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Украинские защитники обнаружили и ликвидировали скрывавшегося за деревьями оккупанта. ВИДЕО

Силы обороны обнаружили оккупанта, который прятался за деревьями. Бойцы атаковали захватчика дроном-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в соцсети. После попадания FPV-дроном захватчик загорелся и поджег траву, на которой лежали трупы оккупантов.

Также смотрите: Воины 47 ОМБр уничтожили 5 вражеских гаубиц Д-30 под Авдеевкой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) ликвидация (3567) штурм (525)


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Топ комментарии
+5
Сидів би вдома,під скрєпною бєрьозкою-неприлетіло би.
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27.05.2024 17:53
+3
Щоб знав пдло як за деревами ховатися..
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27.05.2024 17:53
+2
Там поряд ще один рашист досмажувався до корачкі...
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27.05.2024 18:00
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Це культявкі його зробили сальто після ураження?
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27.05.2024 17:47 Ответить
Сидів би вдома,під скрєпною бєрьозкою-неприлетіло би.
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27.05.2024 17:53 Ответить
Щоб знав пдло як за деревами ховатися..
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27.05.2024 17:53 Ответить
Так, кацапе, ці диявольські дзвони для тебе!!!
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27.05.2024 17:54 Ответить
Там поряд ще один рашист досмажувався до корачкі...
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27.05.2024 18:00 Ответить
Та дурный он - подлетает дрон, а ты на пару секунд ныряешь в подпространство, потом, после взрыва, выныриваешь в реал и корчишь рожи дрону-разведчику (совет от Паффнутия)
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27.05.2024 18:31 Ответить
Ефективність комуфляжу нульова.
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27.05.2024 18:35 Ответить
а то з нього сємєна вертольотиками посіялися?
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27.05.2024 19:22 Ответить
шевелиться, падло!
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27.05.2024 20:47 Ответить
.... шевелилося.....
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27.05.2024 23:18 Ответить
Уважно прочитав новину і розумію,що тепер покуратура повинна йому інкримінувати-знущання над трупами.Він запалив траву,де були загиблі окупанти-це військовий злочин,який не має строку давності...
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27.05.2024 23:02 Ответить
 
 