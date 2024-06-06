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Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 6 населених пунктів Харківщини, є поранені

Окупанти обстріляли Харківщину 5 червня

Протягом 5 червня російські загарбники з РСЗВ, артилерії та мінометів завдавали ударів по населених пунктах Харківської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері,  близько 20:00,  чоловік 1992 р.н. дістав мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета. Госпіталізований до лікарні.

Вдень під ворожим вогнем опинилися села Чугуївського, Куп'янського й Харківського районів та Куп'янськ.

Село Бугаївка ворог атакував КАБами, внаслідок обстрілу горів дах будинку, постраждали 2 жінки. У селі Черкаські Тишки внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки.

Протягом дня ворог декілька разів обстрілював Куп'янськ з  РСЗВ, одна жінка дістала поранення, пошкоджені житлові будинки.

Село Митрофанівка ворог обстріляв двічі. Пошкоджено надвірні будівлі та  господарчу споруду.

Зранку 5 червня ворог обстріляв смт Борова, без постраждалих, пошкоджено 8 приватних будинків та 4 господарчі споруди.

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Автор: 

обстріл (28523) Харківщина (6054)


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