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Новости Война
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обстрел (25772) Харьковщина (5576) Волчанск (329)

Россияне пытаются перегруппироваться для дальнейшего продвижения вглубь Харьковщины и применяют тактику выжженной земли, - Синегубов

Росіяни застосовують тактику випаленої землі на Харківщині

Российские захватчики продолжают попытки перегруппировки личного состава для дальнейшего продвижения вглубь Харьковской области. Также оккупанты применяют на Харьковщине тактику выжженной земли, уничтожая все вокруг.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет LB, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Синегубова, несмотря на относительное снижение активности на линии фронта на Харьковщине, армия РФ не оставляет попыток продвинуться вглубь области.

"Несмотря на относительное снижение активности на линии фронта, россияне продолжают перегруппировываться и осуществлять попытку продвинуться в глубь области. Волчанск - идут бои. Синьковка, Андреевка - постоянные штурмы. Не прекращаются и обстрелы", - рассказал глава ОГА.

Он также рассказал, что враг активно применяет тактику выжженной земли, полностью уничтожая населенные пункты области.

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"Некоторые населенные пункты на Купянском направлении уже обезлюдены из-за действий оккупанта. На Харьковщине часть Волчанска и другие населенные пункты враг также уничтожает. Тактика выжженной земли", - сказал чиновник.

Синегубов также добавил, что в Старом Салтове захватчики ударили по транспортной переправе.

Ранее в ОВА рассказали о ситуации на Харьковщине за минувшие сутки. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще три человека получили ранения.

Читайте: Оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области. Два человека получили ранения
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Топ комментарии
+7
Та нічого, Синєгубов, ти ж там побудував фортифікації! Три ряди. Гроші не вкрадені. Пірамідки всі встановлені.
Генерал оборони Галушкін особисто визначив лінії по рельефу. По висотках.
Ви ж не разом з ним бабло попиляли. Чого очкувати!

Побудував же ж???
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08.06.2024 17:25
+5
Слава Богу, що в нас є Микола - був ще в АТО сержантом, Василь - мобілізований водій маршрутки, і Петро - мобілізований фермер.
Вони виграють війну, а не Сирський...
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08.06.2024 17:45
+4
бачите, які потужні споруди захисту?
то, не сци сінєгубов, тобі в поміч гуменюк!
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08.06.2024 17:21
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Правила форума Совет форумчан
бачите, які потужні споруди захисту?
то, не сци сінєгубов, тобі в поміч гуменюк!
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08.06.2024 17:21 Ответить
Яка несподіванка!?!!!

Кацапи пруть на Харків.

Синегубов про це не знав? І не здогадувався?
Кацапи зайшли у перший день так як супротиву не було!
Нашіх бійців там не було.
Мін теж не будо…

Може пора Синегубову подати прохання про відставку? Звісно пора.

Але він цих слів не знае. Він знае тільки як виконувати накази Ермака.
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08.06.2024 22:38 Ответить
Та нічого, Синєгубов, ти ж там побудував фортифікації! Три ряди. Гроші не вкрадені. Пірамідки всі встановлені.
Генерал оборони Галушкін особисто визначив лінії по рельефу. По висотках.
Ви ж не разом з ним бабло попиляли. Чого очкувати!

Побудував же ж???
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08.06.2024 17:25 Ответить
Слава Богу, що в нас є Микола - був ще в АТО сержантом, Василь - мобілізований водій маршрутки, і Петро - мобілізований фермер.
Вони виграють війну, а не Сирський...
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08.06.2024 17:45 Ответить
А не Сирский чи Ермак, чи Зеленський.

У Перемоги завжди багато батьків. Це тільки Поразка зовсім сирота.
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08.06.2024 22:41 Ответить
Що той сраной фортіфіксції? Свиногубов ФОРТЕЦІ там "побудував"!
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08.06.2024 17:42 Ответить
При скомороху Зеленському далі буде тільки гірше. Це як при урці Януковичу - повна неадекватність, тупість, емоції, в результаті чим далі помилки накопичуються валом, як похибка в інерційній системі - і крах.
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08.06.2024 17:53 Ответить
Т.е. "все под контролем" на экране марафона, но оркостанцы продвигаютс
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08.06.2024 18:09 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4692832-zsu-zvilnyly-kilka-kvartaliv-u-vovchansku-zmi
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08.06.2024 18:24 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4692832-zsu-zvilnyly-kilka-kvartaliv-u-vovchansku-zmi ЗСУ звільнили кілька кварталів у Вовчанську - ЗМІ
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08.06.2024 18:27 Ответить
Вочевидь, перегрупування відбувається за 320 км і далі від фронту, і ЗСУ нічим не може йому (перегрупуванню) завадити...
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08.06.2024 18:53 Ответить
Випалюють те що ви не вспіли вкрасти?
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08.06.2024 20:43 Ответить
Згідно військової теорії перегрупування, тобто маневри обходу, охвату і оточення сил, що захищаються, можливі при значній нестачі зброї і особового складу у захисників. А інакше і бути не може, якщо захисники в значній мірі - немолоді і не повністю здорові чоловіки без військової підготовки, а ті, хто молодші і фізично міцні - тобто поліція і весь суддівсько-прокурорський блок та їх сини - військової служби уникають
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08.06.2024 20:53 Ответить
Сінєгубов п*дар набудував оборонних споруд .....
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09.06.2024 01:48 Ответить
 
 