Ликвидация оккупантов на мотоциклах в районе села Очеретино Донецкой области. ВИДЕО

В районе села Очеретино Донецкой области пилоты 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" ликвидировали российских захватчиков, которые ехали на мотоциклах.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Добавим, что армия РФ все чаще использует мотоциклы для штурмов. В частности, операторы батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российских захватчиков на мотоцикле.

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