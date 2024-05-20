РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6481 посетитель онлайн
Новости Видео Война
15 742 39

Раненый российский военный стреляет себе в голову из автомата в Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято, как оккупант застрелился из автомата. Раненый российский военный направил дуло автомата в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент, когда захватчик давит на спусковой крючок автомата, зафиксировал беспилотник.

Также смотрите: Иностранный наемник армии РФ тщетно отбивается палкой от дрона-камикадзе бойцов 93 ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) самоубийство (999)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Червоноармійці мільйонами в полон здавались, і бігли так, що німці автомобілями не могли догнати.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:17
+17
Че так поздно?
Года два чего ждал? А???!!!!!
Когда уже поумнеют!
показать весь комментарий
20.05.2024 21:58
+12
Совкодрочер, чи що? совкова армія в червні-листопаді 1941 року і бігла так, що танкові підрозділи вермахту тупо не встигали захоплювати все оперативно. А ще сама совкова армія - масово здавалася в полон. Якщо ти не знаєш, в полон здалися принаймні 3.3 мільйони віськовослужбовців. Це БІЛЬШЕ, ніж вся армія вторгнення в 1941 році. Вермахт зупинився, бо фізично не міг обслуговувати настільки великі шляхи постачання на настільки гігантському фронті.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Че так поздно?
Года два чего ждал? А???!!!!!
Когда уже поумнеют!
показать весь комментарий
20.05.2024 21:58 Ответить
Зато целый магазин! Жду следующее видео, где очередное чмо
поменяет магазин и вторую очередь себе в бошку зафигачит.
показать весь комментарий
21.05.2024 00:54 Ответить
Прямо чергою. Суворо.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:02 Ответить
Ось чим відрізняється радянська армія від кацапської. Уявляю що було б московією аби гітлер напав саме на російську федерацію а не на СРСР. Бігли б до Уралу як і планував гітлер.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:09 Ответить
Червоноармійці мільйонами в полон здавались, і бігли так, що німці автомобілями не могли догнати.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:17 Ответить
Так-так, але не стрілялись ! Про відступ я нічого не казав. Тому не треба мене поправляти.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:31 Ответить
"Бігли б до Уралу як і планував гітлер"
показать весь комментарий
20.05.2024 22:39 Ответить
Ще і як стрілялись
показать весь комментарий
20.05.2024 22:43 Ответить
Те що німці з дрону не зняли на відео ці "стріляння" не означає, що цього не було.
В тебе уявлення про Другу світову з російських серіалів.
показать весь комментарий
20.05.2024 23:21 Ответить
Совкодрочер, чи що? совкова армія в червні-листопаді 1941 року і бігла так, що танкові підрозділи вермахту тупо не встигали захоплювати все оперативно. А ще сама совкова армія - масово здавалася в полон. Якщо ти не знаєш, в полон здалися принаймні 3.3 мільйони віськовослужбовців. Це БІЛЬШЕ, ніж вся армія вторгнення в 1941 році. Вермахт зупинився, бо фізично не міг обслуговувати настільки великі шляхи постачання на настільки гігантському фронті.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:22 Ответить
Орестдрочер чи що ? Я історію знаю краще за тебе. Тому не треба нас вчити. Краще навчись ЧИТАТИ !!! Про що мова ? Так-так, про малохольних кацапів, які між смертю та життям обирає постріл у голову.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:34 Ответить
Ну якщо точнїше (бо нїмцї були дуже великими педантами в усьому)- то на стан 1 Грудня 1941 року полонених було вже 3,8 мїльона!!! А за весь час вїйни через нїмецький полон пройшло 6,3 мїльона!!! На початку вїйни нїмцї були реально в шоцї вїд такої кїлькостї полонених До того часу їсторїя просто не знала таких випадкїв такої кїлькостї полонених за такий короткий перїод часу, Ї так як нїмцї не були готовї до такого розвитку подїй та не мали фїзичної змоги охороняти та годувати таку масу народу, ї вони вже були настїльки впевненх в своїй премозї,що вони навїть массово вїдпускали полонених додоиу, якщо тї та йхнї родини жили на вже окупованїй нїмцями территорїї....
показать весь комментарий
21.05.2024 09:31 Ответить
Свинособака даже не догадалась перевести переводчик огня на одиночный или хотя бы на короткую очередь. В результате разнесло всю башку, но мозгов оттуда не вылетело ни грамма.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:11 Ответить
А он хотел, чтоб наверняка. А то вдруг бы мозг не задело.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:17 Ответить
А воно і не заділо, бо після першого пострілу з паузою пішла черга.
Не здивувася б якщо після першого пострілу він замінив би ріжок, пересмикнув затвор і остаточно закобздонився.
У "калаша" нема режиму короткої черги, це опція тільки для комп'ютерних стрілялок.
показать весь комментарий
21.05.2024 00:55 Ответить
АК-12 умеет короткими очередями.
показать весь комментарий
21.05.2024 02:10 Ответить
Відсічку у два патрона ти називаєш короткою чергою?
показать весь комментарий
21.05.2024 09:03 Ответить
А ты называешь такую стрельбу одиночными выстрелами или длинной очередью?
показать весь комментарий
21.05.2024 19:36 Ответить
То він від радості, що не спився на московії та не втопився у вигрібній ямі… в Усть Зажопинську, салютує, убоге творіння, сруськага міфа…
показать весь комментарий
20.05.2024 22:16 Ответить
Супер кілер, контрльний чергою. Кацапи піддержуємо флешмоб.
Зворотній рахунок 6 310, не зіпсуйте привід на п'ятничні 100 грам, розумію важко (1 740 за добу) але рекорди потрібно перевершувати.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:16 Ответить
я пропустив, а коли було 1740?
показать весь комментарий
20.05.2024 23:44 Ответить
У ранковому зведенні від 13.05.2024, тобто "намолот" відбувся у неділю 12.05, хоча за звичай на вихідні у орків інтенсивність штурмів падає, а тут наразі змінили тактику. Хоча де там - 3,14дари як завжди вдерлися коли всі притомні люди відпочивають (при наймі мають це робити).
показать весь комментарий
21.05.2024 00:10 Ответить
ага, побачив, дякую. Якось той день я пропустив.
показать весь комментарий
21.05.2024 00:16 Ответить
І да, сьогоднішні 1400 дуже добре, але на тлі - 1740/1520/1510/1410/1400 (з 13 по 17 травня ц.р.) вже тільки повтор п'ятого результату.
Минуло пів року - 20.10.2023 максимально було 1380 чумардосів за добу з початку війни, пів року балачок і обіцянок... дякуємо що нарешті, і це, сподіваюсь, тільки початок.
показать весь комментарий
21.05.2024 00:36 Ответить
а вдома він не міг це зробити?
показать весь комментарий
20.05.2024 22:17 Ответить
На жаль, вдома в них "знаки", які показують, що - ПОРА - не настільки явні та зрозумілі...
показать весь комментарий
20.05.2024 22:24 Ответить
+++100
показать весь комментарий
21.05.2024 05:59 Ответить
Гнида кацапська йшла в Україну вбивати.
показать весь комментарий
20.05.2024 23:00 Ответить
путінські "хунвейбіни", сектанти, ерефія - тоталітарна секта.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:21 Ответить
маладца ванька ! Зекономив ФПВ-шку.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:23 Ответить
Амёба в ложноножку контрольную очередь дала??? Да ну нах! Лишнехромосомные.,
показать весь комментарий
20.05.2024 22:28 Ответить
Видно,що віруюий,як патріарх Гундяєв сказав,так рускіє крєпосниє і роблять
показать весь комментарий
20.05.2024 22:47 Ответить
Правильно,чого його довго мучитись!
показать весь комментарий
20.05.2024 22:50 Ответить
Це, "Лада"!
показать весь комментарий
20.05.2024 22:54 Ответить
"катєхізіс" у дії.
показать весь комментарий
20.05.2024 23:37 Ответить
Прикольный жизненный путь.
показать весь комментарий
20.05.2024 23:59 Ответить
як же ж воно точно ************!
навчилися стрілятися безкровно
чергу випустив буцім в голову і ні царапинки на ґембі!
показать весь комментарий
21.05.2024 00:33 Ответить
Російський Іван терміново вирішив знайти відповідь на питання " Що я тут роблю?" і порзозкинув мозоком.
показать весь комментарий
21.05.2024 00:46 Ответить
Такое впечатление, что они находятся под действием тяжелых наркотиков. Чувства страха, самосохранения отсутствуют полностью.
показать весь комментарий
21.05.2024 08:08 Ответить
 
 