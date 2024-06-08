Росіяни намагаються перегрупуватися для подальшого просування вглиб Харківщини та застосовують тактику випаленої землі, - Синєгубов

Російські загарбники продовжують спроби перегрупування особового складу для подальшого просування вглиб Харківської області. Також окупанти застосовують на Харківщині тактику випаленої землі, знищуючи все навколо.

Про це в етері телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Синєгубова, незважаючи на відносне зниження активності на лінії фронту на Харківщині, армія РФ не полишиє спроб просунутися вглиб області.

"Попри відносне зниження активності на лінії фронту, росіяни продовжують перегруповуватись і здійснювати спробу просунутись у глиб області. Вовчанськ - точаться бої. Синьківка, Андріївка - постійні штурми. Не припиняються і обстріли", - розповів очільник ОВА.

Він також розповів, що ворог активно застосовує тактику випаленої землі, вщент знищуючи населені пункти області.

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"Деякі населені пункти на Куп‘янському напрямку вже обезлюднені через дії окупанта. На Харківщині частину Вовчанська та інші населені пункти ворог також знищує. Тактика випаленої землі", - сказав посадовець.

Синєгубов також додав, що у Старому Салтові загарбники вдарили по транспортній переправі.

Раніше в ОВА розповіли про ситуацію на Харківщині за минулу добу. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще троє осіб зазнали поранень.

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