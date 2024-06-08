У Києві оголосили переможців конкурсу "Війна в об’єктиві" - звання "Кращий оператор" отримав Богдан Пападін. ВIДЕО

7 червня, у Києві відбулась церемонія нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві". Його ініціювала служба зв’язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагороди отримали медійники за найкращі журналістські роботи про національний спротив та оборону України під час повномасштабної війни, передає Цензор.НЕТ.

Звання "Кращий оператор" отримав Богдан Пападін за матеріал "Підрив на міні, перегрупування і прямий вогневий контакт | ШТУРМ ч.1".

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