Ліквідація окупантів на мотоциклах у районі села Очеретине Донецької області. ВIДЕО

У районі села Очеретине Донецької області пілоти 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля" ліквідували російських загарбників, які їхали на мотоциклах.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Додамо, що армія РФ все частіше використовує мотоцикли для штурмів. Так, оператори батальйону "К-2" 54-ої окремої механізованої бригади ліквідували російських загарбників на мотоциклі.

Дивіться: Росіянин, після невдалого штурму на мотоциклі, горить заживо. ВIДЕО