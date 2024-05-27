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Новини Відео Війна
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Окупант застрелився в окопі. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства окупанта в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як загарбник притулив собі до підборіддя ствол автомата та натиснув на спусковий гачок. 

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Поранений російський військовий стріляє собі в голову з автомата на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) самогубство (634)


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Топ коментарі
+23
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27.05.2024 10:16
+22
Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!!
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27.05.2024 10:15
+21
Ай маладца...
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27.05.2024 10:14
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Чмоня і після смерті ЧМОня.
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27.05.2024 10:13 Відповісти
Ай маладца...
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27.05.2024 10:14 Відповісти
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27.05.2024 10:16 Відповісти
Типу червоного винця з горла попив. Тільки навпаки
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27.05.2024 10:31 Відповісти
Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!!
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27.05.2024 10:15 Відповісти
...по моєму він влучив...
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27.05.2024 10:18 Відповісти
В череп- так, в мозок - ні.
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27.05.2024 10:32 Відповісти
Як можна влучити в те,чого не існувало
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27.05.2024 11:08 Відповісти
Нехай ще контрольний зробить
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27.05.2024 10:20 Відповісти
Это как же им засрали то, что должно было называться мозгами
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27.05.2024 10:21 Відповісти
трохи не так, те де мав бути мозок.
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27.05.2024 20:29 Відповісти
А міг би вдома набухатися і втопитися п'яним та щасливим у калюжі
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27.05.2024 10:21 Відповісти
Ещё столетия назад кто-то там писал что это племя чудовищных моральных уродов. Ничего не изменилось. Гены.
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27.05.2024 10:29 Відповісти
він показав самий чіткий самостріл який я бачивю
1 робив це сидячи
2 залишився на місці після пострілу
3 побрив черепушку для відеосесії
4 не закусив зуби
ну просто вроджений актор....
Смоктуновський курить бамбук
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27.05.2024 20:00 Відповісти
а що сказавби Станіславский?
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27.05.2024 20:31 Відповісти
гениально, великолепно, превосходно.
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27.05.2024 23:18 Відповісти
Здесь полная видео-подборка:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d0ymcj/ua_79th_air_assault_brigades_perun_drone_team/
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27.05.2024 10:22 Відповісти
Прийшов, побачив, ухуїв
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27.05.2024 10:23 Відповісти
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27.05.2024 10:26 Відповісти
Починає "доходить"?
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27.05.2024 11:37 Відповісти
Здесь целых 14 минут качественного видео утилизации орков от батальона К-2 54 ОМБР
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d15dwd/feature_ua_54th_mechanized_brigades_battalion_k2/
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27.05.2024 10:27 Відповісти
Це, бл*ть, квест такий?
Випертись з дому х*й знає аж куди, щоб застрелитись ...
Вдома, ****, шо, так не можна?*??
Довбо(ОЙ)би...
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27.05.2024 10:31 Відповісти
Нет чтобы нажраться бояры и замерзнуть в сугробе. Хотя может быть рашист расстроился что ему стиралка не досталась. Умом рабссею не понять...
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27.05.2024 15:30 Відповісти
Та їх теж гонять загранотряди на убой. Все як в дідів було
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27.05.2024 17:55 Відповісти
тратмата не дають, а купувати дорого, а тут безкоштовно дали от і стріляються на радощах, ех так би вони всі,
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27.05.2024 20:33 Відповісти
Боже, ніколи не думала, що зможу спокійно дивитися, як подихає кацапня.
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27.05.2024 10:33 Відповісти
В сенсі спокійно? Що зовсім немає позитивних емоцій що на одного хорошого кацапа стало більше?
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27.05.2024 11:01 Відповісти
Позитивних - немає. Огида тільки. Оце коли мух хлопавкою б'єш, а воно недобите вовтузиться, береш папірчик, накриваєш і давиш. І воно ОГИДНО ХРУСТИТЬ.

Отакі в мене емоції від цих кадрів.
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27.05.2024 12:01 Відповісти
Я порахував , при сьогоднішніх темпах утилізаціі підарів потрібно 350 років щоб здохла кожна істота носій рашиського фашизму , при умові що не будуть народжувати.

це довго , цивілізований світ повинен приєднатися з усіх напрямків щоб скоротити час утилізаціі хочаб до 50 років
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27.05.2024 10:38 Відповісти
Просто пи..дец! На 1.47 у кацапа в жопе включился реактивный двигатель и чётко видна реактивная струя. Что бл..дь они жрут??!!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d1cg72/ua_aerial_recon_unit_sowafm_of_the_81st_airmobile/
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27.05.2024 10:38 Відповісти
...уже полмиллиона кацапов сдохло, а тупорылые холопы сцаря-******** так и не раздуплились, кто их реальный враг и из-за чего они дохнут..
руzzкие - реально конченое стадонаселение
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27.05.2024 10:39 Відповісти
Кацапи - раби дегенерати.
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27.05.2024 10:59 Відповісти
це тільки утилізовано, а скільки калік, всіх разом більше мільййона буде, а до них не доходить, може тому, що по великих містах не гребуть?
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27.05.2024 20:35 Відповісти
Невже у ******* немає інтимного куточка, де б мона було лишню хромосому видалити? Смерті підарас..ам, лютої!
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27.05.2024 10:46 Відповісти
Кацапи Раби-дегенерати! Стріляють себе замість щоб стріляти тих хто їх жене на непотрібну їм війну!!!
Одного бункерного щура й пару з його кодли вбили б й це жахіття скінчилося б , так ні...... себе стріляють раби - дегенерати.
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27.05.2024 10:58 Відповісти
А чего у себя дома это не сделать? Хотел "по легкому" заработать фублей а заработал только пулю. Это нужно в московитских школах на уроках истории показывать, что бы дети московитов знали чем заканчиваются эти "шабашки" их отцов.
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27.05.2024 11:16 Відповісти
Шкода що окопа забризкав.
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27.05.2024 11:40 Відповісти
Правельне рішення .
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27.05.2024 11:44 Відповісти
"...всєм рєбятам прімєр!" (с)
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27.05.2024 13:25 Відповісти
православний рай не гумовий. місця скоро на усіх не вистачить..
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27.05.2024 13:29 Відповісти
а кому тепер 200 000 фублів на місяць діставатимуться?
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27.05.2024 13:33 Відповісти
Не це довбограйю стало сили,а вдома застрелити начальника воєнкомату ні?(((
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27.05.2024 14:33 Відповісти
І для чого було в Україну їхати? Міг би цей вчинок в у своїй вічно недорозвинутій параші зробити...
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27.05.2024 16:16 Відповісти
РуZZкие умеют становиться хорошими, но стесняются. Очень стеснительная нация.
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27.05.2024 16:36 Відповісти
Усрусская свинособака
Надеюсь никто 'то тело не будет в рефрижератор и пакет из клеенки тратить
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27.05.2024 18:42 Відповісти
))) який нєастарожний! так же очі міг собі пошкодити хлопком.
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27.05.2024 19:16 Відповісти
ось тут орк не збрехав - макітру знесло. А то стріляють кудись "за комірець" навіть чергами, а результату нема
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27.05.2024 20:38 Відповісти
 
 