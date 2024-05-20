Поранений російський військовий стріляє собі в голову з автомата на Донеччині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як окупант застрелився із автомата. Поранений російський військовий спрямував дуло автомата в голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата, зафіксував безпілотник.
Топ коментарі
+19 Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар20.05.2024 22:17
+17 Az AZLK
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+12 Орест Гарай
показати весь коментар20.05.2024 22:22
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Года два чего ждал? А???!!!!!
Когда уже поумнеют!
поменяет магазин и вторую очередь себе в бошку зафигачит.
В тебе уявлення про Другу світову з російських серіалів.
Не здивувася б якщо після першого пострілу він замінив би ріжок, пересмикнув затвор і остаточно закобздонився.
У "калаша" нема режиму короткої черги, це опція тільки для комп'ютерних стрілялок.
Зворотній рахунок 6 310, не зіпсуйте привід на п'ятничні 100 грам, розумію важко (1 740 за добу) але рекорди потрібно перевершувати.
Минуло пів року - 20.10.2023 максимально було 1380 чумардосів за добу з початку війни, пів року балачок і обіцянок... дякуємо що нарешті, і це, сподіваюсь, тільки початок.
навчилися стрілятися безкровно
чергу випустив буцім в голову і ні царапинки на ґембі!