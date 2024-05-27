Украинские защитники обнаружили и ликвидировали скрывавшегося за деревьями оккупанта. ВИДЕО
Силы обороны обнаружили оккупанта, который прятался за деревьями. Бойцы атаковали захватчика дроном-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в соцсети. После попадания FPV-дроном захватчик загорелся и поджег траву, на которой лежали трупы оккупантов.
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