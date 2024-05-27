Окупант застрелився в окопі. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства окупанта в окопі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як загарбник притулив собі до підборіддя ствол автомата та натиснув на спусковий гачок.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+23 Роман с камнем
показати весь коментар27.05.2024 10:16
+22 vuiko dobrui
показати весь коментар27.05.2024 10:15
+21 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.05.2024 10:14
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1 робив це сидячи
2 залишився на місці після пострілу
3 побрив черепушку для відеосесії
4 не закусив зуби
ну просто вроджений актор....
Смоктуновський курить бамбук
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d0ymcj/ua_79th_air_assault_brigades_perun_drone_team/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d15dwd/feature_ua_54th_mechanized_brigades_battalion_k2/
Випертись з дому х*й знає аж куди, щоб застрелитись ...
Вдома, ****, шо, так не можна?*??
Довбо(ОЙ)би...
Отакі в мене емоції від цих кадрів.
це довго , цивілізований світ повинен приєднатися з усіх напрямків щоб скоротити час утилізаціі хочаб до 50 років
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d1cg72/ua_aerial_recon_unit_sowafm_of_the_81st_airmobile/
руzzкие - реально конченое стадонаселение
Одного бункерного щура й пару з його кодли вбили б й це жахіття скінчилося б , так ні...... себе стріляють раби - дегенерати.
Надеюсь никто 'то тело не будет в рефрижератор и пакет из клеенки тратить