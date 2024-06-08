УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4434 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 623 15
обстріл (27076) Харківщина (6053) Вовчанськ (353)

Росіяни намагаються перегрупуватися для подальшого просування вглиб Харківщини та застосовують тактику випаленої землі, - Синєгубов

Росіяни застосовують тактику випаленої землі на Харківщині

Російські загарбники продовжують спроби перегрупування особового складу для подальшого просування вглиб Харківської області. Також окупанти застосовують на Харківщині тактику випаленої землі, знищуючи все навколо.

Про це в етері телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Синєгубова, незважаючи на відносне зниження активності на лінії фронту на Харківщині, армія РФ не полишиє спроб просунутися вглиб області. 

"Попри відносне зниження активності на лінії фронту, росіяни продовжують перегруповуватись і здійснювати спробу просунутись у глиб області. Вовчанськ - точаться бої. Синьківка, Андріївка - постійні штурми. Не припиняються і обстріли", - розповів очільник ОВА.

Він також розповів, що ворог активно застосовує тактику випаленої землі, вщент знищуючи населені пункти області.

Читайте також: Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 6 населених пунктів Харківщини, є поранені

"Деякі населені пункти на Куп‘янському напрямку вже обезлюднені через дії окупанта. На Харківщині частину Вовчанська та інші населені пункти ворог також знищує. Тактика випаленої землі", - сказав посадовець.

Синєгубов також додав, що у Старому Салтові загарбники вдарили по транспортній переправі.

Раніше в ОВА розповіли про ситуацію на Харківщині за минулу добу. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще троє осіб зазнали поранень.

Читайте також: Війська РФ на Харківщині перегруповуються, на боротьбу з дезертирами кинули "Ахмат", - ОСУВ "Хортиця"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Та нічого, Синєгубов, ти ж там побудував фортифікації! Три ряди. Гроші не вкрадені. Пірамідки всі встановлені.
Генерал оборони Галушкін особисто визначив лінії по рельефу. По висотках.
Ви ж не разом з ним бабло попиляли. Чого очкувати!

Побудував же ж???
показати весь коментар
08.06.2024 17:25
+5
Слава Богу, що в нас є Микола - був ще в АТО сержантом, Василь - мобілізований водій маршрутки, і Петро - мобілізований фермер.
Вони виграють війну, а не Сирський...
показати весь коментар
08.06.2024 17:45
+4
бачите, які потужні споруди захисту?
то, не сци сінєгубов, тобі в поміч гуменюк!
показати весь коментар
08.06.2024 17:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бачите, які потужні споруди захисту?
то, не сци сінєгубов, тобі в поміч гуменюк!
показати весь коментар
08.06.2024 17:21 Відповісти
Яка несподіванка!?!!!

Кацапи пруть на Харків.

Синегубов про це не знав? І не здогадувався?
Кацапи зайшли у перший день так як супротиву не було!
Нашіх бійців там не було.
Мін теж не будо…

Може пора Синегубову подати прохання про відставку? Звісно пора.

Але він цих слів не знае. Він знае тільки як виконувати накази Ермака.
показати весь коментар
08.06.2024 22:38 Відповісти
Та нічого, Синєгубов, ти ж там побудував фортифікації! Три ряди. Гроші не вкрадені. Пірамідки всі встановлені.
Генерал оборони Галушкін особисто визначив лінії по рельефу. По висотках.
Ви ж не разом з ним бабло попиляли. Чого очкувати!

Побудував же ж???
показати весь коментар
08.06.2024 17:25 Відповісти
Слава Богу, що в нас є Микола - був ще в АТО сержантом, Василь - мобілізований водій маршрутки, і Петро - мобілізований фермер.
Вони виграють війну, а не Сирський...
показати весь коментар
08.06.2024 17:45 Відповісти
А не Сирский чи Ермак, чи Зеленський.

У Перемоги завжди багато батьків. Це тільки Поразка зовсім сирота.
показати весь коментар
08.06.2024 22:41 Відповісти
Що той сраной фортіфіксції? Свиногубов ФОРТЕЦІ там "побудував"!
показати весь коментар
08.06.2024 17:42 Відповісти
При скомороху Зеленському далі буде тільки гірше. Це як при урці Януковичу - повна неадекватність, тупість, емоції, в результаті чим далі помилки накопичуються валом, як похибка в інерційній системі - і крах.
показати весь коментар
08.06.2024 17:53 Відповісти
Т.е. "все под контролем" на экране марафона, но оркостанцы продвигаютс
показати весь коментар
08.06.2024 18:09 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4692832-zsu-zvilnyly-kilka-kvartaliv-u-vovchansku-zmi
показати весь коментар
08.06.2024 18:24 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4692832-zsu-zvilnyly-kilka-kvartaliv-u-vovchansku-zmi ЗСУ звільнили кілька кварталів у Вовчанську - ЗМІ
показати весь коментар
08.06.2024 18:27 Відповісти
Вочевидь, перегрупування відбувається за 320 км і далі від фронту, і ЗСУ нічим не може йому (перегрупуванню) завадити...
показати весь коментар
08.06.2024 18:53 Відповісти
Випалюють те що ви не вспіли вкрасти?
показати весь коментар
08.06.2024 20:43 Відповісти
Згідно військової теорії перегрупування, тобто маневри обходу, охвату і оточення сил, що захищаються, можливі при значній нестачі зброї і особового складу у захисників. А інакше і бути не може, якщо захисники в значній мірі - немолоді і не повністю здорові чоловіки без військової підготовки, а ті, хто молодші і фізично міцні - тобто поліція і весь суддівсько-прокурорський блок та їх сини - військової служби уникають
показати весь коментар
08.06.2024 20:53 Відповісти
Сінєгубов п*дар набудував оборонних споруд .....
показати весь коментар
09.06.2024 01:48 Відповісти
 
 