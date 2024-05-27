Воины 60-й ОМБр уничтожили сбросом гранаты разведывательный беспилотник "Орлан" оккупантов. ВИДЕО
Аэроразведчики 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ уничтожили сбросом гранаты российский разведывательный беспилотник "Орлан".
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Виталий #548501
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