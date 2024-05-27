Раненый оккупант прострелил себе голову из автомата на Харьковщине ВИДЕО 18+
Раненый российский захватчик прислонил себе к подбородку ствол автомата и нажал на спусковой крючок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео разместили в соцсети.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+42 Elvis2
показать весь комментарий27.05.2024 22:45
+23 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий27.05.2024 22:51
+19 MrStepanovM
показать весь комментарий27.05.2024 22:47
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та 237 групових.
і ще щоб пілоти орські почали штопором в землю залітати
і танкісти почали підривати себе в танках
ну, чтоби всє!!!!
але нам це повинно говорити лише про одне їх гнати будуть на убій з пекельною силою і ніякі втрати не будуть аргументом , школа нквс на чолі
Тож засрашка рано чи пізно, але обов'язково, отримає "реакцію" - у відповідь на "на убій з пекельною силою" там почнуть розстрілювати командирів.
Результатом "на убій" в 1915-1916 роках стали революції 1917 року і громадянська війна, коли розстрілювали офіцерів майже будь-яких. Результатом 20 років пресування населення до 1941 року стала масова здача в полон червоноармійців (3.3+ мільйони до 01.12.1941 - це більше, ніж налічували сили вторгнення Вермахту). Результатом "ситих брежневських" років стала тотальна наркоманія спочатку в афганському контингенті, а потім і повальна наркоманія молоді в совку та гігантський наркотрафік.
Тож навіть кацапи починають "розлагатись" і пручатись, коли їх давлять дуже сильно. А тиск, очевидно, тільки підсилюється.
Стадо баранів ніколи не проведуть навіть одного вовка
Влітку 2022 року про масові самогубства кацапів на полі бою - ми теж практично нічого не чули.
Аж дивіться - на камери дронів вже стабільно 1-2-3 самогубці на день попадають, а це означає - що не на камери вони там самоліквідуються вже десятками на день.
Є таке рузьге слово "застрєльщік".
Правильна: пристрелити командира (будь-якого) і потім стрільнутися самому.
Приєднуйтесь,кацапи!
1. Сдайся! Откажись от обмена, или согласись.
2. Дезертируй!
3. Р@***** тех, кто вложил тебе в руки оружие.
Не понимаю... Правда, не понимаю.
P.S. это скот... . Увы, это скот. Строящий вторую мельницу...
Они все логичнее, чем сдохнуть вот так.
Ну тих з ДНР-ЛНР я ще можу якось зрозуміти - їм 10 років промивали мізки отим самим "бандерівці приїдуть поїздом і усіх вб'ють" та "дамбіть Бомбас" - коротше, "путін, ввєді". Але чому йдуть на забій чоловіки з Запорізької області, з Херсонської? І не тільки на забій - вони ж у своїх стріляють! Невже тільки тому, що заградотряди?!
А як херсонці з голими руками йшли на рашистські танки у 2022-му, теж не пам'ятаєте?
А ждунів та москворотих по всій Україні, на жаль, досхочу - що в Дніпрі та Одесі, що у Львові та Тернополі...
Плохо перевоспитываетесь
Бо по іншому пояснити це складно. Гадати про те, щоб вони повернули зброю, це марна справа. Якщо людина психологічно принижена, морально знищенна і зведена до стану раба, то у такої людини повністю відсутні вольові якості і ніякої зброї ні проти кого вона вже не поверне. Така людина лише буде прагнути, щоб цей жах для неї скоріше закінчився.
Думаю, да. Даже страх смерти не действует. Вот https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d1l5o7/longer_video_of_motorbike_riders_getting_gunned/ например тут этих дебилов постоянно подгоняют: "Вперед, вперед", причем все(да и наверно сами дебилоиды) понимают, что это самоубийство. Однако не смеют отказать хорошему парню камандиру и прут вперед и вскоре получают то, что им положено.
Короткая версия есть и
Иначе трудно пояснить подобные действия.
Ну, как говорят, и слава богу, что свершилось!
Побольше бы таких исходов...
вишколено
ніби все життя стрілявся
то вони там спецпідготовку проходять