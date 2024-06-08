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Ліквідація окупантів на мотоциклах у районі села Очеретине Донецької області. ВIДЕО

У районі села Очеретине Донецької області пілоти 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля" ліквідували російських загарбників, які їхали на мотоциклах.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Додамо, що армія РФ все частіше використовує мотоцикли для штурмів. Так, оператори батальйону "К-2" 54-ої окремої механізованої бригади ліквідували російських загарбників на мотоциклі.

Дивіться: Росіянин, після невдалого штурму на мотоциклі, горить заживо. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964) Донецька область (8546)


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Топ коментарі
+10
Похоже, что танки закончились. Или сдулись до мотоциклов.
Хз....
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08.06.2024 15:26
+9
Не приємно дивитись на ліквідацію братушек? Тобі теж не довго лишилось існувати на цьому світі, кацапчику.
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08.06.2024 15:31
+8
Прєслєдую прєступніка на мацаціклє...
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08.06.2024 15:21
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Прєслєдую прєступніка на мацаціклє...
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08.06.2024 15:21 Відповісти
"Старшина Поліщук" відпрацював мабудь)))
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08.06.2024 15:29 Відповісти
🤣
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08.06.2024 15:22 Відповісти
Мотоцикліст ніякии - іде а мотоцикл сракою воде - нагорода знаишла швидко
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08.06.2024 15:23 Відповісти
Мотоцикл похож на кроссовик, а такие потихоньку не ездят, заливает карбюратор, нужны обороты. Вот тогда на грунте его и начинает бросать. Не все, но часто. Могу ошибиться, может, и правда такой водятел. Но в свое время гоцал, так что помню.
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08.06.2024 19:29 Відповісти
Ехал он, ехал, да так и не доехал...
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08.06.2024 23:30 Відповісти
Не приємно дивитись на ліквідацію братушек? Тобі теж не довго лишилось існувати на цьому світі, кацапчику.
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08.06.2024 15:31 Відповісти
А кому приємно дивитися то ось ще один:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1db3rle/ukrainian_drone_strike_on_russian_biker/
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08.06.2024 21:26 Відповісти
Похоже, что танки закончились. Или сдулись до мотоциклов.
Хз....
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08.06.2024 15:26 Відповісти
пацики на моциках
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08.06.2024 15:29 Відповісти
Практически, хирургически, для вас орки-дырявые, все без скальпеля .
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08.06.2024 15:39 Відповісти
И только через гинекологическое зеркало.
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08.06.2024 15:41 Відповісти
https://youtu.be/Tj8q_KsL4HA https://youtu.be/Tj8q_KsL4HA

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08.06.2024 15:40 Відповісти
пітбайки хоч броньовані?
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08.06.2024 15:45 Відповісти
Рідкісне відео. Як-52 захищає небо України над містом Миколаїв.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1db0lmk/the_ukrainian_yak52_performing_the_role_of_air/
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08.06.2024 21:51 Відповісти
Українці не *******, коли хороша річ погано лежить, або як с3.14дити кулемет :
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1daxm5k/23_osb_show_a_ground_drone_normally_used_for/
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08.06.2024 21:57 Відповісти
ці дурники думають, що на ралі Париж -Дакар приїхали
У фашистів теж така фішка була
Вони фільми про війну не дивились, що їх там першими підривали
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08.06.2024 15:46 Відповісти
от ми глузуємо але це краще ніж наступати ногою на протипіхотну міну. А головне це швидкість. Вони швидко змінюють оперативну обстановку. Втрати є але є і результат.
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08.06.2024 15:48 Відповісти
Пропонуєте перейняти в кацапів досвід штурмів на мотоциклах?
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08.06.2024 15:53 Відповісти
пропоную використовувати досвід будь кого. На те він і досвід.
Доречі українські розробники пропонували електробайки для ЗСУ, де вони?
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08.06.2024 23:09 Відповісти
Тобто, наїхати на протитанкову краще? Тим більше у нас протипіхотних не залишилось після утилізації по конвенції.
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08.06.2024 15:54 Відповісти
Противника нужно уважать. Достойного противника уважать сильнее. И, ты не Бог, чтобы решать чужую судьбу.
Когда ставишь растяжку, всегда рядом должна находиться какая то ложбинка. У опытного профи должен быть хоть один шанс.
Вот туда (в ложбинку) вторую растяжку и ставь
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08.06.2024 16:45 Відповісти
Поважати кацапа?
********?
Ти з ним ше поручкайся
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08.06.2024 22:32 Відповісти
когось це дивує? що окупант пристрелився...чи окупант ліквідований ?
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08.06.2024 15:54 Відповісти
Кентаврам - пєсда.
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08.06.2024 16:26 Відповісти
їздити навчився, черга вчитися літати
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08.06.2024 16:39 Відповісти
Войсько руськє моторозиване - вшисткє на мопедах!
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08.06.2024 17:22 Відповісти
Что у него на спине? Ноут спер или монитор? Или седлушка какая под гузно?
Мародер скрепный
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08.06.2024 18:18 Відповісти
Бронетанкова кавалерія, не думав що побачу таке
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08.06.2024 18:39 Відповісти
Жалко моцик. Такой красивый...
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08.06.2024 19:24 Відповісти
Очередное видео из серии "Узкие своих не бросают" (и песенка в тему)
Орк, проходя мимо раненого "побратима": ...Полежи тут недолго, сейчас вторая прилетит...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dat6wv/ua_drone_operator_from_the_57th_motorized_brigade/
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08.06.2024 22:08 Відповісти
Бандероавтомобіль виглядає краще, ніж рашенкабздоновозка......
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08.06.2024 22:47 Відповісти
Моцики-це дуже економно...7 китайських моциків дешевше за БМП чи БТР... Економічна економіЯ в дії.
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08.06.2024 22:54 Відповісти
 
 