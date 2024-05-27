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Воины 60-й ОМБр уничтожили сбросом гранаты разведывательный беспилотник "Орлан" оккупантов. ВИДЕО

Аэроразведчики 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ уничтожили сбросом гранаты российский разведывательный беспилотник "Орлан".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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уничтожение (6980) дроны (3955)


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27.05.2024 22:03 Ответить
Мы знаем с какого фильма музыка))
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27.05.2024 22:07 Ответить
sound search знає все ))
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27.05.2024 22:20 Ответить
"РожденЬІй ползать летать не может "
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27.05.2024 23:10 Ответить
 
 