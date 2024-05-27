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Воїни 60 ОМБр знищили скидом гранати розвідувальний безпілотник "Орлан" окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідники 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади ЗСУ знищили скидом гранати російський розвідувальний безпілотник "Орлан".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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27.05.2024 22:03 Відповісти
Мы знаем с какого фильма музыка))
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27.05.2024 22:07 Відповісти
sound search знає все ))
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27.05.2024 22:20 Відповісти
"РожденЬІй ползать летать не может "
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27.05.2024 23:10 Відповісти
 
 