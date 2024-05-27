Сили оборони дроном знищили російську РСЗВ "Ураган" на відстані 25 км. ВIДЕО

Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади виявили на вогневій позиції за 25 кілометрів від лінії фронту російську реактивну систему залпового вогню "Ураган". Знищенням зайнялися пілоти ударних безпілотників тактичної групи "Адам", які за допомогою FPV-дрону з потужною бойовою частиною успішно атакували ворожий об’єкт.

Український FPV-дрон уразив російську систему залпового вогню. Кадри знищення опублікувала зведена тактична група "Адам", передає Цензор.НЕТ.

"Детонації після ураження не було, тож скоріш за все він вже був пустий, але враховуючи БЧ на дроні його треба буде добряче ремонтувати", - додали військові.

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