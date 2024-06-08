Раненый оккупант прострелил себе голову из автомата. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент самоубийства российского захватчика. Оккупант застрелился в селе Липцы на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео разместили в соцсети.
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- А ми хатим пасматреть, пачему у вас, "хахлов", так харашо растёт картошка и пшеница... Земля такая, чо-ли?
- Так, так... Лягайте в неї... Знизу краще видно, чого усе так гарно росте...
Год 1944 - Наши деды украинскую землю кровью поливали!
Год 2044 - Наши деды украинскую землю кровью поливали!
Вековая традиция?
правда ты бы почитал о Яхвё(божок который придумал "ад"), то "гореть" будет как раз не кацап этот и дажё нё путин. ну, если судить по повадкам и подвигам самого божка Яхве, то "ад" как раз для него самого бы показался "райским местом" то. все ж написано - прямо и текстом!
ликёрликвор,состоящий на 60% из водки и 40% из настойки боярышника,а то бросились бы опохмеляться. Залечь на дно в Брюгге"Залипнуть" в Липцах.
Нарід продовжує ржати з кацапів, які йдуть на самогубство, аби не потрапити в полон (на цензорі майже щодня викладаються такі відео), а в нас у деяких бригадах відділеннями та взводами у полон здаються (але це табу для обговорення).
Ну хоч поржали...
в нього кєди дивляться один на Південь інший на Північ
Цапи стріляються від страху і больового шоку.
ЗСУ - "велике село" Моментом встановимо - чи не розповсюджувач ти паніки!
не пошкодив мозок, а відстрелив засраний череп.
без обману
дірка на виході, і кровіще як з бочки ллється
а то випускають чергу мимо комірця і ні царапини на ньому
Ну когда Небеса надоумят вас это раньше делать!! В военкомУте, в учебке, в поезде, в общественных местах!! Дерзайте! Ватная вальхала где ждут вас гурии сталинского возраста и овцы ишаки!!
узнал сколько идти и .....