Оккупант застрелился в окопе
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент самоубийства оккупанта в окопе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как захватчик прислонил себе к подбородку ствол автомата и нажал на спусковой крючок.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+23 Роман с камнем
показать весь комментарий27.05.2024 10:16
+22 vuiko dobrui
показать весь комментарий27.05.2024 10:15
+21 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий27.05.2024 10:14
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1 робив це сидячи
2 залишився на місці після пострілу
3 побрив черепушку для відеосесії
4 не закусив зуби
ну просто вроджений актор....
Смоктуновський курить бамбук
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d0ymcj/ua_79th_air_assault_brigades_perun_drone_team/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d15dwd/feature_ua_54th_mechanized_brigades_battalion_k2/
Випертись з дому х*й знає аж куди, щоб застрелитись ...
Вдома, ****, шо, так не можна?*??
Довбо(ОЙ)би...
Отакі в мене емоції від цих кадрів.
це довго , цивілізований світ повинен приєднатися з усіх напрямків щоб скоротити час утилізаціі хочаб до 50 років
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d1cg72/ua_aerial_recon_unit_sowafm_of_the_81st_airmobile/
руzzкие - реально конченое стадонаселение
Одного бункерного щура й пару з його кодли вбили б й це жахіття скінчилося б , так ні...... себе стріляють раби - дегенерати.
Надеюсь никто 'то тело не будет в рефрижератор и пакет из клеенки тратить