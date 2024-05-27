Російський загарбник застрелився - аж каска з голови злетіла. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства російського загарбника. Окупант застрелився - аж каска з голови злетіла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата, зафіксував безпілотник.
Топ коментарі
+19 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.05.2024 20:05
+16 Виталий #548501
показати весь коментар27.05.2024 20:11
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.05.2024 20:19
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От і стріляються та гранати під бронік кладуть...
Застрелився тому, що з голови злетіла каска?
Українська - не рідна?
Вибрали б собі десь печеру , та й стрілялись би там , для чого в Україну сунути?
міг просто в каску стрельнути
https://streamable.com/g2hqsh репортаж з Бєлгорода
просто сдох.. и в рай по-любому не попадёт, как "свистело" антихрист *****
1. вибери тихе і спокійне місце
2. запроси туди свого командира роти. Краще - батальйону. А якщо вдасться - бригади.
3. застрель командира
4. застрель себе
5. Потрапиш в скрєпну вальгалу і душа застреленого командира довіку буде тобі відцмоктувати.
А цей опариш у відосі ЩО зробив?