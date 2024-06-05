Упродовж дня росіяни обстріляли 5 населених пунктів Харківщини: постраждали три мирні мешканки. ФОТОрепортаж
Російська армія обстріляла села Бугаївка, Черкаські Тишки, Митрофанівка та Борова, а також місто Купʼянськ. Троє людей дістали поранення, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, вдень 5 червня окупанти здійснили обстріли:
- с. Бугаївка Чугуївського району. Загорілись житлові будинки. Отримали поранення дві жінки віком 67 та 78 років.
- Близько 15:00 ворог завдав авіаудар по с. Черкаські Тишки: пошкоджено приватні домоволодіння.
- Вдень 5 червня під російськими ударами було м. Купʼянськ та с. Митрофанівка Купʼянського району. У населених пунктах пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Близько 18:00 ЗС РФ знову здійснили обстріл Купʼянська: поранено 56-річну жінку.
- Орієнтовно об 11:00 сьогодні російські військові також завдали авіаудар по приватному житловому сектору в селищі Борова Ізюмського району.
Нагадаємо, зранку 5 червня повідомлялося, що на Харківщині тривають 5 лісових пожеж, спричинених російською агресією.
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