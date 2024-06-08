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Раненый оккупант прострелил себе голову из автомата. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент самоубийства российского захватчика. Оккупант застрелился в селе Липцы на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео разместили в соцсети.

Смотрите также: Раненый оккупант прострелил себе голову из автомата на Харьковщине ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591) самоубийство (1002)


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Топ комментарии
+26
Если бы он сам это не сделал, это бы сделали солдаты НАТО.
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08.06.2024 12:43
+19
і тільки гімно з черепа потікло ))
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08.06.2024 12:45
+12
Це якась мода на туризм, в Українське сафарі, на самознищення
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08.06.2024 12:44
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Если бы он сам это не сделал, это бы сделали солдаты НАТО.
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08.06.2024 12:43 Ответить
Єдінствєнноє вєроноє рєшеніє - прєвєнтівний удар
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08.06.2024 13:21 Ответить
Смерть ********.
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08.06.2024 13:44 Ответить
Це якась мода на туризм, в Українське сафарі, на самознищення
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08.06.2024 12:44 Ответить
і тільки гімно з черепа потікло ))
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08.06.2024 12:45 Ответить
Ні- то кісільов витік, через якого ця істота до нас приперлася
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08.06.2024 12:46 Ответить
Снайпер по-рашистські.
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08.06.2024 12:47 Ответить
якщо б ще півмільйона взяло приклад з нього і повторили таке саме...
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08.06.2024 12:48 Ответить
Навіщо ти, кацап, приходиш і брудниш своїм смердючим лівером нашу землю!? Дохни на рАссії.
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08.06.2024 12:49 Ответить
тупой ватный софиз
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08.06.2024 14:02 Ответить
- А чого це ви, кацапи, до нас претеся?
- А ми хатим пасматреть, пачему у вас, "хахлов", так харашо растёт картошка и пшеница... Земля такая, чо-ли?
- Так, так... Лягайте в неї... Знизу краще видно, чого усе так гарно росте...
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08.06.2024 19:04 Ответить
Из уст кацапов:
Год 1944 - Наши деды украинскую землю кровью поливали!
Год 2044 - Наши деды украинскую землю кровью поливали!

Вековая традиция?
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08.06.2024 20:47 Ответить
такі відео я розповсюджую по рф тг, нехай дивляться
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08.06.2024 12:52 Ответить
гореть тебе в аду,кацапский ********!
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08.06.2024 12:54 Ответить
ёще бы!
правда ты бы почитал о Яхвё(божок который придумал "ад"), то "гореть" будет как раз не кацап этот и дажё нё путин. ну, если судить по повадкам и подвигам самого божка Яхве, то "ад" как раз для него самого бы показался "райским местом" то. все ж написано - прямо и текстом!
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08.06.2024 13:05 Ответить
Нужно ето видео рашистам показывать как ихние Емели подыхают. А то как всегда рашистская пропаганда приукрасит что Емеля сбил 100500 байрактаров, сто танков, вытащил 1000 раненых байцов и пагип накрыв собой вражеский дзот
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08.06.2024 12:55 Ответить
Гальюн он накрыл! И ишака очко
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08.06.2024 18:38 Ответить
позаду ахматівці - смерть , попереду Україна - смерть, тому багато з них приймають вірне рішення вперше і в останнє в своєму нікчемному існуванні
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08.06.2024 12:56 Ответить
легковушка упала в пропасть. Восстановлению не подлежит.
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08.06.2024 12:57 Ответить
а в мозок влучив?
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08.06.2024 12:58 Ответить
там только межушный ганглий, а он размером с грецкий орех, поэтому в него очень сложно попасть с первого выстрела. Весь остальной объём занимает церебральная жидкость. которая вытекает через выходное отверстие. Именно от критической потери церебральной жидкости кацап и умер.
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08.06.2024 13:04 Ответить
ааа.... ось як вонопрацює у москалів! Як луснувший аквариум: все живе, що мешкає у акваріумі померає без води. Цікаво. А мозок москаля на щось за межами макітри має вплив? Рибкі за межами акваріуму ні.
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08.06.2024 13:14 Ответить
Хорошо что сослуживцы не видели выткекающий ликёр ликвор,состоящий на 60% из водки и 40% из настойки боярышника,а то бросились бы опохмеляться.
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08.06.2024 13:39 Ответить
тут в майбутньому у єгерів насувається проблема з алкоголізмом диких тварин, які живляться дохлими кацапами.
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08.06.2024 14:03 Ответить
Навіть після смерті кацап намагається нашкодити довкіллю.Кацап-квінтесенція зла.
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08.06.2024 16:10 Ответить
З"економив нашим хлопцям ********** А Україні - гроші Бо це ж його треба було-б "латать" та лікувать!
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08.06.2024 19:07 Ответить
*****.
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08.06.2024 20:48 Ответить
Увидеть Липцы и умереть.
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08.06.2024 13:04 Ответить
Залечь на дно в Брюгге "Залипнуть" в Липцах.
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08.06.2024 13:43 Ответить
чорні жарти то таке...але скажіть що в них нема мотивації чи вони чимось нашпигані..
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08.06.2024 13:12 Ответить
до чого тут мотивація, придивіться до вистрелу, в нього і так вже пів черепушки небуло звисало все..
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08.06.2024 16:48 Ответить
Мотивація, мотивація, мотивація...

Нарід продовжує ржати з кацапів, які йдуть на самогубство, аби не потрапити в полон (на цензорі майже щодня викладаються такі відео), а в нас у деяких бригадах відділеннями та взводами у полон здаються (але це табу для обговорення).

Ну хоч поржали...
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08.06.2024 13:21 Ответить
ця мотивація називається больовий шок від поранення

в нього кєди дивляться один на Південь інший на Північ
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08.06.2024 13:26 Ответить
В тебе комплекс меншовартості перед росіянами. Щось понавигадував, і сам у це віриш.
Цапи стріляються від страху і больового шоку.
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08.06.2024 13:38 Ответить
Ну так вклади тут Номер бригади та підрозділ Ну і прізвище комадира відділення чи взводу А ми - перевіримо
ЗСУ - "велике село" Моментом встановимо - чи не розповсюджувач ти паніки!
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08.06.2024 19:13 Ответить
який грамотний заголовок.
не пошкодив мозок, а відстрелив засраний череп.
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08.06.2024 13:22 Ответить
За Путіна, за родіну)))
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08.06.2024 13:23 Ответить
Але щось тут не так...
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08.06.2024 14:01 Ответить
А если бы у московита были бы мозги, то обязательно бы вылетели из черепной коробки. Они все без мозгов существуют и как то еще живут. И это им совершенно не мешает. Кин-дза-дза да и только.
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08.06.2024 14:03 Ответить
Мог бы просто отрубить себе палец в ****** и жил бы себе. махорку крутил, пиво с воблой.
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08.06.2024 14:04 Ответить
Орку и пуля за обезболивающее проканает.
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08.06.2024 14:06 Ответить
Трус..
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08.06.2024 14:33 Ответить
ну вот ведь - настоящий холоп сцаря-******** завсегда готовый доставить своему ***** удовольствие - ведь мог просто сдохнуть от старости, пьяного ДТП или бытовой поножовщины... а так всё случилось, как ***** и хотело, жЫсть удалась - "диды на палке" в ах.е
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08.06.2024 15:10 Ответить
С легким паром , его заждались...
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08.06.2024 15:20 Ответить
Блин, и зеньки так спрытно выпрыгнули.
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08.06.2024 15:31 Ответить
Єта оно себе сечевой пузьрь паранило?
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08.06.2024 15:37 Ответить
It can be seen that he has Russian propaganda in his head only, but no brain.
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08.06.2024 15:45 Ответить
Кацап шел на Берлин, но понял , что заблудился и с горя наложил на себя руки. пичаль.
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08.06.2024 16:08 Ответить
Станіславський пожвавішав.
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08.06.2024 16:36 Ответить
він стріляє в кінець тулуба, немає в нього голови
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08.06.2024 16:52 Ответить
оце воно!
без обману
дірка на виході, і кровіще як з бочки ллється
а то випускають чергу мимо комірця і ні царапини на ньому
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08.06.2024 18:21 Ответить
То ж они так перед дроном шлангуют
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08.06.2024 18:58 Ответить
О как же ты прздно стал хорошим гуzzким!!
Ну когда Небеса надоумят вас это раньше делать!! В военкомУте, в учебке, в поезде, в общественных местах!! Дерзайте! Ватная вальхала где ждут вас гурии сталинского возраста и овцы ишаки!!
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08.06.2024 18:35 Ответить
Я не розумію мети? Припертися в іншу країну щоб прострелити свою тупу макітру. Кончене
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08.06.2024 18:38 Ответить
А почему у нег одна нога носком к заднице повёрнута? (недоумение)
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08.06.2024 19:09 Ответить
UA vs RUS 1:0 The last thing that went through his mind other than 7.67mm steel? To hell with Putin.
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08.06.2024 19:20 Ответить
не дошел до Берлина , на машине 25 ч (2124,6 км) Маршрут: Е373/М07

узнал сколько идти и .....
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08.06.2024 19:55 Ответить
Хороший росіянин
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08.06.2024 21:38 Ответить
Як це у Липцях? Невже рашисти вже зайняли цей населений пункт? А влада продовжує брехати, що рашисти зупинені у 5 км від Липців???
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08.06.2024 22:06 Ответить
Немаю співчуття до касабів, але маю власний досвід. Коли в Афгані підірвався на міні, то залишився в живих тільки тому, що автомат відлітів далеко в бік. В шоці було бажання застрелитися
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08.06.2024 22:21 Ответить
а нельзя такой подвиг было в своем мухосранске сделать????
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09.06.2024 07:33 Ответить
 
 