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Упродовж дня росіяни обстріляли 5 населених пунктів Харківщини: постраждали три мирні мешканки. ФОТОрепортаж

Російська армія обстріляла села Бугаївка, Черкаські Тишки, Митрофанівка та Борова, а також місто Купʼянськ. Троє людей дістали поранення, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, вдень 5 червня окупанти здійснили обстріли:

  • с. Бугаївка Чугуївського району. Загорілись житлові будинки. Отримали поранення дві жінки віком 67 та 78 років.
  • Близько 15:00 ворог завдав авіаудар по с. Черкаські Тишки: пошкоджено приватні домоволодіння.
  • Вдень 5 червня під російськими ударами було м. Купʼянськ та с. Митрофанівка Купʼянського району. У населених пунктах пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Близько 18:00 ЗС РФ знову здійснили обстріл Купʼянська: поранено 56-річну жінку.
  • Орієнтовно об 11:00 сьогодні російські військові також завдали авіаудар по приватному житловому сектору в селищі Борова Ізюмського району.

Окупанти обстріляли Харківщину 5 червня

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Окупанти обстріляли Харківщину 5 червня
Окупанти обстріляли Харківщину 5 червня
Окупанти обстріляли Харківщину 5 червня
Окупанти обстріляли Харківщину 5 червня

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Нагадаємо, зранку 5 червня повідомлялося, що на Харківщині тривають 5 лісових пожеж, спричинених російською агресією.

Автор: 

обстріл (28546) Харківщина (6054) жертви (1798)


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