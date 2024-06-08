Россиянин, после неудачного штурма на мотоцикле, горит заживо. ВИДЕО
Двух оккупантов на мотоцикле отправили штурмовать позиции украинских бойцов. Операторы батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российских захватчиков.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+14 izzabaru
показать весь комментарий08.06.2024 13:16
+13 valeriy svan
показать весь комментарий08.06.2024 14:41
+11 Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий08.06.2024 13:21
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у тій обстановці, 99% буде зараження.
Через такі опіки трапиться зараження, і орк здохне у страшних борошнах.
Я вибрав би іншу озвучку. Наприклад, щось https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI&pp=ygUMcm9hZCB0byBoZWxs таке . Або якось https://youtu.be/fMbw1czjhTU?si=GtGg-OYQLRJCb-3W так .
Вот здесь это же видео, только на нормальной скорости и можно различить слова:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1daeuw7/ua_54th_mechanized_brigades_battalion_k2_posted/
чи ти цап немитий з мухосранська на росії?
Дивує, що і сьогодні знаходиться біоматеріал, який хоче такої долі.
Що це - тупість, жага до самознищення, чи невичерпана пасіонарність?
Що ви думаєте про вищезгадане?
Треба: "...горить живцем...".
Это просто ****** какой-то .... Вот уж где реально "наколотые апельсины"