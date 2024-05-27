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Російський загарбник застрелився - аж каска з голови злетіла. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства російського загарбника. Окупант застрелився - аж каска з голови злетіла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата, зафіксував безпілотник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони дроном знищили російську РСЗВ "Ураган" на відстані 25 км. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) самогубство (636)


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Топ коментарі
+19
Правільнає рєшеніє-тока нада раньше іщьо на рабсєє ета дєлать...
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27.05.2024 20:05
+16
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27.05.2024 20:11
+11
ну ета тіпа рашистскій флешмоб...
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27.05.2024 20:19
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Правільнає рєшеніє-тока нада раньше іщьо на рабсєє ета дєлать...
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27.05.2024 20:05 Відповісти
Скільки цих відео...просто....Я івбо не пойму - шо за хайп такий у них? Так це тільки те, що в мережі
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27.05.2024 20:09 Відповісти
ну ета тіпа рашистскій флешмоб...
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27.05.2024 20:19 Відповісти
патрони не економлять - відео, коли застрелюються втричі більше, ніж коли самопідриваються гранатою.
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27.05.2024 22:04 Відповісти
челендж
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27.05.2024 22:09 Відповісти
Вони достеменно знають - ніякої евакуації не буде. Якщо сходу не вдалося вибити ЗСУ-шників з позицій, значить ВСЕ, кранти підрозділу - або закидають скидами ЗСУ-шники, або розстріляють загород-загони, або будеш 3 дні "доходити" від болю та кровотечі під сонцем. Бо вони про ті загород-загони знають достеменно - бо проїжджають повз них "на штурм".

От і стріляються та гранати під бронік кладуть...
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27.05.2024 22:35 Відповісти
Треба каску пристібнити було, аби уникнути втрати військового майна. З нього вирахують за недбалість
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27.05.2024 21:12 Відповісти
Ээх. ЛадуКалину не дождется старушка домой .
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28.05.2024 00:23 Відповісти
загарбник застрелився, що з голови злетіла каска

Застрелився тому, що з голови злетіла каска?
Українська - не рідна?
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27.05.2024 20:08 Відповісти
..взагалі-то можна й так, українська - досить гнучка мова, якщо не досікуватися аж так
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27.05.2024 20:27 Відповісти
До нас прийшли не воїни росії, а якась секта Аумсінрікьо.
Вибрали б собі десь печеру , та й стрілялись би там , для чого в Україну сунути?
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27.05.2024 20:11 Відповісти
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27.05.2024 20:11 Відповісти
Може вони в чомусь праві?
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27.05.2024 20:17 Відповісти
НЕ верю !!!

міг просто в каску стрельнути
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27.05.2024 20:20 Відповісти
да-правду нє скрить...
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27.05.2024 20:25 Відповісти
🤣 ну які вони "гомосєкі", натуральні 3.14дори
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27.05.2024 20:57 Відповісти
каска стримувала мозок орка від розльоту по місцевості, чим виконала свою задачу так як закон балістики, що вихідний отвір більше ніж вхідний, істота майбуть вивчила на інших добрих прикладах.
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27.05.2024 20:12 Відповісти
Не розумію що тут дивного ? Мізки залишилися в касці ? Значить каска виконала своє призначення !
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27.05.2024 20:19 Відповісти

https://streamable.com/g2hqsh репортаж з Бєлгорода
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27.05.2024 20:20 Відповісти
"напала стая свинособак" 😁
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28.05.2024 05:08 Відповісти
курил???)
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27.05.2024 20:21 Відповісти
то теперішній знамєнітий поручик ржевський. "аж шиньон в форточку вылетел!" )))
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27.05.2024 20:24 Відповісти
чорт з ним.
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27.05.2024 20:28 Відповісти
..дырка от бублика
просто сдох.. и в рай по-любому не попадёт, как "свистело" антихрист *****
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27.05.2024 20:32 Відповісти
Копилка готова , браво...
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27.05.2024 20:39 Відповісти
А він без каски не застудиться?
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27.05.2024 20:46 Відповісти
Піде на органи. Пам'ятаєте як оркостан байки сочиняв про чорних трансплантологів
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27.05.2024 21:05 Відповісти
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27.05.2024 21:13 Відповісти
Там похоже ещё и глаз выскочил из орбиты.
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27.05.2024 21:14 Відповісти
Забув спитати :" а шо он нєправільна зделал?'
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27.05.2024 21:34 Відповісти
"Інструкція юного кацапського самоліквідатора" каже:

1. вибери тихе і спокійне місце
2. запроси туди свого командира роти. Краще - батальйону. А якщо вдасться - бригади.
3. застрель командира
4. застрель себе
5. Потрапиш в скрєпну вальгалу і душа застреленого командира довіку буде тобі відцмоктувати.

А цей опариш у відосі ЩО зробив?
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27.05.2024 22:41 Відповісти
Туди кацапу й дорога.
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27.05.2024 22:18 Відповісти
.....що це ? прикре самогубSтво, чи огалтєлая руSSо - фобія .....Нікагда такого нє біло , і вот ап"ять ......
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27.05.2024 22:51 Відповісти
От, не розумію... Ото не можна було застрелитися вдома? У Вологді? Нормально, з комфортом... Аж нє! Треба пертися сотнями кілометрів у чужу хату, щоб виконати русско-алкогольний ритуал.
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27.05.2024 22:55 Відповісти
Що вони курять, що аж дим із голови ПРЕ
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27.05.2024 23:15 Відповісти
Аж дах зірвало! Правду казав Нємцов, вони всі там, як і *****, ********
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28.05.2024 06:41 Відповісти
 
 