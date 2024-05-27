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Українські захисники виявили та ліквідували окупанта, який ховався за деревами. ВIДЕО

Сили оборони виявили окупанта, який ховався за деревами. Бійці атакували загарбника дроном-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі. Після влучання FPV-дроном загарбник загорівся і підпалив траву, на якій лежали трупи окупантів.

Також дивіться: Воїни 47 ОМБр знищили 5 ворожих гаубиць Д-30 під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) штурм (231)


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Топ коментарі
+5
Сидів би вдома,під скрєпною бєрьозкою-неприлетіло би.
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27.05.2024 17:53
+3
Щоб знав пдло як за деревами ховатися..
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27.05.2024 17:53
+2
Там поряд ще один рашист досмажувався до корачкі...
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27.05.2024 18:00
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Це культявкі його зробили сальто після ураження?
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27.05.2024 17:47 Відповісти
Сидів би вдома,під скрєпною бєрьозкою-неприлетіло би.
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27.05.2024 17:53 Відповісти
Щоб знав пдло як за деревами ховатися..
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27.05.2024 17:53 Відповісти
Так, кацапе, ці диявольські дзвони для тебе!!!
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27.05.2024 17:54 Відповісти
Там поряд ще один рашист досмажувався до корачкі...
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27.05.2024 18:00 Відповісти
Та дурный он - подлетает дрон, а ты на пару секунд ныряешь в подпространство, потом, после взрыва, выныриваешь в реал и корчишь рожи дрону-разведчику (совет от Паффнутия)
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27.05.2024 18:31 Відповісти
Ефективність комуфляжу нульова.
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27.05.2024 18:35 Відповісти
а то з нього сємєна вертольотиками посіялися?
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27.05.2024 19:22 Відповісти
шевелиться, падло!
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27.05.2024 20:47 Відповісти
.... шевелилося.....
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27.05.2024 23:18 Відповісти
Уважно прочитав новину і розумію,що тепер покуратура повинна йому інкримінувати-знущання над трупами.Він запалив траву,де були загиблі окупанти-це військовий злочин,який не має строку давності...
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27.05.2024 23:02 Відповісти
 
 