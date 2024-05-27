Російський загарбник застрелився - аж каска з голови злетіла. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства російського загарбника. Окупант застрелився - аж каска з голови злетіла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата, зафіксував безпілотник.

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