Ликвидация оккупантов на мотоциклах в районе села Очеретино Донецкой области. ВИДЕО
В районе села Очеретино Донецкой области пилоты 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" ликвидировали российских захватчиков, которые ехали на мотоциклах.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Добавим, что армия РФ все чаще использует мотоциклы для штурмов. В частности, операторы батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российских захватчиков на мотоцикле.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1db3rle/ukrainian_drone_strike_on_russian_biker/
Хз....
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1db0lmk/the_ukrainian_yak52_performing_the_role_of_air/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1daxm5k/23_osb_show_a_ground_drone_normally_used_for/
У фашистів теж така фішка була
Вони фільми про війну не дивились, що їх там першими підривали
Доречі українські розробники пропонували електробайки для ЗСУ, де вони?
Когда ставишь растяжку, всегда рядом должна находиться какая то ложбинка. У опытного профи должен быть хоть один шанс.
Вот туда (в ложбинку) вторую растяжку и ставь
********?
Ти з ним ше поручкайся
Мародер скрепный
Орк, проходя мимо раненого "побратима": ...Полежи тут недолго, сейчас вторая прилетит...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dat6wv/ua_drone_operator_from_the_57th_motorized_brigade/