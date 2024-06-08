В Киеве объявили победителей конкурса "Война в объективе" - звание "Лучший оператор" получил Богдан Пападин. ВИДЕО
7 июня, в Киеве состоялась церемония награждения победителей конкурса "Война в объективе". Его инициировала служба связей с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ.
Награды получили медийщики за лучшие журналистские работы о национальном сопротивлении и обороне Украины во время полномасштабной войны, передает Цензор.НЕТ.
Звание "Лучший оператор" получил Богдан Пападин за материал "Подрыв на мине, перегруппировка и прямой огневой контакт | ШТУРМ ч.1".
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чоловіки в окопи!
їх місце займуть перенавчані жінки!
зе!дегенератка так і сказала.