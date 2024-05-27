Українські захисники виявили та ліквідували окупанта, який ховався за деревами. ВIДЕО
Сили оборони виявили окупанта, який ховався за деревами. Бійці атакували загарбника дроном-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі. Після влучання FPV-дроном загарбник загорівся і підпалив траву, на якій лежали трупи окупантів.
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