Поранений окупант прострелив собі голову з автомата. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства російського загарбника. Окупант застрелився у селі Липці на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео розмістили у соцмережі.

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