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Новини Відео Війна
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Поранений російський військовий стріляє собі в голову з автомата на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як окупант застрелився із автомата. Поранений російський військовий спрямував дуло автомата в голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата, зафіксував безпілотник.

Також дивіться: Іноземний найманець армії РФ марно відбивається палкою від дрона-камікадзе бійців 93 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) самогубство (633)


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Топ коментарі
+19
Червоноармійці мільйонами в полон здавались, і бігли так, що німці автомобілями не могли догнати.
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20.05.2024 22:17
+17
Че так поздно?
Года два чего ждал? А???!!!!!
Когда уже поумнеют!
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20.05.2024 21:58
+12
Совкодрочер, чи що? совкова армія в червні-листопаді 1941 року і бігла так, що танкові підрозділи вермахту тупо не встигали захоплювати все оперативно. А ще сама совкова армія - масово здавалася в полон. Якщо ти не знаєш, в полон здалися принаймні 3.3 мільйони віськовослужбовців. Це БІЛЬШЕ, ніж вся армія вторгнення в 1941 році. Вермахт зупинився, бо фізично не міг обслуговувати настільки великі шляхи постачання на настільки гігантському фронті.
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20.05.2024 22:22
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Че так поздно?
Года два чего ждал? А???!!!!!
Когда уже поумнеют!
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20.05.2024 21:58 Відповісти
Зато целый магазин! Жду следующее видео, где очередное чмо
поменяет магазин и вторую очередь себе в бошку зафигачит.
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21.05.2024 00:54 Відповісти
Прямо чергою. Суворо.
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20.05.2024 22:02 Відповісти
Ось чим відрізняється радянська армія від кацапської. Уявляю що було б московією аби гітлер напав саме на російську федерацію а не на СРСР. Бігли б до Уралу як і планував гітлер.
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20.05.2024 22:09 Відповісти
Червоноармійці мільйонами в полон здавались, і бігли так, що німці автомобілями не могли догнати.
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20.05.2024 22:17 Відповісти
Так-так, але не стрілялись ! Про відступ я нічого не казав. Тому не треба мене поправляти.
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20.05.2024 22:31 Відповісти
"Бігли б до Уралу як і планував гітлер"
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20.05.2024 22:39 Відповісти
Ще і як стрілялись
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20.05.2024 22:43 Відповісти
Те що німці з дрону не зняли на відео ці "стріляння" не означає, що цього не було.
В тебе уявлення про Другу світову з російських серіалів.
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20.05.2024 23:21 Відповісти
Совкодрочер, чи що? совкова армія в червні-листопаді 1941 року і бігла так, що танкові підрозділи вермахту тупо не встигали захоплювати все оперативно. А ще сама совкова армія - масово здавалася в полон. Якщо ти не знаєш, в полон здалися принаймні 3.3 мільйони віськовослужбовців. Це БІЛЬШЕ, ніж вся армія вторгнення в 1941 році. Вермахт зупинився, бо фізично не міг обслуговувати настільки великі шляхи постачання на настільки гігантському фронті.
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20.05.2024 22:22 Відповісти
Орестдрочер чи що ? Я історію знаю краще за тебе. Тому не треба нас вчити. Краще навчись ЧИТАТИ !!! Про що мова ? Так-так, про малохольних кацапів, які між смертю та життям обирає постріл у голову.
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20.05.2024 22:34 Відповісти
Ну якщо точнїше (бо нїмцї були дуже великими педантами в усьому)- то на стан 1 Грудня 1941 року полонених було вже 3,8 мїльона!!! А за весь час вїйни через нїмецький полон пройшло 6,3 мїльона!!! На початку вїйни нїмцї були реально в шоцї вїд такої кїлькостї полонених До того часу їсторїя просто не знала таких випадкїв такої кїлькостї полонених за такий короткий перїод часу, Ї так як нїмцї не були готовї до такого розвитку подїй та не мали фїзичної змоги охороняти та годувати таку масу народу, ї вони вже були настїльки впевненх в своїй премозї,що вони навїть массово вїдпускали полонених додоиу, якщо тї та йхнї родини жили на вже окупованїй нїмцями территорїї....
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21.05.2024 09:31 Відповісти
Свинособака даже не догадалась перевести переводчик огня на одиночный или хотя бы на короткую очередь. В результате разнесло всю башку, но мозгов оттуда не вылетело ни грамма.
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20.05.2024 22:11 Відповісти
А он хотел, чтоб наверняка. А то вдруг бы мозг не задело.
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20.05.2024 22:17 Відповісти
А воно і не заділо, бо після першого пострілу з паузою пішла черга.
Не здивувася б якщо після першого пострілу він замінив би ріжок, пересмикнув затвор і остаточно закобздонився.
У "калаша" нема режиму короткої черги, це опція тільки для комп'ютерних стрілялок.
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21.05.2024 00:55 Відповісти
АК-12 умеет короткими очередями.
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21.05.2024 02:10 Відповісти
Відсічку у два патрона ти називаєш короткою чергою?
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21.05.2024 09:03 Відповісти
А ты называешь такую стрельбу одиночными выстрелами или длинной очередью?
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21.05.2024 19:36 Відповісти
То він від радості, що не спився на московії та не втопився у вигрібній ямі… в Усть Зажопинську, салютує, убоге творіння, сруськага міфа…
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20.05.2024 22:16 Відповісти
Супер кілер, контрльний чергою. Кацапи піддержуємо флешмоб.
Зворотній рахунок 6 310, не зіпсуйте привід на п'ятничні 100 грам, розумію важко (1 740 за добу) але рекорди потрібно перевершувати.
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20.05.2024 22:16 Відповісти
я пропустив, а коли було 1740?
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20.05.2024 23:44 Відповісти
У ранковому зведенні від 13.05.2024, тобто "намолот" відбувся у неділю 12.05, хоча за звичай на вихідні у орків інтенсивність штурмів падає, а тут наразі змінили тактику. Хоча де там - 3,14дари як завжди вдерлися коли всі притомні люди відпочивають (при наймі мають це робити).
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21.05.2024 00:10 Відповісти
ага, побачив, дякую. Якось той день я пропустив.
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21.05.2024 00:16 Відповісти
І да, сьогоднішні 1400 дуже добре, але на тлі - 1740/1520/1510/1410/1400 (з 13 по 17 травня ц.р.) вже тільки повтор п'ятого результату.
Минуло пів року - 20.10.2023 максимально було 1380 чумардосів за добу з початку війни, пів року балачок і обіцянок... дякуємо що нарешті, і це, сподіваюсь, тільки початок.
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21.05.2024 00:36 Відповісти
а вдома він не міг це зробити?
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20.05.2024 22:17 Відповісти
На жаль, вдома в них "знаки", які показують, що - ПОРА - не настільки явні та зрозумілі...
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20.05.2024 22:24 Відповісти
+++100
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21.05.2024 05:59 Відповісти
Гнида кацапська йшла в Україну вбивати.
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20.05.2024 23:00 Відповісти
путінські "хунвейбіни", сектанти, ерефія - тоталітарна секта.
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20.05.2024 22:21 Відповісти
маладца ванька ! Зекономив ФПВ-шку.
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20.05.2024 22:23 Відповісти
Амёба в ложноножку контрольную очередь дала??? Да ну нах! Лишнехромосомные.,
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20.05.2024 22:28 Відповісти
Видно,що віруюий,як патріарх Гундяєв сказав,так рускіє крєпосниє і роблять
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20.05.2024 22:47 Відповісти
Правильно,чого його довго мучитись!
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20.05.2024 22:50 Відповісти
Це, "Лада"!
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20.05.2024 22:54 Відповісти
"катєхізіс" у дії.
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20.05.2024 23:37 Відповісти
Прикольный жизненный путь.
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20.05.2024 23:59 Відповісти
як же ж воно точно ************!
навчилися стрілятися безкровно
чергу випустив буцім в голову і ні царапинки на ґембі!
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21.05.2024 00:33 Відповісти
Російський Іван терміново вирішив знайти відповідь на питання " Що я тут роблю?" і порзозкинув мозоком.
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21.05.2024 00:46 Відповісти
Такое впечатление, что они находятся под действием тяжелых наркотиков. Чувства страха, самосохранения отсутствуют полностью.
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21.05.2024 08:08 Відповісти
 
 