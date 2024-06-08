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Россиянин, после неудачного штурма на мотоцикле, горит заживо. ВИДЕО

Двух оккупантов на мотоцикле отправили штурмовать позиции украинских бойцов. Операторы батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Раненый оккупант прострелил себе голову из автомата. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3591) 54 отдельная мехбригада (183)


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Топ комментарии
+14
Тепер буде гонщиком з пекла.

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08.06.2024 13:16
+13
Воно відповзло, ззаду горить, а воно не відчуває. Це або під наркотою, або вже все спечено і вже все тіло пече. Вмре бід больового шоку. Хай звикає до пекельного вогню.
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08.06.2024 14:41
+11
Пекельна свинособака...
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08.06.2024 13:21
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вижило падло (
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08.06.2024 13:16 Ответить
Так. Але здоров'я буде вже не те.
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08.06.2024 13:19 Ответить
Ну і нехай живе. На гузно сідати від довго не зможе
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08.06.2024 13:25 Ответить
А приймати від кулєгі як, з опеченим гузном?
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08.06.2024 14:50 Ответить
з такими опіками?
у тій обстановці, 99% буде зараження.
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08.06.2024 13:31 Ответить
Шкода мотоцикла.
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08.06.2024 13:39 Ответить
Воно відповзло, ззаду горить, а воно не відчуває. Це або під наркотою, або вже все спечено і вже все тіло пече. Вмре бід больового шоку. Хай звикає до пекельного вогню.
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08.06.2024 14:41 Ответить
Ненадовго .
Через такі опіки трапиться зараження, і орк здохне у страшних борошнах.
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08.06.2024 18:07 Ответить
Тепер буде гонщиком з пекла.

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08.06.2024 13:16 Ответить
Навіщо ця звукова доріжка?
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08.06.2024 13:20 Ответить
Шоб дурні питали.
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08.06.2024 13:22 Ответить
Пісня як раз по тебе сЕрГей
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08.06.2024 14:55 Ответить
Мабуть, хлопці вирішили, що для цього відео такий саунд-трек буде відповідним.
Я вибрав би іншу озвучку. Наприклад, щось https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI&pp=ygUMcm9hZCB0byBoZWxs таке . Або якось https://youtu.be/fMbw1czjhTU?si=GtGg-OYQLRJCb-3W так .
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08.06.2024 18:19 Ответить
Видео зачем-то убыстрили, поэтому и слова распознасть трудновато. О чём видео? О ********** кацапов (посмотрите, куда дебил бросил гранату, чуть обоих не убил). В песне поётся "с ******** спроса нет..." А гранату он так бросил, потому что у него от страха поехала "крыша", что и в песне поётся: "поплыла кукуха". Так что песня в тему.
Вот здесь это же видео, только на нормальной скорости и можно различить слова:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1daeuw7/ua_54th_mechanized_brigades_battalion_k2_posted/
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09.06.2024 01:19 Ответить
Пекельна свинособака...
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08.06.2024 13:21 Ответить
Пекельні "штурмовики". )))

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08.06.2024 13:29 Ответить
😂😂😂😂😂👍
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08.06.2024 14:22 Ответить
Вершники Апокаліпсису.
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08.06.2024 18:01 Ответить
От таких наглых мотоциклистов нужно на дорогах раскладывать мины с ДУ и подрывать когда мимо орки проезжают на момедах. И пускай у орков каждый раз сжимается очко когда они видят возле дороги мину думая на ДУ она или обычная.
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08.06.2024 13:29 Ответить
ёще бы, ёлё удёрживаёт Обама Ужгорож от красножёппых, как было в Корее. Кстати, а ты бы подумал что было в Корее то. гнали красножопую падаль далеко на север, где тварям самое место. вот вас загнать всех под полярный круг и огородить там. смешно будет смотреть как в каменный век обратно придете. сраные комми\имперцы.
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08.06.2024 13:45 Ответить
То може тобі час злізти з дивану і допомогти неньці України,
чи ти цап немитий з мухосранська на росії?
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08.06.2024 13:46 Ответить
что не видно что оно кацап пару дней назад это тупое недоразумение тут писало с румынским флагом) но стилистика кацапская выдает,слышно за 10 км запашок козломордого
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08.06.2024 13:51 Ответить
Високоточне випалювання рашистів. Відео від Сирського https://t.me/pecherymordora356
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08.06.2024 13:33 Ответить
так вот как выглядят мальчики в трусиках
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08.06.2024 14:10 Ответить
дивиться краще щоб зепідери не закупили через свою зефірму-прокладку аналогічний одяг....піксель що не "дихає" влітку і шкарпетки що смердять народ вже отримав...
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08.06.2024 15:01 Ответить
Так в 2014 это ж было!!! Материли форму от Лидора "полковника" Грицацуева!!
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08.06.2024 18:49 Ответить
Панове, хочу звернути вашу увагу на завзятість московитів.
Дивує, що і сьогодні знаходиться біоматеріал, який хоче такої долі.
Що це - тупість, жага до самознищення, чи невичерпана пасіонарність?
Що ви думаєте про вищезгадане?
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08.06.2024 14:58 Ответить
перше, друге і третє плюс жадоба до наживи а головне це пропагандистське сміття в головах.
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08.06.2024 15:36 Ответить
Слабоумие и отвага - прям классический мем.
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08.06.2024 22:16 Ответить
"...горить заживо..." -- це кацапізм.

Треба: "...горить живцем...".
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08.06.2024 15:04 Ответить
Как в преферансе, на мизере: -Хорошо, но мало!
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08.06.2024 15:24 Ответить
"They fire at our drone with a reset" -- WTF??
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08.06.2024 15:40 Ответить
У леммингов там какая-то "точка не возврата"!
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08.06.2024 15:43 Ответить
Підсмажили кацапа , щоб він здох , виродок 🤬
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08.06.2024 15:57 Ответить
Запальний стриптизер поацював з вогником.
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08.06.2024 16:33 Ответить
hot dog in russian
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08.06.2024 16:42 Ответить
hot pigdog
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08.06.2024 22:18 Ответить
Ачєрєдной лапатний мальчік в падгарєвших трусіках...
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08.06.2024 16:55 Ответить
Война продолжается. Мальчик вырос до мотоциклиста в трусиках.
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08.06.2024 21:06 Ответить
З піснею "Я узкій, я бєру два канца!" - трудитися і перемагати!
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08.06.2024 17:22 Ответить
Зажигательный стриптиз!
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08.06.2024 17:51 Ответить
Фраза "знатно приг орело" заиграла новыми красками.
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08.06.2024 18:51 Ответить
Двох окупантів на мотоциклі відправили штурмувати позиції українських бійців. Джерело:

Это просто ****** какой-то .... Вот уж где реально "наколотые апельсины"
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08.06.2024 19:52 Ответить
А в чому був сенс його «покатушек»? Яка, нахрен, «атака на мотоциклі» Чи журналісти Цензора теж сповзли до «пі$дежа»?
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08.06.2024 22:14 Ответить
Так ці виродки здохли, чи ні?
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08.06.2024 22:36 Ответить
Феєрична мотопокатушка!
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08.06.2024 23:04 Ответить
 
 