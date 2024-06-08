Раненый оккупант прострелил себе голову из автомата. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент самоубийства российского захватчика. Оккупант застрелился в селе Липцы на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео разместили в соцсети.

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