Украинские защитники обнаружили и ликвидировали скрывавшегося за деревьями оккупанта. ВИДЕО

Силы обороны обнаружили оккупанта, который прятался за деревьями. Бойцы атаковали захватчика дроном-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в соцсети. После попадания FPV-дроном захватчик загорелся и поджег траву, на которой лежали трупы оккупантов.

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