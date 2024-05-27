Воїни 60 ОМБр знищили скидом гранати розвідувальний безпілотник "Орлан" окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідники 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади ЗСУ знищили скидом гранати російський розвідувальний безпілотник "Орлан".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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