Российский захватчик застрелился - даже каска с головы слетела. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент самоубийства российского захватчика. Оккупант застрелился, что даже каска с головы слетела.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент, когда захватчик давит на спусковой крючок автомата, зафиксировал беспилотник.
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+19 Александр Чуднивец #474549
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+16 Виталий #548501
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+11 Александр Чуднивец #474549
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От і стріляються та гранати під бронік кладуть...
Застрелився тому, що з голови злетіла каска?
Українська - не рідна?
Вибрали б собі десь печеру , та й стрілялись би там , для чого в Україну сунути?
міг просто в каску стрельнути
https://streamable.com/g2hqsh репортаж з Бєлгорода
просто сдох.. и в рай по-любому не попадёт, как "свистело" антихрист *****
1. вибери тихе і спокійне місце
2. запроси туди свого командира роти. Краще - батальйону. А якщо вдасться - бригади.
3. застрель командира
4. застрель себе
5. Потрапиш в скрєпну вальгалу і душа застреленого командира довіку буде тобі відцмоктувати.
А цей опариш у відосі ЩО зробив?