожна одиниця знищеної російської техніки, кожна російська втрата – це плюс до гарантій нашої української незалежності", - розповів Зеленський.