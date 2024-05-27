Окупант застрелився в окопі. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства окупанта в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як загарбник притулив собі до підборіддя ствол автомата та натиснув на спусковий гачок.

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