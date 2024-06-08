В Киеве объявили победителей конкурса "Война в объективе" - звание "Лучший оператор" получил Богдан Пападин. ВИДЕО

7 июня, в Киеве состоялась церемония награждения победителей конкурса "Война в объективе". Его инициировала служба связей с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ.

Награды получили медийщики за лучшие журналистские работы о национальном сопротивлении и обороне Украины во время полномасштабной войны, передает Цензор.НЕТ.

Звание "Лучший оператор" получил Богдан Пападин за материал "Подрыв на мине, перегруппировка и прямой огневой контакт | ШТУРМ ч.1".

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