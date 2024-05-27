Воїни 60 ОМБр знищили скидом гранати розвідувальний безпілотник "Орлан" окупантів. ВIДЕО
Аеророзвідники 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади ЗСУ знищили скидом гранати російський розвідувальний безпілотник "Орлан".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виталий #548501
показати весь коментар27.05.2024 22:03 Відповісти Мені подобається 9
4xish
показати весь коментар27.05.2024 22:07 Відповісти Мені подобається 0
Fjall_Raven
показати весь коментар27.05.2024 22:20 Відповісти Мені подобається 0
Luk Viktor
показати весь коментар27.05.2024 23:10 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль