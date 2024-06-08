Росіянин, після невдалого штурму на мотоциклі, горить заживо. ВIДЕО
Двох окупантів на мотоциклі відправили штурмувати позиції українських бійців. Оператори батальйону "К-2" 54-ої окремої механізованої бригади ліквідували російських загарбників.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 izzabaru
показати весь коментар08.06.2024 13:16
+13 valeriy svan
показати весь коментар08.06.2024 14:41
+11 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар08.06.2024 13:21
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у тій обстановці, 99% буде зараження.
Через такі опіки трапиться зараження, і орк здохне у страшних борошнах.
Я вибрав би іншу озвучку. Наприклад, щось https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI&pp=ygUMcm9hZCB0byBoZWxs таке . Або якось https://youtu.be/fMbw1czjhTU?si=GtGg-OYQLRJCb-3W так .
Вот здесь это же видео, только на нормальной скорости и можно различить слова:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1daeuw7/ua_54th_mechanized_brigades_battalion_k2_posted/
чи ти цап немитий з мухосранська на росії?
Дивує, що і сьогодні знаходиться біоматеріал, який хоче такої долі.
Що це - тупість, жага до самознищення, чи невичерпана пасіонарність?
Що ви думаєте про вищезгадане?
Треба: "...горить живцем...".
Это просто ****** какой-то .... Вот уж где реально "наколотые апельсины"