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Новости Видео Война
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В Киеве объявили победителей конкурса "Война в объективе" - звание "Лучший оператор" получил Богдан Пападин. ВИДЕО

7 июня, в Киеве состоялась церемония награждения победителей конкурса "Война в объективе". Его инициировала служба связей с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ.

Награды получили медийщики за лучшие журналистские работы о национальном сопротивлении и обороне Украины во время полномасштабной войны, передает Цензор.НЕТ.

Звание "Лучший оператор" получил Богдан Пападин за материал "Подрыв на мине, перегруппировка и прямой огневой контакт | ШТУРМ ч.1".

Также смотрите: Ликвидация оккупантов на мотоциклах в районе села Очеретино Донецкой области. ВИДЕО

Бутусов Юрий (4367)


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почотну повістку вручили чи поліцію запрошено не було?
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08.06.2024 17:02 Ответить
а, оце провал!
чоловіки в окопи!
їх місце займуть перенавчані жінки!
зе!дегенератка так і сказала.
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08.06.2024 17:27 Ответить
Вітаю!
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08.06.2024 18:29 Ответить
 
 