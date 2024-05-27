Российский захватчик застрелился - даже каска с головы слетела. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент самоубийства российского захватчика. Оккупант застрелился, что даже каска с головы слетела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент, когда захватчик давит на спусковой крючок автомата, зафиксировал беспилотник.

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