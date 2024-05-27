Оккупант застрелился в окопе

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент самоубийства оккупанта в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как захватчик прислонил себе к подбородку ствол автомата и нажал на спусковой крючок.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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