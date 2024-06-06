За минувшие сутки оккупанты обстреляли, по меньшей мере, 6 населенных пунктов Харьковщины, есть раненые

В течение 5 июня российские захватчики из РСЗО, артиллерии и минометов наносили удары по населенным пунктам Харьковской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вечером, около 20:00, мужчина 1992 года рождения получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения в результате подрыва взрывоопасного предмета. Госпитализирован в больницу.

Днем под вражеским огнем оказались села Чугуевского, Купянского и Харьковского районов и город Купянск.

Село Бугаевка враг атаковал КАБами, в результате обстрела горела крыша дома, пострадали 2 женщины. В селе Черкасские Тишки в результате обстрела повреждены 4 частных дома.

В течение дня враг несколько раз обстреливал Купянск из РСЗО, одна женщина получила ранения, повреждены жилые дома.

Село Митрофановка враг обстрелял дважды. Повреждены надворные постройки и хозяйственная постройка.

Утром 5 июня враг обстрелял пгт Боровая, без пострадавших, повреждены 8 частных домов и 4 хозяйственные постройки.

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