Россияне пытаются перегруппироваться для дальнейшего продвижения вглубь Харьковщины и применяют тактику выжженной земли, - Синегубов

Российские захватчики продолжают попытки перегруппировки личного состава для дальнейшего продвижения вглубь Харьковской области. Также оккупанты применяют на Харьковщине тактику выжженной земли, уничтожая все вокруг.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет LB, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Синегубова, несмотря на относительное снижение активности на линии фронта на Харьковщине, армия РФ не оставляет попыток продвинуться вглубь области.

"Несмотря на относительное снижение активности на линии фронта, россияне продолжают перегруппировываться и осуществлять попытку продвинуться в глубь области. Волчанск - идут бои. Синьковка, Андреевка - постоянные штурмы. Не прекращаются и обстрелы", - рассказал глава ОГА.

Он также рассказал, что враг активно применяет тактику выжженной земли, полностью уничтожая населенные пункты области.

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"Некоторые населенные пункты на Купянском направлении уже обезлюдены из-за действий оккупанта. На Харьковщине часть Волчанска и другие населенные пункты враг также уничтожает. Тактика выжженной земли", - сказал чиновник.

Синегубов также добавил, что в Старом Салтове захватчики ударили по транспортной переправе.

Ранее в ОВА рассказали о ситуации на Харьковщине за минувшие сутки. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще три человека получили ранения.

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