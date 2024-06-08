Ліквідація окупантів на мотоциклах у районі села Очеретине Донецької області. ВIДЕО
У районі села Очеретине Донецької області пілоти 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля" ліквідували російських загарбників, які їхали на мотоциклах.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Додамо, що армія РФ все частіше використовує мотоцикли для штурмів. Так, оператори батальйону "К-2" 54-ої окремої механізованої бригади ліквідували російських загарбників на мотоциклі.
Топ коментарі
+10 Vladyslav Novikov
показати весь коментар08.06.2024 15:26
+9 Dmitriy Prudko
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+8 Gary Grant
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1db3rle/ukrainian_drone_strike_on_russian_biker/
Хз....
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1db0lmk/the_ukrainian_yak52_performing_the_role_of_air/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1daxm5k/23_osb_show_a_ground_drone_normally_used_for/
У фашистів теж така фішка була
Вони фільми про війну не дивились, що їх там першими підривали
Доречі українські розробники пропонували електробайки для ЗСУ, де вони?
Когда ставишь растяжку, всегда рядом должна находиться какая то ложбинка. У опытного профи должен быть хоть один шанс.
Вот туда (в ложбинку) вторую растяжку и ставь
********?
Ти з ним ше поручкайся
Мародер скрепный
Орк, проходя мимо раненого "побратима": ...Полежи тут недолго, сейчас вторая прилетит...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dat6wv/ua_drone_operator_from_the_57th_motorized_brigade/