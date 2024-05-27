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Раненый оккупант прострелил себе голову из автомата на Харьковщине ВИДЕО 18+

Раненый российский захватчик прислонил себе к подбородку ствол автомата и нажал на спусковой крючок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео разместили в соцсети.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Воины 60-й ОМБр уничтожили сбросом гранаты разведывательный беспилотник "Орлан" оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) самоубийство (1001) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+42
Зразок харошего руского. Інші варіанти не приймаються.
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27.05.2024 22:45
+23
Цей рашистський флешмоб має тривати до перемоги України та закінчення війни...
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27.05.2024 22:51
+19
не так він важко і поранений, таке враження що він втілив мрію свого життя-здохнути від самогубства на землі українській
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27.05.2024 22:47
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Правила форума Совет форумчан
Зразок харошего руского. Інші варіанти не приймаються.
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27.05.2024 22:45 Ответить
Та то він почитав форум на Цензорі ...І застрелився від того що тут понаписували
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27.05.2024 23:11 Ответить
хочу бачити такі відео 8132 рази на добу
та 237 групових.
і ще щоб пілоти орські почали штопором в землю залітати
і танкісти почали підривати себе в танках
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27.05.2024 23:24 Ответить
Це, звісно, правильні бажання. Але на першому місці хотілося б бачити новини "застрелив командира і потім застрелився сам".
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28.05.2024 09:41 Ответить
це дуже влучне зауваження.
ну, чтоби всє!!!!
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28.05.2024 09:48 Ответить
Я б сказав, зразок гарного окупанта, бо тільки це має на окупанта очікувати, валятися біля якоїсь стежки в полі з простріленою макітрою. Але і ваш вислів також цікавий) І ви помітили, дуже не поганий серед мокшан останнім часом конкурс)
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28.05.2024 09:18 Ответить
Якась в них нова забавка. Раніше так часто скроні самотужки не прострелювали.
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27.05.2024 22:46 Ответить
Факт, навіть те, що там їм в'язниця загрожує за здачу в полон. Ну хто собі в голову стріляє як альтернативу можливості отримати термін. Дивно
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27.05.2024 22:51 Ответить
Немає там ніякої вʼязниці, відступ розстріл , вперед розстріл тому закономірно, таких відео буде більше і більше.
але нам це повинно говорити лише про одне їх гнати будуть на убій з пекельною силою і ніякі втрати не будуть аргументом , школа нквс на чолі
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27.05.2024 23:03 Ответить
Навіть пси, яких б'ють батогом насмерть - починають рано чи пізно, з останніх сил, огризатися.

Тож засрашка рано чи пізно, але обов'язково, отримає "реакцію" - у відповідь на "на убій з пекельною силою" там почнуть розстрілювати командирів.

Результатом "на убій" в 1915-1916 роках стали революції 1917 року і громадянська війна, коли розстрілювали офіцерів майже будь-яких. Результатом 20 років пресування населення до 1941 року стала масова здача в полон червоноармійців (3.3+ мільйони до 01.12.1941 - це більше, ніж налічували сили вторгнення Вермахту). Результатом "ситих брежневських" років стала тотальна наркоманія спочатку в афганському контингенті, а потім і повальна наркоманія молоді в совку та гігантський наркотрафік.

Тож навіть кацапи починають "розлагатись" і пручатись, коли їх давлять дуже сильно. А тиск, очевидно, тільки підсилюється.
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28.05.2024 09:48 Ответить
Ви в це вірите?))
Стадо баранів ніколи не проведуть навіть одного вовка
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28.05.2024 10:10 Ответить
Новини про "такий-то застрелив командира, який гнав на штурми" вже були.

Влітку 2022 року про масові самогубства кацапів на полі бою - ми теж практично нічого не чули.

Аж дивіться - на камери дронів вже стабільно 1-2-3 самогубці на день попадають, а це означає - що не на камери вони там самоліквідуються вже десятками на день.
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28.05.2024 10:18 Ответить
не так він важко і поранений, таке враження що він втілив мрію свого життя-здохнути від самогубства на землі українській
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27.05.2024 22:47 Ответить
увідєть Русь і здохнуть - істінний путь руцкава окупанта
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27.05.2024 22:48 Ответить
Нафіга їм ці лопати видають? Воно ж незручно. Давали б Обріз. Иж-12 зі стволом обрізаним до ложи. Все як дід Сергій внучку Павліку Морозову завещав. А калаши би в Аргентину на кокс зміняли. ПРОФИТ!
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27.05.2024 23:02 Ответить
Вже вкотре приклад гарної рузьгої ініціативи.
Є таке рузьге слово "застрєльщік".
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27.05.2024 22:47 Ответить
Бєлиє пєрчаткі - рота пачьотнава караула. Крємльовскій курсант!
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27.05.2024 22:47 Ответить
Ввиду наличия отсутствия мозгов оркам приходится стрелять себе в голову очередью дабы добиться приемлемого результата
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27.05.2024 22:48 Ответить
Рішив не заморачуватись
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27.05.2024 22:48 Ответить
Цей рашистський флешмоб має тривати до перемоги України та закінчення війни...
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27.05.2024 22:51 Ответить
вп"єть та знову
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27.05.2024 23:06 Ответить
Поранена нога. То й що, із за цього життя себе лишати? Чи пішов на війну здохнути щоб посмертні гроші роздати на борги? Це більш вірогідно.
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27.05.2024 22:52 Ответить
Скоріш за все почув як FPV жужать навколи. От і не витримала дупка кацапа, вирішив не чекати відірваної ноги чи руки і з півгодини мук від больового шоку та втрати крові. Тобто мінімальні затрати на мінусування цього ви...бка. Але по мінімалізму не рекорд. Було відео, як ось таке непорозуміння крамсало себе ножом.
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28.05.2024 09:27 Ответить
нізачот! каска не злетіла ))
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27.05.2024 22:53 Ответить
от для чого їм шоломи видають, хтось думав щоб голову захищати, ні, щоб лайно не розкидати, яким черепушка наповнена.
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27.05.2024 22:53 Ответить
Хароший руzzкий. Гундяй йому в дупу і земля скловатою.
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27.05.2024 22:54 Ответить
І наче кров червона... чого ж у мізках порожньо?
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27.05.2024 22:55 Ответить
слабохарактєрний (с)
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27.05.2024 22:56 Ответить
Поражаюсь дибілам,взяти автомат і тупо піти на рубльовку і кремль,повісити дідугана ідей не виникає?Вірогідність вижити в рази більша плюс золото і купа пралок!Нє воно лізе в Україну получає по щам а потім себе стріляє ну ідіоти!
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27.05.2024 22:58 Ответить
Дегенерати- раби кацапи, їм у голову не проходить піти з зброєю на сЦарька *****.
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28.05.2024 00:13 Ответить
Ты не понял. Это вкрай ох..евшая нация. То есть, отправлясь в Украину оно на 120% верило, что едет в тир пострелять тупых трусливых хохлов. Оно верило в величие страны, в то, что путин всех переиграл, в то, что русские своих не бросают, в то, что ему выпала высшая честь и он проявит воинскую доблесть, выполняя приказ Родины, а вернется героем и с хорошими деньгами. Они реально во все это верят, в этой стране кукльт военных и войны. Если ты не во власти, не силовик иили хотя бы не служил - ты в низшей касте. И вот когда такие попадают на нуль, где впереди их поливают огнем украинцы, а сзади - заградотряды, назад пути у них уже нет. Осознавая все это, наконец, они принимают, как им кажется, единственное правильное решение.
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28.05.2024 03:37 Ответить
100%
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28.05.2024 08:46 Ответить
Молодець. і рука нє дрогнула..... Побільше б таких, тільки нехай стріляються в себе на рабзії, і нах....р сюди йти. Але ж ...... іпотєкі, крєдіти, а орчисі - лада бєлая. І головне- за родіну.
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27.05.2024 22:58 Ответить
не понимаю почему нельзя было это сделать у себя дома еще в учебке? Зачем ехать так далеко и сдохнуть в поле и сгнить там же без креста и могилы?
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27.05.2024 23:01 Ответить
Неправильна у вас ідея.

Правильна: пристрелити командира (будь-якого) і потім стрільнутися самому.
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28.05.2024 09:53 Ответить
Не важливо чому. Важливо, що здох.
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27.05.2024 23:01 Ответить
Херой рашки, посмертно.....
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27.05.2024 23:08 Ответить
Новий кацапський флешмоб Застрєлись за Путіна!
Приєднуйтесь,кацапи!
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27.05.2024 23:13 Ответить
сказочный долбо*б (с)
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27.05.2024 23:18 Ответить
Блин... Я не пойму, как же там з@сран мозг. Вариантов много:
1. Сдайся! Откажись от обмена, или согласись.
2. Дезертируй!
3. Р@***** тех, кто вложил тебе в руки оружие.
Не понимаю... Правда, не понимаю.
P.S. это скот... . Увы, это скот. Строящий вторую мельницу...
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27.05.2024 23:19 Ответить
Ти забув то, що це Харківщина, екіпіровка добра. Регуляр-контрактник. Само пішло воювати, не мобік.
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27.05.2024 23:32 Ответить
Хм... Ну скажем так... Экипировка подозрительно чистая и новая, а не хорошая. Я, для отдыха в Шестовицах, в 2006 году купил себе израильский военный каремат. А у него г%вно для шашлыков. А главное: выбирайте один из трёх простейших вариантов перечисленных выше.
Они все логичнее, чем сдохнуть вот так.
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28.05.2024 00:01 Ответить
Добре. Всі три невірні . Вірно тільки оце "как же там з@сран мозг". Далі все просто "нє пожалєєм жівота своєго за царя, за родину , за вєру". Тому , із твоїх трьох доброволець-контрактник із орди вибрав четвертий, той, що йому вбивали з дитинства - здохнути за царя.
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28.05.2024 01:46 Ответить
может дело в другом? Они не боятся, а яростно ненавидят нас? Похоже на то.
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28.05.2024 02:58 Ответить
А за що їм ненавидіти чужий народ в чужій країні? Можливо цапи на росії 25 років люто намагалися змиритися з голом Шевченка у ворота Філімонова, але не вийшло, і вони поперли війною.
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28.05.2024 09:13 Ответить
Как 'за что'? За то , что биндеровцы убили дида Ватутина - аж целого маршала, или кто он там был. А потом поехали в Донецк и прибили мальчика к остановке. Корче говоря, поводов много
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28.05.2024 15:23 Ответить
Цікаво інше - чому так само роблять чоловіки, яких примусово набирають з окупованих територій? Я маю на увазі не самогубство, а НЕ дезиртують, НЕ вбивають російських "побродимів" і НЕ здаються у полон.
Ну тих з ДНР-ЛНР я ще можу якось зрозуміти - їм 10 років промивали мізки отим самим "бандерівці приїдуть поїздом і усіх вб'ють" та "дамбіть Бомбас" - коротше, "путін, ввєді". Але чому йдуть на забій чоловіки з Запорізької області, з Херсонської? І не тільки на забій - вони ж у своїх стріляють! Невже тільки тому, що заградотряди?!
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28.05.2024 09:06 Ответить
тому шо половина українців - москвороті, а москворотість в 99% випадків приводить до кацапізму головного моску. Хоча і серед хахлів - бувших мусорів, більшовиків, совків - чимало ждунів
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28.05.2024 09:37 Ответить
Але ж саме ці мешканці Запорізької області у 2014-му встали з рушницями навпроти гіркіних, і замість ЗНР ті одержали "запорізький вареник" (їх закидали яйцями та борошном). Вже не пам'ятаєте?

А як херсонці з голими руками йшли на рашистські танки у 2022-му, теж не пам'ятаєте?

А ждунів та москворотих по всій Україні, на жаль, досхочу - що в Дніпрі та Одесі, що у Львові та Тернополі...
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28.05.2024 13:05 Ответить
Потому что они ждали . И дождались. Они никгода не считали себя украинцами. Самое мерзкое , что я слышал от одного из таких, 'мы - русские хохлы'.
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28.05.2024 15:27 Ответить
Він що так труп, що так.
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28.05.2024 10:13 Ответить
Флешмоб одобряю
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27.05.2024 23:24 Ответить
Молоденький. Добре. Не дасть нащадків.
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27.05.2024 23:33 Ответить
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27.05.2024 23:42 Ответить
Це як треба ненавидіти своє життя, ненавидіти весь світ навколо, щоб приїхати в сусідню країну з наміром знищувати і вбивати бути пораненим і врешті решт вкоротити собі віку? Я не можу зрозуміти що в них голові?
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27.05.2024 23:48 Ответить
У них программа самоустранения. Великий СИ будет заселять опустевшие территории а Запад жевать сопли и уговаривать компартию "не эскалировать"
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28.05.2024 00:08 Ответить
Кацапи, сер.
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28.05.2024 00:33 Ответить
Ну і? Це протиставляти повідомленням про те, що ворог має успіхи у напрямку Куп'янська? Дешева пропаганда, примітивна, як 95 квартал.
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28.05.2024 00:03 Ответить
Позновато сознателтность пришла! А раньше чего тянул?
Плохо перевоспитываетесь
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28.05.2024 00:07 Ответить
Закобзонився….
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28.05.2024 00:12 Ответить
Таку кількість самогубств, можливо пояснити, або прийманням якихось психотропних речовин, або певним пригніченим психологічним станом, до якого доводять орків їхні "отцьі камандірьі".
Бо по іншому пояснити це складно. Гадати про те, щоб вони повернули зброю, це марна справа. Якщо людина психологічно принижена, морально знищенна і зведена до стану раба, то у такої людини повністю відсутні вольові якості і ніякої зброї ні проти кого вона вже не поверне. Така людина лише буде прагнути, щоб цей жах для неї скоріше закінчився.
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28.05.2024 00:18 Ответить
"отцьі камандірьі"

Думаю, да. Даже страх смерти не действует. Вот https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d1l5o7/longer_video_of_motorbike_riders_getting_gunned/ например тут этих дебилов постоянно подгоняют: "Вперед, вперед", причем все(да и наверно сами дебилоиды) понимают, что это самоубийство. Однако не смеют отказать хорошему парню камандиру и прут вперед и вскоре получают то, что им положено.
Короткая версия есть и
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28.05.2024 04:51 Ответить
Устал жить, поэтому поехал в Украину - дадут автомат чтобы застрелиться!
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28.05.2024 00:20 Ответить
Чітко спрацював, як і вчили на навчаннях у росіюшке...
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28.05.2024 01:09 Ответить
эта война будет долгой. она действительно на уничтожение.
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28.05.2024 02:57 Ответить
Какая там нестойкая психика. В Украине каждый ребенок с радостью смотрит на смерть кацапа. Скажите спасибо своей имперской спеси и путлеру за это, орки.
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28.05.2024 03:27 Ответить
Спесь, це вона...саме вона! Скільки їх знаю.Особливо з московських...
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28.05.2024 06:29 Ответить
Ангеліна Шорохова як завжди жжот.
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28.05.2024 03:32 Ответить
добре що штик з автомата зняв, а то міг би порізатись
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28.05.2024 05:11 Ответить
Укріплює слабку психіку такі відео. !
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28.05.2024 06:30 Ответить
З ранку глянув і настрій чудовий.
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28.05.2024 06:40 Ответить
Они точно все под наркотиками.
Иначе трудно пояснить подобные действия.
Ну, как говорят, и слава богу, что свершилось!
Побольше бы таких исходов...
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28.05.2024 06:40 Ответить
Мечта рашиста: увидеть Украину и умереть.
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28.05.2024 08:05 Ответить
блина, как быстро они наблатыкались себя валить - 100 процев тренируются
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28.05.2024 08:07 Ответить
слово в слово!
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28.05.2024 09:29 Ответить
Молодец. Оделся в чистое, побрился и...
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28.05.2024 09:03 Ответить
тєхнічно)
вишколено
ніби все життя стрілявся
то вони там спецпідготовку проходять
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28.05.2024 09:28 Ответить
Головне що в білих рукавицях
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28.05.2024 11:43 Ответить
Орки вже не здатні самостійно мислити? Можливо, політруки агітують на суїцид по пораненню? То нехай стріляються і як багато більше
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28.05.2024 12:44 Ответить
Так..гм..так-так..Ну.мабуть ,так..
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28.05.2024 20:27 Ответить
 
 