Росіянин, після невдалого штурму на мотоциклі, горить заживо. ВIДЕО

Двох окупантів на мотоциклі відправили штурмувати позиції українських бійців. Оператори батальйону "К-2" 54-ої окремої механізованої бригади ліквідували російських загарбників.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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