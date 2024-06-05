В течение дня россияне обстреляли 5 населенных пунктов Харьковщины: пострадали три мирных жителя. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российская армия обстреляла села Бугаевка, Черкасские Тишки, Митрофановка и Боровая, а также город Купянск. Три человека получили ранения, повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, днем 5 июня оккупанты совершили обстрелы:

с. Бугаевка Чугуевского района. Загорелись жилые дома. Получили ранения две женщины в возрасте 67 и 78 лет.

Около 15:00 враг нанес авиаудар по с. Черкасские Тишки: повреждены частные домовладения.

Днем 5 июня под российскими ударами был г. Купянск и с. Митрофановка Купянского района. В населенных пунктах повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Около 18:00 ВС РФ снова совершили обстрел Купянска: ранена 56-летняя женщина.

Ориентировочно в 11:00 сегодня российские военные также нанесли авиаудар по частному жилому сектору в поселке Боровая Изюмского района.

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Напомним, утром 5 июня сообщалось, что на Харьковщине продолжаются 5 лесных пожаров, вызванных российской агрессией.