В течение дня россияне обстреляли 5 населенных пунктов Харьковщины: пострадали три мирных жителя. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российская армия обстреляла села Бугаевка, Черкасские Тишки, Митрофановка и Боровая, а также город Купянск. Три человека получили ранения, повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, днем 5 июня оккупанты совершили обстрелы:
- с. Бугаевка Чугуевского района. Загорелись жилые дома. Получили ранения две женщины в возрасте 67 и 78 лет.
- Около 15:00 враг нанес авиаудар по с. Черкасские Тишки: повреждены частные домовладения.
- Днем 5 июня под российскими ударами был г. Купянск и с. Митрофановка Купянского района. В населенных пунктах повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Около 18:00 ВС РФ снова совершили обстрел Купянска: ранена 56-летняя женщина.
- Ориентировочно в 11:00 сегодня российские военные также нанесли авиаудар по частному жилому сектору в поселке Боровая Изюмского района.
Напомним, утром 5 июня сообщалось, что на Харьковщине продолжаются 5 лесных пожаров, вызванных российской агрессией.
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